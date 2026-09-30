Jag har testat Apple Watch Ultra 4 i en vecka och den ser ut att bli en riktigt imponerande träningsklocka med lång batteritid

I samband med presentationen av iPhone Duo, AirPods 5, iPhone 18 Pro och 18 Pro Max samt Apple Watch Series 12 lanserade Apple även Apple Watch Ultra 4. Priset är oförändrat, designen har inte genomgått några större förändringar och färgalternativen är desamma som tidigare.

Uppgraderingen påminner ganska mycket om den vi har fått med Series 12, som du kan läsa mina första intryck av här. Klockan har fått en omdesignad baksida som en del av det nya systemet för hälsomätning, ett nytt S11-chip med Secure Enclave och en separat processor för funktioner som alltid är aktiva samt ett nytt Readiness Score som ser ut att kunna utmana Oura och Whoop. Dessutom kommer två nya AI-funktioner att börja rullas ut senare under året och klockan kan nu mäta HRV, alltså hjärtfrekvensvariabilitet.

En av de viktigaste förändringarna är dock det större batteriet. Apple Watch Ultra 4 har ett batteri som är 5 procent större än det i Apple Watch Ultra 3, samtidigt som förbättrad energieffektivitet ska bidra till den utlovade batteritiden. Det innebär att Ultra 4 ska kunna hålla igång ännu längre, med upp till 50 timmars batteritid vid normal användning, upp till 84 timmar i strömsparläge och upp till 45 timmar i läget Max Extended Workout Mode.

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(Image credit: Future/Jacob Krol)

Det är imponerande siffror och hittills har batteritiden legat ganska nära den hos Ultra 3. Klockan klarar utan problem mer än en dags användning och närmar sig två hela dygn. Jag behöver tillbringa mer tid med den innan jag kan avgöra om det större batteriet och den förbättrade energieffektiviteten innebär någon märkbar skillnad i praktiken, men hittills finns det gott om uthållighet här.

I förpackningen finns också en ny Apple Watch-laddare. Den ser likadan ut som den tidigare versionen, men kabeln innehåller ny teknik som möjliggör ännu snabbare laddning. Apple utlovar upp till 18 timmars batteritid efter bara 15 minuters laddning. Det har i stort sett stämt under mina tester hittills, men jag vill genomföra ytterligare några laddningscykler innan jag kan säga exakt hur stor skillnad det gör.

Precis som med Series 12 väntar jag med mitt slutgiltiga omdöme. Det nya Readiness Score är en av de största förändringarna av Apple Watch-upplevelsen och jag vill ge funktionen tillräckligt med tid för att bygga upp en bild av mina hälsodata innan jag drar några slutsatser. Enligt Apple krävs det vanligtvis sju nätters användning för att beräkna ett resultat.

Det omdesignade systemet för hälsomätning och den mer frekventa registreringen av puls och HRV är redan intressanta tillskott, särskilt för en klocka som är utvecklad med fokus på träning och uthållighet. Det kompletteras av omfattande aktivitetsmätning, GPS med dubbla frekvensband, aviseringar om högt blodtryck, mätning av syremättnad i blodet och satellitanslutning. Möjligheten att se pulsen i realtid och låta klockan registrera dessa data oftare bör göra Ultra 4 ännu mer användbar under träningspass, medan HRV tillför ytterligare ett mätvärde som gör att den närmar sig konkurrerande enheter.

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Sedan har vi AI-funktionerna, även om alla delar ännu inte finns på plats. Sound Recognition och snabbare Shazam finns redan tillgängliga, medan Live Rewind och Siri Recap är planerade att släppas senare under året, inledningsvis som betaversioner i USA. Jag behöver testa dem när de väl lanseras för att se om de faktiskt förändrar hur jag använder Ultra 4 i vardagen. Tack vare det större batteriet skulle Ultra 4 dessutom kunna ha en fördel gentemot Series 12 när de här funktionerna används, men det återstår att se.

Apple Watch Ultra 4 är alltså snarare en vidareutveckling av Ultra 3 än en helt ny produkt, men det större batteriet är en riktigt trevlig överraskning. De flesta förändringarna finns under skalet, där systemet för hälsomätning, processorn, batteritiden och laddningen alla har fått förbättringar.

Jag kommer att fortsätta använda klockan innan jag ger mitt slutgiltiga omdöme, särskilt när det gäller Readiness Score. Efter flera dagars användning framstår Ultra 4 redan som en välbekant Apple Watch Ultra med lite bättre uthållighet och betydligt mer avancerad datainsamling bakom kulisserna.

Apple Watch Ultra 4 släpptes den 18 september 2026 med ett startpris på 9 995 kronor.

(Image credit: Future/Jacob Krol)

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