Garmin antyder högre priser nästa år – VD säger att prishöjningar är ”ett av alternativen vi kan överväga” när RAM-krisen börjar märkas

Garmins VD Cliff Pemble tog upp komponentkrisen under företagets kvartalsrapport med investerare

Garmin hade ett lager av komponenter och minne som köpts in till låga priser innan krisen slog till, men köper nu minne till ”betydligt högre” priser

Pemble sa att prissättningen är ”ett av alternativen vi kan överväga”, med hänvisning till möjliga prishöjningar på företagets produkter

Om du funderar på att köpa en av marknadens bästa Garmin-klockor kan det vara klokt att slå till snart. Företagets VD Cliff Pemble har nämligen avslöjat att prisförändringar inte är uteslutna till följd av de stigande kostnaderna för elektroniska komponenter.

Under företagets kvartalsvisa rapportpresentation, där Garmins högsta ledning går igenom resultaten med investerare, sa VD Cliff Pemble att företaget visserligen har ett bra år bakom sig hittills, men att han ser vissa utmaningar framför sig.

RAM-krisen handlar om en brist på minneskretsar, eftersom en stor del av det tillgängliga utbudet köps upp för att bland annat möta den enorma expansionen inom AI och den omfattande utbyggnaden av datacenter. Det leder till brist på minne för konsumentprodukter som datorer och telefoner, vilket i sin tur driver upp kostnaderna för tillverkarna.

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Wearables, som använder förhållandevis lite minne jämfört med en telefon eller dator, har hittills till stor del klarat sig undan konsekvenserna. Till och med när Apple höjde priserna på bred front lät företaget priserna på Apple Watch Series 12 och Apple Watch Ultra 4 vara oförändrade. Men nu verkar den respiten vara över.

Enligt utskriften från Garmins presentation av resultatet för tredje kvartalet, som publicerats på investeringssajten The Motley Fool, sa Pemble att Garmin hittills har klarat sig tack vare att företaget tidigare köpte in stora mängder komponenter till de gamla priserna. Nu köper företaget däremot komponenter till priser som är ”betydligt högre än förra året”.

”Våra resultat kommer snart att återspegla de högre kostnaderna för minne och andra råmaterial, som har ökat kraftigt sedan förra året till följd av både hög efterfrågan och begränsad tillgång.”

Innebär det här prishöjningar?

Senare under presentationen sa Pemble:

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”Prissättningen är definitivt något vi kan titta på. När jag nämnde de åtgärder vi kan använda för att hantera situationen är det ett av alternativen vi kan överväga.

Det är ett av verktygen vi har till vårt förfogande, men vi fokuserar inte alltför mycket på en enskild åtgärd. Vi försöker hitta den bästa balansen mellan alla olika sätt att hantera kostnadsökningar i vår leveranskedja för att uppnå ett riktigt bra resultat.

Jag vill nog bara påminna om att för lite mer än ett år sedan stod alla inför högre kostnader i leveranskedjan, framför allt på grund av tullar. Det var något vi lyckades hantera tack vare bredden i vår verksamhet, vår vertikala integration och vår förmåga att skapa produkter som människor vill ha.”

Det låter som att Pemble hoppas att Garmins breda utbud av produkter och tjänster ska kunna kompensera för de ökade kostnaderna och därmed undvika prishöjningar av samma slag som Apple genomfört, både för smartklockor och andra prylar. Men han utesluter inte möjligheten.

Vi får helt enkelt vänta och se vad 2027 för med sig.

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