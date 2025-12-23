LG presenterar nästa generation av sin bästa OLED-TV-teknik – och ett nytt namn

Primary RGB Tandem 2.0 utlovar högre ljusstyrka för skärmar från 2026

Det här är nästa generation av tekniken som används i LG G5 OLED TV

LG:s OLED delas nu in i två kategorier: Tandem WOLED och Tandem OLED

LG Display tillverkar OLED-panelerna till många av de bästa OLED-TV-apparaterna och PC-skärmarna på marknaden, vilket innebär att varje förändring i paneltekniken får stort intresse. Därför är en teaser-video om företagets teknik och paneler för 2026 extra intressant – liksom en större omprofilering som på sätt och vis förenklar namngivningen.

LG Display håller på att märka om sina paneler inför CES 2026, där bolaget kommer att visa upp sin senaste generation produkter. Första steget i omprofileringen är att paneler för monitorer och TV-apparater nu ska kallas ”Tandem WOLED”. W står för ”white” och syftar på de extra vita ljuskällor som används i LG:s OLED-paneler för att öka ljusstyrkan. ”Tandem” betyder att flera lager av OLED-pixlar används i panelen.

Den andra delen av märkningen gäller OLED-paneler för mellanstora enheter – bärbara datorer, surfplattor, bilsystem och liknande – som nu benämns ”Tandem OLED”. Dessa paneler använder inget extra vitt element och har i stället en struktur med RGB-subpixlar i varje lager. Tandem WOLED-panelerna använder däremot endast en färgtyp per lager.

Det stannar inte där. LG Display teasar också flera OLED-paneler och tekniken ”Primary RGB Tandem 2.0”, vilket till synes går emot den förenklade namngivningen, men som sannolikt ändå hamnar under paraplyet Tandem WOLED.

Det mest intressanta är dock inte namnet, utan vad tekniken väntas leverera. Första generationen av Primary RGB Tandem-paneler används redan i modeller som LG G5 och Panasonic Z95B samt i några av de bästa gamingskärmarna. Det tyder på att en rejäl uppgradering för efterföljarna är på gång.

Vad teasar LG Display inför 2026?

Enligt FlatpanelsHD väntas Primary RGB Tandem 2.0 ”driva ljusstyrkan ännu längre än under 2025”. I en YouTube-video som visar ”nästa nivå av gaming: Tandem WOLED” teasar LG Display dessutom flera stora WOLED-paneler för gamingmonitorer.

I videon syns en panel som ryktats om under en längre tid: en välvd 39-tums WOLED med 5K-upplösning på 5120 × 2160 pixlar. Den verkar vara mer subtilt böjd än tidigare paneler.

Vi får också se en 27-tums Tandem WOLED med ”hög ppi”, som FlatpanelsHD misstänker är UHD/4K baserat på modellnumret 27U. Det skulle ställa den i direkt konkurrens med Samsung Displays 27-tumsskärm i 4K QD-OLED. Videon visar även en tidigare tillkännagiven panel, 27Q, som är en 1440p-panel med 540 Hz och dubbla lägen upp till 720 Hz.

Däremot säger videon inte särskilt mycket om vilka bildförbättringar vi kan vänta oss av 2.0-versionen, vilket är mer relevant för TV-apparater. Videon nämner upp till 1 500 nits i maximal ljusstyrka, men det var samma nivå som utlovades med föregående generation.

Vi lär få veta betydligt mer från LG Display – och från resten av TV-branschen – under CES 2026, som nu bara ligger några veckor bort. Under tiden har LG även presenterat sina nya Micro RGB-TV-apparater, som använder en nästa generations mini-LED-bakbelysning.

Läs vidare: