Sony vill ta oss tillbaka till 1979 med sina nya retrohörlurar MDR-3R och det finns till och med en Stranger Things-version

Sony har lanserat MDR-3R, en uppdaterad version av företagets klassiska Walkman-hörlurar från 1979

Designen är i princip oförändrad – till och med förpackningen påminner om originalet

Två viktiga uppgraderingar är USB-C i stället för 3,5 mm-kontakt och en fjärrkontroll på sladden

Dessutom finns en Stranger Things-version för bara 50 kronor extra

Retrotrenden är tillbaka på allvar inom ljudvärlden och Sony har verkligen inte missat det. Företaget säger sig se ett växande intresse för musikprodukter med sladd och fysiska format, både ur ett funktionellt och kulturellt perspektiv. Nu passar Sony på att haka på trenden, precis som Bose nyligen gjort med sina nya, prisvärda brusreducerande earbuds med sladd.

Vi minns tiden då Sonys första Walkman lanserades 1979, när Julia Roberts sjöng Prince i ett badkar i Pretty Woman och när Michael J. Fox charmade oss som Marty McFly, där han åkte skateboard med en Aiwa CassetteBoy fastklämd i fickan på sin jeansjacka i Tillbaka till framtiden.

(Image credit: Sony)

Spola fram ungefär 40 år och dagens ungdomar ser Max kämpa mot Vecna med Kate Bushs Running Up That Hill och en Sony Walkman WM-8 som sitt enda vapen i Stranger Things. Vem kan dessutom glömma Peter Quills Walkman (en Sony TPS-L2 Walkman med tillhörande hörlurar och alternativa orange öronkuddar), som han fick av sin mamma långt innan han blev en av medlemmarna i Guardians of the Galaxy?

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Vill du också ha lite av den känslan? Längtar du tillbaka till en enklare tid, när musiken du köpte faktiskt tillhörde dig och Bluetooth-anslutningar inte innebar registreringar, nya konton och insamling av användardata? Du är inte ensam – och det är precis därför Sony nu har lanserat MDR-3R.

(Image credit: Sony)

Klassisk design med modern teknik

Det är inte svårt att se likheterna mellan nya Sony MDR-3R från 2026 och Sony MDR-3 från 1979. Faktum är att det är otroligt svårt att skilja dem åt, något vi själva kunde konstatera när vi fick se de gamla och nya hörlurarna sida vid sida under en presentation.

Det är ett betydelsefullt ögonblick. Nästan ett halvt sekel efter att originalen lanserades är den nya modellen här. Sony berättar att företaget till och med återvände till sina handritade konstruktionsritningar från 70-talet när de utvecklade högtalarelementen. En av de få verkliga skillnaderna är att de nya hörlurarna har en USB-C-kontakt.

(Image credit: Sony)

Det innebär alltså att 3,5 mm-kontakten försvunnit, men den ikoniska silhuetten, den karakteristiska aluminiumramen, utseendet och gångjärnen är i stort sett identiska med originalet. Den typiska lilla böjen i aluminiumramen precis ovanför hörlurarna finns kvar, liksom Sony-logotypen, den mjuka justeringsdelen i plast över hjässan, de fyrkantiga justeringsfästena och ljudöppningarna (nej, de är faktiskt inte bara dekorativa). Med en vikt på endast 38 gram är MDR-3R dessutom överlägset de lättaste bygelhörlurarna i Sonys sortiment.

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Men hur låter de då? Sony säger att ljudkvaliteten hos ursprungliga MDR-3 var ”förvånansvärt bra”, men företagets ljudingenjörer har ändå tagit den klassiska analoga värmen och vidareutvecklat den med några justeringar. Högtalarelementet på 23 mm i MDR-3R bygger fortfarande på de ursprungliga handritade ritningarna från 1979 års modell, men Sony hävdar att de lyckats få fram ett bredare frekvensomfång, särskilt i basregistret. Dessutom får du nu en fjärrkontroll på sladden med mikrofon för handsfreesamtal, tillsammans med den uppdaterade kabeln och kontakten.

Undrar du hur du ska kunna välja mellan de orange skumkuddarna i Guardians of the Galaxy-stil och de ursprungliga blå kuddarna från MDR-3? Ingen fara, båda alternativen ingår i förpackningen!

Fjärrkontrollen på sladden har dessutom knappar för att höja och sänka volymen samt en knapp för uppspelning och paus. Den sistnämnda kan dubbeltryckas för att hoppa till nästa låt eller trippeltryckas för att gå tillbaka till föregående. Du kan också hålla knappen intryckt för att aktivera telefonens röstassistent eller trycka på den för att besvara och avsluta samtal. Totalt handlar det alltså om tre knappar, men med gott om funktioner.

En specialutgåva för Stranger Things-fans

(Image credit: Sony)

Förpackningen till vanliga MDR-3R är mycket lik originalkartongen från 1979, med sin ljusblå färg och geometriska design, men med moderna tillverkningstekniker och inslag som tar hänsyn till hållbarhet. Det finns dock ytterligare ett alternativ.

Sony släpper nämligen också en särskild Stranger Things-version med röda öronkuddar (svarta medföljer också) och en stämningsfull svart bygel. Förpackningen är svart och på bygeln finns dessutom en Stranger Things-logotyp.

Du kanske vill gå hela vägen till Upside Down med den här specialutgåvan. Själva föredrar vi dock möjligheten att välja mellan blå och orange öronkuddar och den genuina 1979-estetiken.

Oavsett vilket alternativ du väljer kostar Sony MDR-3R 649 kronor, medan Sony MDR-3R Stranger Things Edition kostar 699 kronor. Båda modellerna finns tillgängliga från november 2026. Därmed kan årets julklapp till någon redan vara fixad – och vi skulle inte bli förvånade om de dyker upp i vår guide till bästa hörlurarna med sladd, förutsatt att vi får möjlighet att testa dem ordentligt i en fullständig recension.

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