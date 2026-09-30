Jag har äntligen fått känna på iPhone Duo och Apple har löst problemet med vikbara skärmar på ett förvånansvärt enkelt sätt

Apple har officiellt gett sig in på marknaden för vikbara telefoner med iPhone Duo, en riktigt snygg modell som i hopvikt läge är ungefär lika stor som ett pass. Jag vet att vi alla trodde att den skulle heta Ultra, men Apple kanske sparar det namnet till en annan dag eller en annan produkt.

På vissa sätt är iPhone Duo precis vad vi hade förväntat oss. Den har en yttre skärm på 5,4 tum och en stor huvudskärm på 7,6 tum när den är uppvikt. Storleken, formen och specifikationerna påminner till viss del om Samsung Galaxy Z Fold 8. Men det finns också flera spännande skillnader.

We've tried the iPhone Duo - is it better than the Galaxy Z Fold 8? - YouTube Watch On

När jag håller iPhone Duo i handen i hopvikt läge känns den faktiskt inte alls som någon tidigare iPhone. Apple har till och med gjort om iOS för att anpassa gränssnittet till skärmarnas ovanliga format, bland annat genom att placera dockan och andra kontroller på höger sida. Det är ännu oklart om det går att flytta dem till den andra sidan. På större skärmar skulle den här lösningen kunna göra det enklare att nå allt med tummen.

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Den yttre skärmen på 5,4 tum är ljusstark och skarp. Den har dessutom en Center Stage-kamera, som trots namnet inte är placerad mitt på skärmen.

Precis som med Galaxy Z Fold 8 kräver formatet lite tillvänjning, men Apples beslut att använda rundade kanter i krom och mjuka former längs höger sida fungerar riktigt bra. När telefonen är uppvikt har den fyra rundade hörn och den är bekväm att hålla i.

Jag lyckades inte riktigt vika ihop och öppna telefonen med en hand, men med båda händerna gick det utan problem. Jag lade också märke till hur gediget gångjärnet känns och att det går att öppna och stänga telefonen i olika vinklar. Det är nästan svårt att tro att enheten dessutom har IP68-klassning för damm- och vattentålighet, men Apple brukar ju gilla utmaningar.

Den stora huvudskärmen på 7,6 tum är däremot något alldeles extra. Apple har verkligen satsat på konstruktionen och kombinerat flera lager av specialutvecklade polymermaterial, en OLED-panel, ett par glaslager och en baksida i titan. Allt hålls samman av ett flexibelt lim som gör att lagren kan glida mot varandra när telefonen viks. Men det allra mest spännande är det översta lagret.

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Den speciella ytstrukturen

Image 1 of 2 (Image credit: Lance Ulanoff / Future) (Image credit: Lance Ulanoff / Future) Image 1 of 2 View Original Image 2 of 2 View Original

När jag pratar med personer som är nyfikna på vikbara telefoner får jag alltid samma fråga: ”Finns det ett veck i skärmen?”

Jag brukar förklara att det trots allt handlar om vikbara enheter och att konstruktionen måste göra det möjligt att vika skärmen utan att något av de olika lagren, inklusive det tunna glaset, går sönder. Därför måste en liten böjning finnas kvar även när skärmen är helt uppvikt.

Till och med på den utmärkta Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra går det att ana vecket i vissa ljusförhållanden.

På iPhone Duo är vecket däremot borta. Jag kan fortfarande känna det med fingret, men jag kan inte se det. Det beror på att Apple har valt att förse huvudskärmen med en särskild beläggning med nanostruktur. Den sprider ljuset, framför allt i de områden där vecket normalt skulle vara synligt.

Beläggningen ger också den stora skärmen en matt yta som både ser ut och känns annorlunda jämfört med vad vi är vana vid från mobiltelefoner. Det är något vi inte tidigare har sett på en vikbar telefon och resultatet är riktigt snyggt. Jag blev faktiskt väldigt imponerad.

Dags att testa

Jag fick inte särskilt mycket tid med den här spännande nyheten, men det jag hann se lovar gott inför Apples första vikbara telefon.

