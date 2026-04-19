DJI Romo P vs Roborock Saros 10R: vilken robotdammsugare är bäst på att undvika hinder? Vi satte dem på prov

Vi hade aldrig gissat att drönartillverkaren DJI – känd för både konsument- och industridrönare – en dag skulle ge sig in på robotdammsugare, men vi hade fel. När man tänker efter är det egentligen inte så konstigt. Företagets imponerande flotta av drönare kan trots allt följa användare genom svår terräng, till och med genom skog med grenar överallt, med häpnadsväckande precision och hastighet.

Eftersom navigering och hinderundvikning är grundläggande för alla framgångsrika robotdammsugare är det helt logiskt att använda etablerad drönarteknik i en robotdammsugare eller till och med i en robotgräsklippare. Eftersom DJI sannolikt aldrig skulle drömma om att dela sin navigeringsteknik med någon annan, kan de lika gärna bygga sin egen robotdammsugare. Vilket de också har gjort.

Vi har redan gett den nya transparenta DJI Romo P ett mycket positivt betyg efter att ha testat den ordentligt under en vecka. Vi lade också mycket tid på att analysera dess rengöringsförmåga på både hårda golv och mattor. En aspekt av denna nykomling har verkligen imponerat på oss och det är dess extremt bra hinderundvikning.

Makala inaendelea hapa chini

DJI har utnyttjat sin erfarenhet av hinderdetektering väl med Romo P. (Image credit: Future)

Till skillnad från billiga och enklare robotdammsugare som förlitar sig på stötsensorer eller enkla infraröda sensorer kombinerar Romo P dubbla fisheye-kameror med tre solid state-LiDAR-enheter som enligt DJI ger “millimeternivå på hinderidentifiering” i hemmet.

När data från dessa sensorer kombineras kan Romo P inte bara identifiera större och enklare hinder som möbelben och väggar, utan även mycket tunna objekt ner till 2 mm i tjocklek. Det innebär att den också är mycket bra på att undvika tunna mobilkablar, en mängd leksaker inklusive Lego-bitar och – om den möter dem rakt framifrån – till och med platta föremål som tågbiljetter och spelkort. Den här nivån av precision är ganska betydande, eftersom objekt så tunna som kreditkort är bland de svåraste för robotdammsugare att upptäcka.

Själva hårdvaran för navigering och hinderigenkänning samlar bara in data, men att fatta intelligenta beslut utifrån den datan är minst lika viktigt. Därför använder DJI (liksom andra stora aktörer som Roborock och Dreame) maskininlärningsalgoritmer i sina premiummodeller, inklusive AI-baserad inlärning, för att tolka informationen från sensorerna. Dessa algoritmer gör att roboten kan känna igen olika typer av hinder och välja den mest lämpliga vägen runt dem.

Romo P kan upptäcka ett gäng olika föremål och väljer lämpligaste rutt efter det. (Image credit: Future)

Ibland smyger den nära smala möbelben för att kunna städa runt dem, medan den vid andra tillfällen håller större avstånd till mindre objekt. Den här kontextförståelsen hjälper enligt uppgift till att minimera avbrott i städningen och hindrar roboten från att fastna eller sprida ut smuts, något vi själva såg när Romo P aktivt undvek en stor klick ketchup i vårt mopptest.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Vi har också lagt märke till de logiska rutter Romo P tar varje gång den utför en uppgift och vi kan bara anta att det beror på dess rumsliga medvetenhet och förmåga att röra sig nästan mänskligt genom en labyrint av hinder.

I vårt test försökte vi bevisa detta genom att skapa en hinderbana med en rad olika föremål, både stora och små. Vi blev uppriktigt sagt imponerade av hur snabbt Romo P navigerade runt hindren utan att stanna eller välta något. Det var nästan som att se en olympisk slalomåkare i aktion.

Romo P har ett av de mest tekniskt sofistikerade navigationssystemen som använts hittills i en robotdammsugare. (Image credit: Future)

Det fick oss att tänka vidare. För den här artikeln satte vi därför upp ytterligare två, ännu mer extrema tester och fokuserade inte bara på Romo P utan tog också hjälp av vår Roborock Saros 10R, som är en annan robotdammsugare med mycket bra hinderundvikning.

För övrigt erbjuder Romo P tre nivåer av hinderundvikning i DJI Home-appen: Obstacle Avoidance Priority, Standard och Cleaning Priority. I testerna nedan valde vi Standard-läget eftersom det ger en bättre balans mellan rengöring och hinderundvikning.

Roborock Saros 10R vs DJI Romo P: hinderbanetest

Vi har använt Roborock Saros 10R sedan april 2025 och tillsammans med sin syskonmodell Saros 10 är det en av de bästa robotarna vi har haft nöjet att testa. Därför ville vi se hur den står sig mot DJI:s nya Romo P när det gäller att navigera genom en krävande hinderbana.

