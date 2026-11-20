En ny läcka avslöjar Lenovos teknik för en svävande skärm

Den svävande 12-tumsskärmen kan dyka upp på CES 2027

Priser, exakta mått och andra specifikationer är fortfarande okända

CES 2027 ligger fortfarande några månader bort, men det har inte hindrat en av mässans mest spännande produkter från att läcka ut i förtid. Enligt den nederländska hemsidan NieuweMobiel arbetar Lenovo på en svävande skärm med namnet Project Hoverview, som ser ut att kunna bli något alldeles extra.

Till skillnad från ett 3D-hologram uppger NieuweMobiel att Lenovo planerar att använda en tvådimensionell bild i Project Hoverview. Skärmen väntas ha ett bildförhållande på 9:5 och stöd för pekstyrning. De exakta måtten är ännu okända, men NieuweMobiel uppskattar att skärmen kan bli omkring 12 tum stor, även om publikationen medger att storleken kan landa någonstans mellan 10 och 15 tum. Skärmen kommer sannolikt att vara inbyggd i en stor bänkliknande konstruktion.

Innan du börjar drömma om att installera en sådan hemma varnar dock NieuweMobiel för att enheten verkar vara avsedd för butiksmiljöer, åtminstone till en början. Det handlar inte om en kompakt skärm som exempelvis kan användas som TV eller extraskärm till datorn, utan snarare om en lösning som ska stå permanent monterad i sitt stora, bordsliknande hölje.

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NieuweMobiel lyfter fram två tänkbara användningsområden för Project Hoverview. Det första är som ett demonstrationsverktyg i offentliga miljöer, där användare kan interagera med skärmen, bland annat genom pekgester, utan att fysiskt röra vid enheten. Det skulle minska problemet med fingeravtryck och fläckar som ofta uppstår på vanliga demonstrationsskärmar.

Det andra användningsområdet är mässor och andra branschevenemang, där företag skulle kunna visa upp nya produkter och funktioner för intresserade kunder.

Inget av dessa användningsområden tyder på att enheten är tänkt för hemmabruk. Att den dessutom verkar vara inbyggd i en stor bänkkonstruktion gör den knappast särskilt lämpad för att bekvämt titta på TV hemma i soffan.

Fördelar och nackdelar

Utöver bilderna som NieuweMobiel har publicerat verkar väldigt lite vara känt om Lenovos Project Hoverview. Det är oklart hur Lenovo ska få skärmen att sväva eller hur användarna ska kunna interagera med den genom pekgester. Förmodligen kommer vi att få veta mer om detta på CES 2027.

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Vi kan kanske få några ledtrådar genom att titta på andra svävande skärmar, eftersom Project Hoverview inte är det första försöket med den här tekniken. Andra lösningar använder en platta med mikroskopiska speglar som böjer ljuset från en fysisk skärm och projicerar dess innehåll i luften. Sensorer registrerar sedan fingrarnas rörelser för att möjliggöra pekstyrning.

Det finns dock nackdelar med den här typen av teknik. Betraktningsvinklarna är begränsade, starkt ljus kan störa bilden och avsaknaden av fysisk återkoppling när man använder geststyrning kan göra upplevelsen mindre tillfredsställande.

Vi får se om Lenovo lyckas lösa några av dessa problem på CES 2027. Om företaget gör det kan Project Hoverview bli ett intressant steg framåt för tekniken, även om den än så länge inte verkar vara på väg in i våra hem.

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