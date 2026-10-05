Billiga mobiltelefoner kan snart vara ett minne blott

En rapport uppskattar att produktionen av prisvärda smartphones kan minska med 40 procent fram till 2030.

Stigande kostnader för RAM och processorer, drivna av AI-datacenterboomen, är centrala faktorer bakom prognosen.

Dessutom blir produktserier i de lägre prisklasserna mindre lönsamma, eftersom telefoner med minimala specifikationer får ge plats åt enheter som bättre klarar dagens krav på bland annat mobil medieproduktion.

Det kanske är dags att börja spara till din nästa telefon. Ny forskning tyder på att den ökande efterfrågan på RAM, processorer och SoC:er (system-on-chip) driver upp priserna. AI-datacenterboomen har lett till stigande priser i hela elektronikbranschen under de senaste åren och nu ser det ut som att prisvärda smartphones går en osäker framtid till mötes, eller åtminstone kan bli svårare att få tag på under en period.

Prognoser från Counterpoint Research uppskattar att antalet smartphones i prisklassen under 200 dollar (cirka 1 900 kronor) kan minska med 40 procent fram till 2030, motsvarande en minskning på 230 miljoner enheter.

Mellanklassen och premiumsegmentet väntas drabbas mindre hårt, men personer med låga inkomster, särskilt i fattigare länder, kan få svårare att komma ut på nätet.

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Ett kraftigt tapp

Counterpoint Researchs undersökning tyder på att mobilmarknaden kommer att förändras rejält. När komponenterna blir dyrare blir det mer logiskt för tillverkarna att satsa på telefoner med bättre specifikationer och högre priser.

Den här ”strukturella chocken” kan spåras tillbaka till den nuvarande nedgången och kommer sannolikt att leda till att många behåller sina telefoner längre, även om de som har råd fortfarande kommer att uppgradera. Både konsumenter och tillverkare kan komma att byta ut telefoner mer sällan, vilket i sin tur kan gynna marknaden för rekonditionerade mobiltelefoner. Mobilförsäkringar kan på samma sätt leda till längre abonnemangsperioder, vilket ytterligare kan stärka marknaden för rekonditionerade telefoner och utbudet av äldre modeller.

Under de senaste åren har premiumtelefoner drivit marknaden och data tyder på att den trenden kommer att fortsätta. Prognosen innebär inte att budgetmobiler kommer att försvinna helt, men det kan öppna nya möjligheter för begagnade telefoner, enklare så kallade dumbphones, som Commodore Callback, och till och med mer nischade gör-det-själv-lösningar.

Blir det svårare att komma ut på nätet?

Fler premiumtelefoner och mer avancerade modeller i mellanklassen låter kanske positivt vid första anblick. Problemet är att det samtidigt kan bli svårare att få tillgång till mobilt internet i regioner där billiga telefoner är avgörande för kommunikation och internetåtkomst.

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”Smartphonemarknaden kommer att återhämta sig sett till antalet enheter, men lågprissegmentet kommer inte att återgå till sin tidigare position”, säger Yang Wang, senioranalytiker på Counterpoint Research. Han påpekar att marknadens totala storlek kommer att vara ungefär densamma, men att värdet kommer att se annorlunda ut.

”Fokus skiftar nu mot mer avancerade modeller i mellanklassen och premiumprodukter, även om de dyrare segmenten inte kan kompensera för hela volymförlusten”, fortsätter Wang. ”Det finns också en större risk kopplad till uppkoppling, eftersom bristen på nya och prisvärda smartphones kan göra det svårare för förstagångsanvändare på marknader med lägre inkomster att komma ut på nätet.”

Counterpoint Research räknar med att smartphonemarknaden återigen kommer att ligga på 2025 års nivå sett till antalet sålda enheter år 2030, men då med ett betydligt mindre lågprissegment än i dag.

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