Tilbake til 1979: Sony gjenoppliver Walkman-hodetelefoner – med USB-C

Sony har lansert MDR-3R, en oppdatert versjon av selskapets klassiske Walkman-hodetelefoner fra 1979.

Designet er i stor grad uendret – til og med emballasjen ligner på originalen.

To viktige oppgraderinger er en USB-C-port i stedet for en 3,5 mm-kontakt, samt en fjernkontroll på ledningen.

Du kan få en «Stranger Things»-versjon for bare 50 kroner ekstra.

Retrotrenden har fått et skikkelig comeback i lydverdenen, og det har Sony definitivt fått med seg. Sony melder om økende interesse for kablede lydprodukter og fysiske medier – en utvikling som drives frem av både funksjonelle og kulturelle faktorer. Nå benytter Sony sjansen til å kaste seg på denne bølgen, omtrent slik Bose nylig gjorde med sine nye, rimelige og kablede ørepropper med støydemping.

Vi husker tiden da Sonys første Walkman ble lansert i 1979; da Julia Roberts sang en Prince-låt i et badekar i Pretty Woman; og da Michael J. Fox sjarmerte oss som Marty McFly – mens han sto på skateboard med en Aiwa CassetteBoy festet til lommen på dongerijakken i Tilbake til fremtiden.

(Image credit: Sony)

Spol frem omtrent 40 år, så ser vi dagens ungdom følge med på at Max kjemper mot Vecna ​​i Stranger Things – bevæpnet kun med Kate Bush-låten Running Up That Hill og en Sony Walkman WM-8. Og hvem kan glemme Peter Quills Walkman – en Sony TPS-L2, komplett med hodetelefoner og karakteristiske oransje puter – som han fikk av moren sin lenge før han ble medlem av Guardians of the Galaxy?

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Har du lyst til å gjenoppleve litt av den følelsen? Lengter du tilbake til en enklere tid – en tid da musikken du kjøpte faktisk tilhørte deg, og da Bluetooth-tilkoblinger ikke krevde registreringer, nye kontoer eller innsamling av brukerdata? Du er ikke alene – og nettopp derfor har Sony nå lansert MDR-3R.

(Image credit: Sony)

Klassisk design med moderne teknologi

Det er ikke vanskelig å se likhetene mellom den nye Sony MDR-3R fra 2026 og Sony MDR-3 fra 1979. Faktisk er det nesten umulig å skille de nye fra de gamle. Dette fikk vi vite fra kolleger som var til stede på presentasjonen, der de kunne se de gamle og de nye hodetelefonene side om side.

Det har gått nesten et halvt århundre siden originalmodellen ble lansert. Sony opplyser at de til og med tok utgangspunkt i sine egne håndtegnede designskisser fra 70-tallet da de utviklet høyttalerelementene. En av de få reelle forskjellene er at de nye hodetelefonene er utstyrt med en USB-C-kontakt.

(Image credit: Sony)

Dette betyr at 3,5 mm-kontakten er borte, men den ikoniske silhuetten, den karakteristiske aluminiumsrammen, det helhetlige designet og hengslene er så å si identiske med originalen. Den svake buen i aluminiumsrammen, rett over øreklokkene, er bevart – det samme gjelder Sony-logoen, den myke justeringsmekanismen i plast på hodebøylen, de firkantede festeklemmene og de akustiske åpningene (nei, de er ikke bare til pynt!). Med en vekt på bare 38 gram er MDR-3R dessuten det desidert letteste «on-ear»-hodesettet i Sonys sortiment.

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Men hvordan låter de? Sony påpeker at lydkvaliteten i den originale MDR-3 var «overraskende god», men selskapets lydingeniører har tatt vare på den klassiske, analoge varmen og foredlet den med noen små justeringer. 23 mm-elementet i MDR-3R er fortsatt basert på de originale, håndtegnede skissene fra 1979-modellen, men Sony hevder å ha oppnådd et bredere frekvensområde – spesielt i bassregisteret. I tillegg får du nå en fjernkontroll på ledningen med innebygd mikrofon for håndfrie samtaler, samt en oppdatert kabel og plugg.

Lurer du på hvordan du skal velge mellom de oransje skumputene – i stil med Guardians of the Galaxy – og de opprinnelige blå øreputene fra MDR-3? Ingen grunn til bekymring – begge alternativene følger med i esken!

Fjernkontrollen på ledningen har også volumkontroller og en knapp for avspilling/pause. Du kan trykke to ganger på denne knappen for å hoppe til neste spor, eller tre ganger for å gå tilbake til det forrige. Du kan også holde knappen inne for å aktivere telefonens taleassistent, eller trykke på den for å besvare og avslutte samtaler. Det er altså totalt tre knapper, men de gir tilgang til en rekke ulike funksjoner.

En spesialutgave til fans av «Stranger Things»

(Image credit: Sony)

Emballasjen til standardmodellen MDR-3R ligner svært mye på den originale esken fra 1979, med sin lyseblå farge og geometriske design. Den er imidlertid laget med moderne produksjonsteknikker og har løsninger som fokuserer på bærekraft. Men det finnes også et annet alternativ.

Sony lanserer dessuten en spesiell Stranger Things-utgave, som leveres med røde øreputer (svarte følger også med) og en iøynefallende svart hodebøyle. Emballasjen er svart, og hodebøylen er prydet med en Stranger Things-logo.

Kanskje har du lyst til å ta turen helt til «Upside Down» med denne spesialutgaven? Vi foretrekker likevel muligheten til å velge mellom blå og oransje øreputer, kombinert med den autentiske stilen fra 1979.

Sony MDR-3R har en veiledende pris på 649 kroner, mens Sony MDR-3R «Stranger Things»-utgaven koster 699 kroner. Begge modellene kommer i butikkene i november 2026. Dermed er kanskje årets julegave allerede i boks – og det ville ikke overraske oss om disse dukker opp i vår oversikt over de beste kablede hodetelefonene.