Apple har exempelvis tänkt igenom övergången från den yttre skärmen till huvudskärmen ordentligt. Jag testade detta både med ett spel och med Netflix genom att först öppna appen på den yttre skärmen och sedan långsamt vika upp iPhone Duo. Övergången mellan skärmarna är näst intill perfekt. Allt sker med en precision och följsamhet som lär uppskattas av användarna och som kanske till och med kan övertyga dem som tidigare har undrat varför man över huvud taget skulle köpa en vikbar telefon.

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Jag hann också spela ett konsolliknande spel en kort stund, vilket visade upp kraften i det nya A20 Pro-chippet som tillverkas med 2-nanometersteknik. Dessutom tog jag bilder med samtliga kameror, däribland huvudkameran på 48 MP och ultravidvinkelkameran på 48 MP, som kompletteras av 2x optisk zoom.

När det gäller zoomen är jag inte särskilt imponerad av att vi bara får 2x förstoring, men åtminstone handlar det om optisk zoom. Det är också ganska uppenbart att en telefon som i uppvikt läge är tunnare än iPhone Air förmodligen inte har plats för ett längre teleobjektiv.

Det finns flera inställningar för hur den yttre skärmen och kamerorna ska fungera tillsammans. Du kan exempelvis använda den yttre skärmen som sökare när du tar selfies med telefonens bästa kamera.

Huvudskärmen döljer dessutom en ny FaceTime-kamera, som jag lade märke till i princip försvinner helt när den inte används.

Image 1 of 2 (Image credit: Lance Ulanoff / Future) (Image credit: Lance Ulanoff / Future) Image 1 of 2 View Original Image 2 of 2 View Original

Jag gillar verkligen att det går att ställa upp iPhone Duo som en bordsklocka, även om det inte var helt självklart hur man aktiverar StandBy-läget utan att placera telefonen i en docka eller försätta den i viloläge.

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Huvudskärmen är också tillräckligt stor för multitasking och jag testade att dela upp den mellan Bilder och Meddelanden. Du drar helt enkelt en app till en docka på sidan, varefter den öppnas på ena halvan av skärmen. När jag hade öppnat både Bilder och Meddelanden kunde jag dra en bild direkt från bildbiblioteket och släppa den i ett meddelande. Allt fungerade väldigt smidigt.

Omorganisationen av iOS-gränssnittet kan säkert förvirra vissa användare till en början, men för mig kändes det intuitivt när jag testade iPhone Duo. Jag upptäckte däremot att Kontrollcenter fortfarande fungerar på samma sätt som på andra iPhone-modeller.

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Just det, Apple Pencil!

Det finns ytterligare två saker som är värda att nämna. Den första är att iPhone Duo blir den första iPhone-modellen som fungerar med Apple Pencil med USB-C. Det är en riktigt stor nyhet. Jag har länge klagat på att Samsungs annars fantastiska Galaxy Z Fold-serie har förlorat det digitaliseringslager som möjliggjorde stöd för en pekpenna.

Jag ser verkligen fram emot att få testa Apple Pencil på den stora skärmen. Tyvärr fanns det inga pennor tillgängliga i demonstrationsområdet. Jag misstänker dessutom att nanobeläggningen kommer att påverka hur det känns att använda pennan mot skärmen. Än så länge vet jag inte om iPhone Duo även kommer att fungera med Apple Pencil Pro, men jag hoppas verkligen det.

Den andra saken är att iPhone Duo faktiskt har stöd för MagSafe. Telefonen har för övrigt två batterier som enligt Apple ska ge batteritid som räcker hela dagen.

Det här är också Apples dyraste iPhone hittills, med ett startpris på 26 995 kronor för modellen med 256 GB lagringsutrymme. Apple kommer naturligtvis att framhålla att telefonen blir betydligt mer överkomlig om du lämnar in din gamla enhet i inbyte eller väljer det nya leasingalternativet. Med det senare betalar du ett fast månadsbelopp i två år och lämnar sedan tillbaka telefonen för att byta till en ny modell.

Sammantaget är det här en riktigt spännande start på Apples satsning på vikbara telefoner. Visst bygger företaget vidare på det arbete som andra tillverkare redan har gjort, men som så ofta har Apple valt att göra saker och ting på sitt eget sätt. I det här fallet verkar det vara något väldigt positivt.

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