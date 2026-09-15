Det ser ut til at Samsungs etterlengtede «open-ear»-ørepropper er nok en gang er lekket – denne gangen med et nytt navn og en lang liste over funksjoner

Nye lekkasjer av Samsungs ørepropper med klips-design

De heter nå Galaxy Buds On, ikke Galaxy Buds Able

Ventes å få volumtilpasning og støtte for hodebevegelser

Tidligere i 2026 så det en stund ut til at Samsungs første ørepropper av «clip»-typen skulle lanseres; til og med Galaxy Wearable-appen røpet navnet Galaxy Buds Able. Det har vært stille en stund, men nå tyder mye på at proppene likevel er på vei – om enn under et annet navn.

En ny rapport fra Samsung-nettstedet SammyGuru har brakt til tids nye opplysninger om proppene, som nå tilsynelatende har fått navnet Galaxy Buds On. Nettstedet hevder å ha funnet informasjon i Samsungs «Buds Manager»-app som gir oss et nytt innblikk i øreproppene og funksjonene deres.

Før du lar deg begeistre av denne nye lydsatsingen fra Samsung, er det imidlertid verdt å huske på det evige spørsmålet: Når kommer de egentlig? Enkelte lekkasjer tyder på lansering av nye Samsung-nettbrett i oktober, så det er mulig at Buds On også kommer da.

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Det er imidlertid også mulig at selskapet venter til 2027 – året da det også går rykter om at vi får se over-ear-hodetelefoner fra dem.

Under punktet «lanseringsdato» noterer vi oss derfor «TBC» (ennå ikke fastsatt) med store bokstaver og flere understrekinger med rød penn. Lekkasjen tyder likevel på at Samsung nå legger siste hånd på verket når det gjelder proppene.

Et utvalg av Galaxy Buds 4-funksjoner

Tidlig i 2026 avduket Samsung Galaxy Buds 4 Pro (vist øverst i innlegget), og en av de store nyhetene var styring via hodebevegelser. Dette lar deg blant annet nikke eller riste på hodet for å godta eller avvise innkommende anrop, og det virker som om også Galaxy Buds On vil få denne funksjonen.

Lekkasjen fra SammyGuru omtaler også en funksjon for volumøkning («Volume Boost»). Dette kan være Samsungs måte å håndtere den iboende utfordringen med «åpne» ørepropper på: Siden høyttalerelementene ikke sitter tett inntil øregangen, er lydkvaliteten ofte ikke optimal.

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En annen funksjon lover en alternativ løsning på samme problem: Automatisk volumjustering kan midlertidig skru opp lyden i støyende omgivelser for å kompensere for manglende støydemping.

Siden vi skriver 2026, er det naturligvis også inkludert AI-funksjoner: Gemini eller Bixby kan aktiveres ved å si en kommando eller trykke på øreproppene. En funksjon som potensielt kan være mer nyttig, er muligheten til å ta opp et talenotat umiddelbart ved hjelp av en bestemt berøringsbevegelse – noe enkelte konkurrerende ørepropper allerede tilbyr.

Oppsummert bekrefter lekkasjen at disse øreproppene faktisk kommer, og den går gjennom noen av funksjonene. Men vi har testet dusinvis av lignende ørepropper: For åpne modeller er suksessen avhengig av designet og hvordan de løser de iboende utfordringene ved denne utformingen for å levere god lyd. Funksjonene er derfor ikke like viktige som de aspektene vi ennå ikke har hørt noe om.

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