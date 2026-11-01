Den senaste Apple Watch-uppdateringen lovar bättre träningsregistrering på löpband än någonsin – så jag testade den på gymmet mot Coros Pod 2

När Apple presenterade watchOS 27 i juni tidigare i år var det en ny funktion som fångade mitt intresse mer än löftet om en smartare version av Siri eller en Workout Buddy som nu kunde fungera mer självständigt. Apple avslöjade nämligen att de skulle förbättra precisionen i distansmätningen under promenader och löprundor på löpband. Det görs framför allt genom förbättringar av algoritmerna som hjälper till att beräkna hur långt du rör dig när du kliver upp på löpbandet.

På Apples hemsida står det att ”förbättrade algoritmer för rörelseregistrering hjälper till att mäta distansen under löprundor och promenader på löpband mer exakt, direkt från handleden”.

Som löpare som tillbringar en hel del tid på löpbandet (och inte bara för att det har blivit kallt ute – löpband är utmärkta för specifika övningar med tempo och lutning) gillade jag tanken på att en av marknadens bästa smartklockor nu skulle kunna prestera lika bra inomhus som den redan gör utomhus. Jag har tidigare testat dess utomhusprestanda på de ökända platser längs London Marathons bana där GPS-signalen är svag.

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Så har Apple faktiskt lyckats förbättra precisionen i distansmätningen för oss som springer inomhus? Under de senaste månaderna har jag testat funktionen på flera av marknadens bästa Apple Watch-modeller, inklusive Apple Watch Series 12 och Apple Watch Ultra 4, för att ta reda på det.

Så testade jag

(Image credit: Getty Images)

Jag inledde mina tester med betaversionerna av watchOS 27 på Apple Watch Ultra 3 och Apple Watch Series 11. När watchOS 27 sedan släpptes till allmänheten tog jag även på mig Apple Watch Ultra 4 och Watch Series 12 för att se hur Apples senaste smartklockor presterade inomhus.

Jag har inget eget löpband (och inte heller plats för ett), så jag fick förlita mig på löpbanden på mitt gym. Jag försökte använda samma löpband under alla testpass, men det var inte alltid möjligt. Det innebar att jag sprang på löpband i varierande skick och med olika mycket slitage på löpytan, något som kan påverka hur tillförlitlig och exakt distansmätningen blir.

Med en Apple Watch på ena handleden hade jag en Coros-klocka på den andra, parkopplad med Coros Pod 2. Den här fotmonterade sensorn är utformad för att registrera bland annat distans och gav mig ytterligare en datakälla som kunde ge en mer tillförlitlig bild av hur långt jag sprang än de rörelsesensorer som vanligtvis mäter detta från handleden. Jag använde den fotmonterade sensorn som referens, på samma sätt som vi använder de bästa pulsmätarna för att kontrollera mätvärden från smartklockor.

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Med klockor på handlederna och sensorn på foten genomförde jag en rad löprundor med olika tempon och distanser. Det omfattade korta testpass på 1,6 km, jämna löprundor på en timme och intervallpass där jag varierade tempot.

Jag använde samma lutning under samtliga löprundor och registrerade träningen med Apples egen app Träning. Apple rekommenderar att du registrerar en löprunda utomhus på minst 20 minuter för att kalibrera klockan och hjälpa algoritmerna att bättre förstå din steglängd, vilket i sin tur ska ge en mer exakt distansmätning. Det gjorde jag med varje Apple Watch-modell jag testade.

Resultaten

(Image credit: Ljupco Smokovski / Shutterstock)

Under de första löprundorna med Apple Watch Ultra 3 och Series 11 upptäckte jag en skillnad på omkring 300 meter (0,3 km) jämfört med distanserna som löpbandet och Coros Pod 2 rapporterade. Om jag ser den skillnaden i förhållande till ett längre lopp, exempelvis ett maraton, är det en ganska liten avvikelse. Men över en kortare distans, som ett lopp på 5 km, kan det vara en skillnad som faktiskt spelar roll.

När jag gick över till att testa den offentligt tillgängliga versionen av watchOS 27 med Apple Watch Ultra 4 och Series 12 låg skillnaden mellan löpbandet och klockorna vanligtvis på omkring 200 meter. Även det är ett riktigt bra resultat och en liten avvikelse när du springer längre distanser.

Swipe to scroll horizontally Testlöpning Apple Watch Series 12 Coros Pod Löpband Test på 1,6 km 1,93 km 1,63 km 1,61 km Intervallpass 6,76 km 7,08 km 7,24 km Jämn löpning på 8 km 7,72 km 8,08 km 8,05 km

Den förbättrade distansmätningen borde i teorin också ha en positiv effekt på registreringen av löptempot. Även om jag generellt sett fick liknande tempovärden som med Coros Pod 2 och löpbandet fanns det tillfällen då Apple Watch-klockorna verkade ha svårt att registrera snabbare partier under vissa träningspass. Det märktes framför allt under intervallträning.

Det är också ett område där löpband generellt kan ha problem och jag är inte övertygad om att de olika Apple Watch-modellerna alltid lyckades registrera mitt faktiska tempo i realtid på ett tillförlitligt sätt.

Är Apple Watch tillräckligt bra för att registrera löpning inomhus?

Efter att ha genomfört över tio löprundor på löpband med flera olika Apple Watch-modeller som alla utlovar mer exakt distansmätning inomhus kan jag konstatera att klockorna aldrig visade exakt samma distans som löpbandet.

Däremot låg de inte särskilt långt ifrån. Klockorna rapporterade distanser som låg nära både löpbandets och Coros Pod 2 mätvärden, särskilt under löprundor med jämnt eller lugnare tempo. Men resultaten var aldrig helt identiska.

Precis som med de flesta klockor, och för den delen dåligt kalibrerade löpband, upplevde jag att tempomätningen ibland var missvisande. Det gjorde det mer problematiskt att använda Apple Watch under snabbare löprundor.

Jag tror faktiskt att förbättringarna av algoritmerna kommer att uppskattas mest av personer som föredrar att promenera inomhus och framför allt vill hålla koll på hur långt de går under sina promenader.

Om jag själv skulle registrera mina löprundor inomhus skulle jag fortfarande se till att genomföra den där 20 minuter långa kalibreringsrundan utomhus för att få så tillförlitliga mätvärden som möjligt.

Jag skulle också säga att en fotmonterad sensor som Coros Pod 2 eller Stryd, som registrerar dina stegdata närmare den del av kroppen som faktiskt utför rörelsen, ger bättre precision. Coros Pod 2 är visserligen knuten till Coros-klockor, men Stryd fungerar även med Apple Watch.

Det som testerna framför allt visade är att om du verkligen bryr dig om exakta distans- och tempovärden är det fortfarande bäst att ge sig ut och använda klockans inbyggda GPS. Det hjälper dessutom till att förbättra mätningarna när du sedan springer inomhus.

Apple Watch har blivit bättre, men precisionen är fortfarande inte hundraprocentig. Du bör därför se mätvärdena från löpning inomhus som en generellt tillförlitlig uppskattning, med en möjlig avvikelse på ett par hundra meter åt något håll. För de flesta som tränar kommer det att vara fullt tillräckligt.