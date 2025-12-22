Dammsugarfunktioner rankade från ”nödvändiga” till ”onödiga”, av en professionell testare

Designen på dammsugare håller på att spåra ur en aning. Med ett dedikerat team av dammsugarrecensenter som ansvarar för TechRadars officiella topplista över de bästa dammsugarna, tillbringar vi mycket tid med att testa olika modeller med olika funktioner. Därför vet vi vilka tillägg som faktiskt gör skillnad i städrutinen och vilka som mest är onödiga gimmickar.

I den här artikeln har vi listat de funktioner du bör prioritera när du väljer dammsugare och de du i stort sett kan bortse från. Vi har valt att fokusera enbart på golvmunstyckets funktioner här, eftersom en genomgång av hela dammsugaren skulle bli alldeles för omfattande för en enda artikel. Här är vår officiella lista över funktioner i dammsugarmunstycken, rankade från nödvändiga till onödiga.

Funktioner i dammsugarmunstycken – nödvändiga

En trasselfri borstrulle

Om du bor med någon som har långt hår behöver du ett golvmunstycke med trasselfri design. Vi menar inte hår i Rapunzel-längd, men om det är hår som man klipper med sax i stället för trimmer bör detta prioriteras.

På äldre dammsugare fick håret i princip sköta sig självt, vilket nästan alltid innebar att det lindades runt borstrullen som ett tjockt, mysigt hårtäcke. Efter varje städning fick man ta fram en sax och hacka bort håret. Inte optimalt.

De flesta moderna dammsugare har inbyggda anti-trasselfunktioner. (Image credit: Future)

Den goda nyheten är att de flesta moderna dammsugare inte har det här problemet. De har i regel en trasselfri borstrulle som standard och i stort sett alla vi har testat fungerar bra. Tillvägagångssätten varierar mellan olika varumärken, så det finns inget specifikt att leta efter utöver någon form av hänvisning till att den är ”anti-tangle” i produktbeskrivningen.

Dyson har tagit fram en särskild metod där företaget i sina allra senaste dammsugare använder avsmalnande, konformade rullar i stället för raka. Det fungerar bra men har en olycklig bieffekt som vi tar upp i nästa punkt, vilket gör att det kan vara värt att undvika.

En rak framkant

Det här är en nischad detalj men underskatta inte vikten av en rak framkant på golvmunstycket. Så vitt vi vet är det bara Dysons senaste modeller som saknar detta, eftersom varumärket har använt konformade rullar och därmed gett dammsugarens framkant en lätt spetsig form.

Ett vinklat munstycke gör det svårt att dammsuga längs kanter. (Image credit: Future)

En vinklad kant innebär att du inte kan få dammsugaren helt intill rummets golvlister, där damm ofta samlas. Att gå in från sidan kan lösa problemet men det är inte alltid möjligt. En sidokommentar här är att det också är värt att leta efter ett golvmunstycke med relativt smala ytterkanter, så att sugområdet kan komma riktigt nära rummets kanter.

Ett reglage för luftintag

Om du har mattor, särskilt mattor med lång lugg, i hemmet bör du leta efter en dammsugare med ett justerbart reglage för luftintaget på golvmunstycket. Om du upplever att dammsugaren är för tung att skjuta på djupa mattor kan du öppna reglaget för att släppa in mer luft och därmed lätta på undertrycket i sugkammaren. Detta kan vara avgörande för om en dammsugare fungerar bra på mattor eller inte. På andra golvtyper kan du vilja stänga reglaget för att täta sugområdet mer och öka upptaget av partiklar.

Ett reglage för luftintaget är viktig om du vill använda din dammsugare på tjocka mattor. (Image credit: Future)

Funktioner i dammsugarmunstycken: trevligt att ha

Lampor

Lampor blir allt vanligare på dammsugare men kvaliteten och nyttan varierar kraftigt mellan olika modeller. Ett riktigt bra set med lampor kastar tydliga skuggor på även de minsta dammpartiklarna så att du kan säkerställa en grundlig städning. De är främst till för användning på hårda golv men kan även ha viss nytta på mattor.

Bra lampor hjälper till att lyfta fram dolt damm. (Image credit: Future)

De varumärken med de bästa lamprona vi har testat är Dyson, där de ingår på golvmunstycken på dammsugare som V15 Detect och Gen5detect, samt Roborock, som på modeller som Roborock H60 Hub Ultra. Båda använder limegröna ljus som gör ett utmärkt jobb med att belysa damm.

I andra änden av skalan finns vanliga vita lampor som inte gör mycket mer än att lysa upp mörka hörn. De är hyfsat användbara men ingen riktig gamechanger. Se Dreame R20 och Shark Detect Pro som exempel.

En bakåtrengörande design

Vi skulle faktiskt gärna placera denna under ”nödvändiga” men eftersom den i skrivande stund är exklusiv för en specifik Shark-serie känns det orättvist. I praktiken har Shark på sina PowerDetect Cordless- och PowerDetect Upright-dammsugare lagt till en klaff på baksidan av golvmunstycket som lyfts när dammsugaren dras bakåt.

Detta gör att partiklar kan passera under golvmunstycket och in i sugområdet i stället för att samlas bakom munstycket, vilket sker med i stort sett alla andra dammsugare vi har använt. Det är en relativt enkel funktion som fungerar väldigt bra i praktiken och som gör stor skillnad för hur effektivt dammsugaren kan städa, särskilt på hårda golv.

Funktioner i dammsugarmunstycken: troligen onödiga

Kantbaserad justering av sugkraft

Även detta är exklusivt för Shark men den här gången känns det betydligt mer som en gimmick. Flera av de bästa Shark-dammsugarna har en funktion som kallas EdgeDetect där dammsugaren enligt uppgift ska öka sugkraften endast på den sida av golvmunstycket som närmar sig rummets kant.

Reglering av luftintag längs kanter känns kanske som ett steg för långt. (Image credit: Future)

Vi är lite skeptiska till hur detta ens skulle fungera, är det verkligen möjligt att erbjuda olika sugstyrkor inom ett och samma golvmunstycke. Även bortsett från det känns funktionen överdriven. Saker som ett smalt golvmunstycke som kan komma riktigt nära rummets kanter är betydligt viktigare.

Generellt sett anser vi inte att automatisk justering av sugkraft är strikt nödvändig men om du ändå ska välja det är justering baserad på golvtyp det som kommer att göra störst skillnad för din städrutin.