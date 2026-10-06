Amazon Prime Deal Days är igång – här är rabatterna vi faktiskt tycker är värda att kolla in

Amazon drar nu igång Prime Big Deal Days, eller Prime Deal Days som rean ofta kallas, och årets upplaga pågår under två dagar den 6–7 oktober 2026. Rean är tillgänglig i Sverige och erbjudandena är framför allt riktade till Prime-medlemmar. Amazon utlovar miljontals rabatter inom kategorier som teknik, hem, kläder och skönhet under de 48 timmar som rean pågår.

Det här är dock inte ett reaevenemang där vi brukar förvänta oss att se mängder av chockerande prissänkningar på årets allra hetaste teknik. Prime Deal Days handlar snarare om väldigt många mindre rabatter utspridda över Amazons enorma sortiment. Det kan röra sig om några hundralappar här och några tior där – inte alltid något som får oss att kasta oss efter plånboken, men tillräckligt för att det ska vara värt att kika igenom utbudet om du redan vet vad du behöver.

Faktum är att just mängden erbjudanden är en av styrkorna med Prime Deal Days. Det finns rabatter inom fler än 35 produktkategorier och nya tidsbegränsade erbjudanden dyker upp under eventets gång.

Prime Deal Days är perfekt för småköp

Det är framför allt bland billigare teknik och tillbehör som Prime Deal Days brukar bli intressant. Behöver du en ny powerbank, USB-C-laddare, laddkabel, skärmskydd eller ett nytt mobilskal, är det här ett bra tillfälle att leta.

Detsamma gäller sådant som grenuttag, smartlampor, minneskort, adaptrar och andra småprylar som man kanske skjutit upp att köpa. En rabatt på 20 procent är inte särskilt spännande på en kabel för 150 kronor, men om kabeln ändå stod på inköpslistan finns det förstås ingen anledning att betala mer än nödvändigt.

Det är också här Amazons enorma sortiment kommer till sin rätt. Det finns väldigt mycket att gå igenom och långt ifrån varje rabatt är fantastisk, så vi kommer att sålla bland erbjudandena och lyfta fram de produkter där priset faktiskt ser vettigt ut.

Värt att invänta Black Friday för större köpa

Om du däremot planerar ett större köp – exempelvis en ny TV, laptop, telefon, robotdammsugare eller ett par riktigt dyra hörlurar – hade vi inte känt någon större stress över att slå till just nu.

Black Friday 2026 är inte långt borta, och historiskt sett är det ett betydligt viktigare reaevenemang för stora teknikinköp. Det betyder förstås inte att det saknas bra erbjudanden under Prime Deal Days. Hittar du precis den produkt du har tänkt köpa till ett riktigt bra pris kan det absolut vara värt att slå till. Men ett litet prisavdrag på en dyr produkt är knappast anledning nog att impulsköpa den när årets största reafest väntar runt hörnet.

Det är dessutom alltid värt att kontrollera prishistoriken innan du handlar. En stor röd rabattprocent betyder inte automatiskt att du får årets bästa pris.

De bästa Prime Deal Days-erbjudandena vi hittat

Här nedanför samlar vi de bästa erbjudandena vi hittar under Amazons Prime Deal Days den 6–7 oktober. Vi fokuserar framför allt på teknik och prylar som vi själva tycker är värda att köpa till reapriset.

Tänk på att priser och lagersaldo kan förändras snabbt under rean och att erbjudanden kräver ett aktivt Amazon Prime-medlemskap.

17% rabatt Technics EAH-AZ100 | Ord. pris 2 959 kr, nu 2 464 kr hos Amazon

Spara cirka 496 kronor: Technics EAH-AZ100 är ett betydligt mer premiumbetonat alternativ bland hörlurarna i rean. Du får aktiv brusreducering, stöd för anslutning till flera enheter och Technics magnetiska fluid-drivrutiner. Nästan 500 kronor i rabatt gör dem klart mer intressanta än till ordinarie pris.

37% rabatt Urbanista Biarritz | Ord. pris 599 kr, nu 379 kr hos Amazon

Spara 220 kronor: Urbanista Biarritz är en kompakt Bluetooth-högtalare med 10 W effekt, IP67-klassning och upp till 10 timmars batteritid. Den lilla storleken gör den smidig att ta med på resor, till stranden eller ut i trädgården och just nu får du den för under 400 kronor.

5% rabatt Apple iPad 11" (A16, 128 GB) | Ord. pris 5 290 kr, nu 5 019 kr hos Amazon

Spara 271 kronor: Det här är långt ifrån Prime-reans största rabatt, men Apple-produkter får ganska sällan enorma prissänkningar. Här får du basmodellen av iPad med A16-chip, 11-tums Liquid Retina-skärm och 128 GB lagring för strax över 5 000 kronor.

18% rabatt Ultimate Ears Wonderboom 4 | Ord. pris 829 kr, nu 680 kr hos Amazon

Spara cirka 149 kronor: Wonderboom 4 är en liten Bluetooth-högtalare byggd för att följa med ut. Den är IP67-klassad, flyter om du tappar den i vatten och erbjuder upp till 14 timmars batteritid. För 680 kronor är den värd en titt om du vill ha en tålig högtalare för resor och utflykter.

42% rabatt Realme P4 Lite | Ord. pris 2 748 kr, nu 1 585 kr hos Amazon

Spara cirka 1 163 kronor: Behöver du framför allt en billig telefon är Realme P4 Lite ett av de större prisfallen vi hittat. Du får en 6,8-tumsskärm med 120 Hz, 128 GB lagring och ett rejält batteri på 6 600 mAh. Amazon visar dessutom en extra Prime-kampanj på 100 kronor med koden PRIME100, vilket kan göra priset ännu lägre.

27% rabatt Anker Soundcore 2 | Ord. pris 479 kr, nu 349 kr hos Amazon

Spara 130 kronor: Soundcore 2 är en enkel och billig Bluetooth-högtalare som passar bra om du mest vill ha något litet att ta med dig. Den erbjuder upp till 24 timmars batteritid, IPX7-klassning och 12 W stereoljud – för 349 kronor är den ett riktigt billigt tillskott till packningen.

51% rabatt Soundcore V20i | Ord. pris 590 kr, nu 290 kr hos Amazon

Spara 300 kronor: En av de största rabatterna vi hittat är på Soundcore V20i, som nu kostar mindre än halva jämförelsepriset. Det här är öppna hörlurar med justerbara öronkrokar, IP55-klassning och upp till 36 timmars total batteritid. Ett intressant budgetalternativ för träning eller för dig som inte gillar hörlurar som sitter inne i öronen.

19% rabatt Razer DeathAdder V3 HyperSpeed | Ord. pris 827 kr, nu 673 kr hos Amazon

Spara cirka 154 kronor: Razers DeathAdder-serie är ett välkänt namn bland gamingmöss och här får du den trådlösa DeathAdder V3 HyperSpeed till ett lägre pris. Musen väger bara 55 gram, har en optisk sensor på 26 000 DPI och upp till 100 timmars batteritid.

10% rabatt Razer Basilisk V3 Pro | Ord. pris 923 kr, nu 829 kr hos Amazon

Spara cirka 93 kronor: Rabatten är ganska blygsam, men Basilisk V3 Pro är ett intressant alternativ för den som vill ha en mer funktionsspäckad trådlös gamingmus. Den har en Focus Pro-sensor på 30 000 DPI, programmerbara knappar och Razers HyperScroll-hjul samt RGB-belysning.

25% rabatt Soundpeats Air6 | Ord. pris 520 kr, nu 390 kr hos Amazon

Spara 130 kronor: Soundpeats Air6 är ytterligare ett riktigt billigt hörlursalternativ i Prime-rean. De halvöppna hörlurarna har stöd för LDAC och Hi-Res Audio, IPX5-klassning och en total batteritid på upp till 45 timmar.