Drömmen om AirPods med utbytbara batterier verkar fortfarande vara långt borta – och allt beror på ett nytt EU-beslut

EU arbetar med nya regler för att göra teknik mer reparerbar...

...men vissa "våta apparater" har nu undantagits

Det placerar "enheter som bärs på kroppen" i en juridisk gråzon...

...och ja, det omfattar sannolikt även AirPods

Vi som oroar oss för elektronikavfall har med glädje följt hur EU tagit fram nya regler som ska tvinga teknikföretag att använda batterier som kan bytas ut eller repareras. Nu har det dock tillkommit några viktiga undantag.

Nya förtydliganden, som publicerats på Europeiska kommissionens hemsida, riskerar att minska den positiva effekten av mer reparerbar och uppgraderingsbar teknik. Undantagen innebär att bärbara enheter som smartklockor och aktivitetsarmband inte längre behöver vara reparerbara – något jag tycker är ironiskt, eftersom det är just den typen av produkter som många hellre slänger och ersätter än försöker reparera.

EU har flyttat dessa produkter till kategorin "våta apparater", alltså produkter som av säkerhetsskäl inte anses kunna göras reparerbara eftersom de är avsedda att hantera vatten. Däremot ges ingen förklaring till varför bärbara enheter – särskilt sådana som inte ens är avsedda för användning i vatten enligt sina IP-klassningar – nu omfattas av undantaget.

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Även om EU:s regeländring inte uttryckligen nämner AirPods eller andra öronsnäckor innebär formuleringen i praktiken att trådlösa öronsnäckor, Apple Watch och smartglasögon sannolikt också omfattas av kategorin för bärbara enheter. Och smartglasögon är, för att verkligen understryka poängen, inte konstruerade för att användas i vatten – även om användaren förstås kan råka hamna i ett regnoväder.

De nya riktlinjerna innehåller två viktiga delar när det gäller klassificeringen av små enheter som undantas från EU:s batterikrav. Den första lyder:

"Bärbara enheter är portabla elektroniska produkter som bärs på kroppen och ofta har sensorer och uppkopplingsfunktioner för att samla in och överföra data. Exempel på bärbara enheter är smartklockor, aktivitetsarmband, smartglasögon eller andra elektroniska produkter integrerade i kläder och andra tillbehör."

Den andra handlar om IP-klassningar för skydd mot vatten och damm samt om ett utbytbart batteri skulle kunna "äventyra säkerheten". Där står det att om "det finns dokumentation för produkten när den släpps ut på marknaden som visar att batteriets utbytbarhet och möjlighet att tas bort av slutanvändaren skulle äventyra användarens eller produktens säkerhet", kan produkten undantas från reglerna.

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Det innebär att dina AirPods 4 med ANC sannolikt inte längre behöver ha utbytbara batterier enligt EU:s regler – och det gäller även laddningsetuiet.

Problemet med elektronikavfall växer

(Image credit: Future)

Det är ingen hemlighet att elektronikavfall är ett enormt problem. Enligt FN ökar mängden elektronik som slängs fem gånger snabbare än vår förmåga att återvinna den.

Det är just därför EU nyligen införde regler för att göra teknik mer reparerbar. Ett par hörlurar som slutar fungera kanske bara behöver ett nytt batteri – du ska inte behöva köpa ett helt nytt par.

Apple-användare har länge efterfrågat utbytbara batterier i företagets produkter, särskilt AirPods, vilket vi skrev om redan 2024. AirPods är världens mest sålda öronsnäckor – och det med god marginal – vilket innebär att åtminstone en del av dem hamnar på soptippen när de slutar fungera. Det gäller trots att Apple återvinner alla AirPods som lämnas in till företagets butiker. Apple erbjuder visserligen inget inbytesvärde för AirPods, men det är kostnadsfritt att lämna in dem för återvinning.

Jag anser att all teknik bör vara reparerbar (ta bara Bang & Olufsens långsiktiga "Cradle to Cradle"-strategi som exempel, där företaget till och med köper tillbaka och renoverar sina egna produkter för att ge dem ett nytt liv), men det gäller i ännu högre grad produkter som används av miljontals människor.

Apples återvinningsmodell är förstås ett bra sätt att minska miljöpåverkan när du gör dig av med gamla öronsnäckor, men det är inte den bästa lösningen. Den bästa lösningen vore utbytbara batterier, även om de är små och pilliga att byta – och det är fullt möjligt, eftersom Fairphone redan har visat att det går.

Som man lär sig i skolan: minska, återanvänd, återvinn – i den ordningen. Att reparera och fortsätta använda gamla öronsnäckor är betydligt bättre för miljön än att återvinna dem, och därför tycker jag att det är synd att EU delar ut undantag så generöst.

Om du har trasig teknik – oavsett om det gäller hörlurar, öronsnäckor eller något helt annat – bör reparation alltid vara ditt första alternativ innan du gör dig av med den. Det är både billigare och snabbare än att köpa nytt, och framför allt bättre för miljön. Och om du ändå behöver köpa ny teknik kan det vara värt att titta på återförsäljare av renoverade produkter, som exempelvis Refurbed, som reparerar och säljer vidare begagnade enheter.

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