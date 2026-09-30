Jag förväntade mig att Apple Watch 12 och Garmin Fenix 9 Pro skulle visa nästan identiska träningsresultat – men jag hade fel

Helt nya Apple Watch Series 12 och Apple Watch Ultra 4 uppges vara de mest exakta smartklockorna på marknaden när det gäller pulsmätning och de bästa Apple Watch-modellerna hittills. Det beror till stor del på klockornas nya Health Sensing System. Det nya sensorsystemet har en omdesignad uppsättning LED-sensorer och sägs vara mer exakt än någonsin tidigare. Det mäter pulsen både under aktivitet och i vila upp till 60 gånger oftare än tidigare generationer.

Med tanke på att Apple Watch Ultra 3 låg imponerande nära resultaten från en elektrisk pulsmätare under alla mina tidigare tester var jag beredd att tro på Apples påståenden om den förbättrade precisionen.

Knappt en timme efter att jag hade fått mitt recensionsexemplar av Apple Watch Series 12 från Apple begav jag mig till gymmet för att sätta smartklockan på prov för första gången. Jag hade visserligen inte tillgång till min vanliga pulsmätare, men däremot hade jag Garmin Fenix 9 Pro. Jag satte därför på mig den på den andra handleden och registrerade samma träningspass med båda klockorna.

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Garmin Fenix 9 Pro är en smartklocka som fått fem stjärnor i vårt test. Det är en dyr och mångsidig modell som är fullpackad med funktioner och erbjuder mycket avancerad hälsomätning. Den använder Garmins pulssensor Elevate V5, som vid tidigare tester med Garmin Venu 4 bara skilde sig med omkring 5 slag per minut i genomsnittlig puls jämfört med Apple Watch Ultra 3. För de flesta är det knappast någon betydande felmarginal och resultaten räcker gott för att ge en bra bild av den allmänna konditionen.

Jag var också intresserad av att jämföra andra mätvärden, som kaloriförbrukningen, för att se hur väl resultaten från de två klockorna stämde överens.

Resultaten

Image 1 of 2 Apple Watch Series 12 (Image credit: Future) Garmin Fenix 9 Pro (Image credit: Future) Image 1 of 2 View Original Image 2 of 2 View Original

Under mitt 40 minuter långa styrketräningspass låg min genomsnittliga puls på 125 slag per minut enligt Apple. Garmin registrerade däremot 132 slag per minut, vilket innebär en skillnad på sju slag mellan de två klockorna.

Det ligger precis över min gräns på 5 slag per minut för vad jag betraktar som en obetydlig skillnad, men marginalen är liten. Min teori är att klockornas algoritmer kommer att anpassa sig i takt med att jag använder dem mer och att resultaten därmed kommer att närma sig varandra. Det ska också bli väldigt intressant att jämföra båda klockorna med en elektrisk pulsmätare som Polar H10.

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Skillnaden i kaloriförbrukning var däremot mer oroväckande. Garmin registrerade en förbrukning på 340 kcal, medan Apple uppgav att min totala kaloriförbrukning under passet var 242 kcal. Skillnaden på 88 kcal motsvarar ungefär ett litet äpple eller ett par skedar Ben & Jerry's-glass.

Kaloriförbrukning som mäts med en smartklocka är ingen exakt vetenskap. I en forskningsartikel som publicerades tidigare i år i tidskriften PLOS One konstateras att tillverkarnas egna algoritmer och skillnader i sensordesign skapar ytterligare variationer. Jämförande studier har visat felmarginaler på över 20 procent vid mätning av energiförbrukning hos flera vanligt förekommande modeller.

Vi bör alltså förvänta oss vissa skillnader mellan klockorna beroende på hur deras algoritmer fungerar. Det behöver inte heller vara något större problem, så länge mätningarna från en och samma enhet är konsekventa.

Skillnaden på 88 kcal överstiger dock felmarginalen på 20 procent, vilket gör resultatet särskilt intressant. Jag kommer därför att fortsätta testa Apple Watch Series 12 under längre träningspass och jämföra den med andra aktivitetsmätare för att ta reda på om Apples påståenden om förbättrad precision verkligen håller.

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