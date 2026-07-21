Drømmen om AirPods med utskiftbare batterier virker fortsatt fjern – og alt avhenger av en ny EU-beslutning

EU arbeider med nye regler for å gjøre teknologien enklere å reparere ...

...men noen «våte enheter» har nå blitt unntatt.

Det plasserer «kroppsbårne enheter» i en juridisk gråsone ...

...og ja, det inkluderer sannsynligvis AirPods.

Det innebär att dina AirPods 4 med ANC sannolikt inte längre behöver ha utbytbara batterier enligt EU:s regler – och det gäller även laddningsetuiet.

De av oss som er bekymret for EE-avfall har med interesse fulgt EUs nye regler som vil tvinge teknologiselskaper til å bruke batterier som kan byttes ut eller repareres. Men nå har det blitt lagt til noen viktige unntak.

Nye avklaringer, publisert på EU-kommisjonens nettsider, risikerer å redusere den positive effekten av mer reparerbar og oppgraderbar teknologi. Unntakene betyr at bærbare enheter som smartklokker og treningsmålere ikke lenger trenger å repareres – noe jeg synes er ironisk, ettersom dette er nettopp den typen produkter som mange heller vil kaste og erstatte enn å prøve å reparere.

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EU har flyttet disse produktene til kategorien «våte enheter», dvs. produkter som anses som ikke-reparerbare av sikkerhetsmessige årsaker fordi de er designet for å håndtere vann. Det gis imidlertid ingen forklaring på hvorfor bærbare enheter – spesielt de som ikke engang er beregnet for bruk i vann i henhold til IP-klassifiseringen – nå er dekket av unntaket.

Selv om EUs regelendring ikke eksplisitt nevner AirPods eller andre ørepropper, betyr ordlyden i praksis at trådløse ørepropper, Apple Watch og smartbriller sannsynligvis faller inn under kategorien bærbare enheter. Og smartbriller, for å virkelig understreke poenget, er ikke designet for bruk i vann – selv om brukeren selvfølgelig kan havne i en regnværsdag.

De nye retningslinjene inkluderer to viktige deler når det gjelder klassifisering av små enheter som er unntatt fra EUs batterikrav. Den første lyder:

«Bærbare enheter er bærbare elektroniske produkter som bæres på kroppen og har ofte sensorer og tilkoblingsfunksjoner for å samle inn og overføre data. Eksempler på bærbare enheter inkluderer smartklokker, aktivitetsmålere, smartbriller eller andre elektroniske produkter integrert i klær og annet tilbehør.»

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Den andre omhandler IP-klassifiseringer for beskyttelse mot vann og støv, og om et utskiftbart batteri kan «kompromittere sikkerheten». Den sier at hvis «det finnes dokumentasjon for produktet på tidspunktet for lanseringen på markedet som viser at utskifting og fjerning av batteriet av sluttbrukeren ville kompromittere brukerens eller produktets sikkerhet», kan produktet unntas fra reglene.

Dette betyr sannsynligvis at AirPods 4 med ANC ikke lenger trenger utskiftbare batterier i henhold til EU-forskrifter – og det inkluderer ladeetuiet.

Problemet med elektronisk avfall vokser

(Image credit: Future)

Det er ingen hemmelighet at EE-avfall er et stort problem. Ifølge FN vokser mengden elektronikk vi kaster fem ganger raskere enn vår evne til å resirkulere den.

Derfor innførte EU nylig regler for å gjøre teknologien mer reparerbar. Et par hodetelefoner som slutter å virke trenger kanskje bare et nytt batteri – du burde ikke måtte kjøpe et helt nytt par.

Apple-brukere har lenge krevd utskiftbare batterier i selskapets produkter, spesielt AirPods, som vi skrev om allerede i 2024. AirPods er verdens mest solgte ørepropper – og med god margin – noe som betyr at minst noen av dem havner på søppelfyllingen når de slutter å virke. Dette til tross for at Apple resirkulerer alle AirPods som returneres til butikkene deres. Apple tilbyr ikke innbytteverdi for AirPods, men det er gratis å returnere dem for resirkulering.

Jeg mener at all teknologi bør kunne repareres (ta bare Bang & Olufsens langsiktige «Cradle to Cradle»-strategi som et eksempel, der selskapet til og med kjøper tilbake og pusser opp sine egne produkter for å gi dem et nytt liv), men dette gjelder enda mer for produkter som brukes av millioner av mennesker.

Apples resirkuleringsmodell er selvfølgelig en god måte å redusere miljøpåvirkningen av å kvitte seg med gamle ørepropper, men det er ikke den beste løsningen. Den beste løsningen ville være utskiftbare batterier, selv om de er små og vanskelige å bytte ut – og det er fullt mulig, ettersom Fairphone allerede har vist at det kan gjøres.

Som man lærer på skolen: reduser, gjenbruk, resirkuler – i den rekkefølgen. Å reparere og fortsette å bruke gamle ørepropper er mye bedre for miljøet enn å resirkulere dem, og det er derfor jeg synes det er synd at EU strør så generøst om seg med unntak.

Hvis du har ødelagt teknologi – enten det er hodetelefoner, ørepropper eller noe helt annet – bør reparasjon alltid være ditt førstevalg før du kvitter deg med det. Det er både billigere og raskere enn å kjøpe nytt, og fremfor alt bedre for miljøet. Og hvis du fortsatt trenger å kjøpe ny teknologi, kan det være verdt å se på forhandlere av renoverte enheter, som for eksempel Refurbed, som reparerer og videreselger brukte enheter.

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