För jämförelsetestet placerade vi noggrant ut ett brett urval av hinder, bland annat hundleksaker i olika storlekar, mobilkablar av olika längd, tre små diffuser-oljeflaskor, ett litet häfte med frimärken, en låtsas-tågbiljett, ett paket cigarettpapper, två tunna svarta lock, en silverfärgad skiftnyckel, en liten skruvmejsel och en strumpa.

Vi skapade två olika tester eftersom vi ville se om någon av robotarna lärde sig av tidigare misstag. Vi kan dock inte säga säkert om de lärde sig något från Test 1, eftersom vi aldrig har sett en robot göra exakt samma sak två gånger. De är trots allt robotar och de har bokstavligen sina egna “sinnen”.

Vi jämförde DJI Romo P med Roborock Saros 10R. (Image credit: Future)

Hur som helst började de två testerna med Saros 10R följt av Romo P. Båda modellerna fick order att lämna sina dockningsstationer (Saros i hallen och Romo i vardagsrummet) och köra till köket över en mönstrad matta. Därefter fick de order att återvända till dockan.

Även om de startade från olika platser såg vi till att båda robotarna fick lika utmanande uppgifter, eller så nära det gick att komma. Att låta båda robotarna starta från samma plats skulle ha krävt att vi kartlade om hela hemmet på en av robotarna och vi hade varken tid eller lust till det. Båda robotar ställdes dock inför lika komplexa hinderbanor.

Test 1

Roborock Saros 10R

Saros 10R rullade glatt in i rummet och körde rakt över cigarettpappret och en mobilkabel, men lyckades ändå ta sig till målet utan att skapa något kaos på ungefär en minut. Returresan var mer slumpmässig och den körde över en liten kabel och frimärkena. Efter att ha funderat en stund med kameran riktad mot cigarettpappret bestämde den sig för att köra vidare, tog med sig paketet ut i hallen och släppte det när den närmade sig basstationen. Returresan tog 35 sekunder.

DJI Romo P

Sedan var det Romo P:s tur och här valde vi dess hinderundvikningsläge “Standard”, vilket är det bästa alternativet för bättre rengöringsprestanda. Direkt svängde den mot skiftnyckeln och körde, något nedslående, rakt över den. Typiskt! Den körde också över frimärkshäftet innan den fortsatte med en märklig omväg runt en liten mobilkabel.

Returresan var också lite irrande och tog exakt en minut, även om den bara snuddade vid den lilla skruvmejseln (vilket är förståeligt) och körde över frimärkena. Den här gången stannade den dock vid skiftnyckeln innan den gjorde en omväg runt en hårsnodd och återvände till dockan.

Vi måste säga att båda robotarna presterade bra i det här testet och vi blev särskilt överraskade över hur skickligt Saros 10R tog sig igenom banan. Samtidigt var Romo P tydligt snabbare på att slutföra uppgiften.

Test 2

Roborock Saros 10R

Saros 10R närmade sig paketet med cigarettpapper och knuffade det åt sidan innan den körde över den svarta mobilkabeln. Den tog sig sedan försiktigt mellan de två diffuser-flaskorna innan den märkte att den hade kört över den korta kabeln och backade. Därefter fortsatte den, snuddade vid ett litet svart plastlock innan den körde över det andra och slutförde uppgiften på 45 sekunder.

Returresan gick sämre. Den körde direkt över det svarta locket och efter att ha stått och funderat en stund vid de små flaskorna körde den rakt över den svarta kabeln, som den drog med sig nästan hela vägen tillbaka. Tid: 38 sekunder.

DJI Romo P

Nu var det Romo P:s tur igen. Den tog en smart omväg runt skiftnyckeln, körde över det ena svarta locket men undvek det andra, innan den navigerade runt de små flaskorna och slutförde uppgiften på exakt 48 sekunder.

Men Romo P blev ganska kaxig under sin 50 sekunder långa resa tillbaka och körde över skruvmejseln, frimärkena och cigarettpaketet (två gånger) som om den fått nog av testandet för dagen och bara ville ta sig hem så snabbt som möjligt. Det går inte att göra annat än att skratta.

Test 3

DJI Romo P

I det sista testet använde vi bara Romo P och valde dess läge “Obstacle Avoidance Priority”, vilket ytterligare förbättrar navigeringen i hem med mycket saker på golvet. Vi lade till några ännu mindre hinder, som en tunn bit kartong, tillsammans med de svarta locken och frimärkshäftet från de tidigare testerna. Romo P behövde tänka lite mer och gjorde några extra omvägar, men klarade banan utan några större problem, förutom att sidoborsten flyttade den tunna kartongbiten lite. Toppresultat.

Även om dessa tester på inget sätt speglar verkliga förhållanden (det hoppas vi i alla fall), visar de hur avancerad navigeringen är i båda dessa modeller. Samtidigt som Saros 10R:s hinderundvikning är fullt tillräcklig i vardagliga situationer måste vi ändå ge segern till Romo P, tack vare dess mer exakta och snabbare navigering och dess imponerande förmåga att undvika hinder.