Vilka stora hemsidor har drabbats av PHP-krisen? Här är de största hittills – från Wikipedia till Internet Archive

Ett allvarligt säkerhetshål i PHP har påverkat mängder av hemsidor

Många populära hemsidor har stängts ned tillfälligt eller begränsat sina tjänster

Även myndigheters hemsidor runt om i Europa har drabbats

Ett allvarligt säkerhetshål i programmeringsspråket PHP, som används av ett enormt antal hemsidor på internet, har lett till att mängder av hemsidor tillfälligt stängts ned medan ansvariga arbetar med att åtgärda sårbarheten.

Om du har märkt att någon av dina favoritwebbsidor inte har gått att nå de senaste dagarna kan det alltså bero på den här säkerhetsincidenten.

Här har vi sammanställt en lista över så många drabbade hemsidor som vi har kunnat hitta, tillsammans med förklaringar från de ansvariga där sådana finns tillgängliga. Du kan också följa den senaste utvecklingen i vår liveblogg om PHP-krisen.

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Globala hemsidor

1. Wikimedia / Wikipedia

(Image credit: Wikimedia / @oscarmike88)

Wikimedia Foundation har meddelat att organisationen tillfälligt har stängt ned vissa tjänster för att åtgärda säkerhetshålet i PHP.

Organisationen driver populära hemsidor som Wikipedia och skriver i ett blogginlägg att: ”Du kan uppleva driftstörningar på våra wikier medan vi arbetar med detta. Vi har också medvetet stängt ned många av våra stödtjänster tills vi kan installera säkerhetsuppdateringarna på ett säkert sätt.”

Enligt organisationen omfattar detta bland annat tjänster som Toolforge och Cloud VPS. I ett separat inlägg framgår det att även Wikimedia Cloud Services och andra verktyg har påverkats.

2. Internet Archive

An update from Brewster Kahle on today's outage. https://t.co/Gukju5sKFOOctober 21, 2026

Internet Archive, som arkiverar hemsidor från hela internet, låg nere den 21 oktober. Organisationen skrev på X att: ”Archive.org är för närvarande nere. Vi arbetar med att återställa tjänsten.”

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Det har dock inte kunnat fastställas att avbrottet hade en direkt koppling till PHP-incidenten.

Internet Archives grundare Brewster Kahle kallade organisationens driftpersonal för ”hjältar” för deras insatser med att begränsa skadorna.

3. Orange Telecom

(Image credit: Getty Images / Chesnot)

Telekomjätten Orange har meddelat att företaget ”tillfälligt” har stängt av åtkomsten till flera av sina hemsidor och appar som använder PHP.

Åtgärden påverkar dussintals länder, främst i Europa men även i Afrika och Mellanöstern. Orange beskriver beslutet som en försiktighetsåtgärd och meddelar att varje land kommer att informera om vilka lokala tjänster som påverkas.

Det kan skapa en hel del förvirring i vissa regioner. I Frankrike har Orange exempelvis över 34 miljoner kunder. Företaget säger att det ”ber om ursäkt till drabbade kunder och användare för eventuella besvär”.

Andra populära hemsidor

Många andra välbesökta hemsidor har också påverkats eller tillfälligt stängts ned till följd av PHP-krisen.

Bland dessa finns flera sidor på BBC:s nyhetshemsida, diskussionsforumet 4chan, skolplattformen Pinboard, wikitjänsten Miraheze och karttjänsten OpenStreetMap. Samtliga har antingen drabbats av avbrott eller begränsat sina tjänster.

Flera stora tjänster har dessutom tillfälligt pausat delar av sin verksamhet utan att uttryckligen nämna PHP som orsak. Det gäller bland annat Nintendo, produktivitetsverktyget Asana, språkinlärningsplattformen Duolingo och spelbutiken GOG.

Även flera spel har tillfälligt legat nere, däribland Pokémon Sleep, Umamusume: Pretty Derby, Granblue Fantasy och Princess Connect! Re.

Hemsidor i Sverige

Hittills har vi inte kunnat hitta några bekräftade uppgifter om att några större svenska hemsidor har stängts ned eller utsatts för intrång till följd av PHP2Shell. Däremot har flera svenska organisationer uppmärksammat säkerhetshotet och vidtagit förebyggande åtgärder. Sveriges nationella cybersäkerhetscenter (NCSC) har också uppmanat verksamheter att kartlägga sina PHP-system, installera säkerhetsuppdateringar och undersöka eventuella intrång.

Swedavia: Har gått ut med en säkerhetsvarning som omfattar verksamhetens tio flygplatser, däribland Arlanda och Landvetter. Företaget inventerar sina system och genomför säkerhetsuppdateringar, men uppgav den 22 oktober att man inte kände till några internetexponerade PHP-servrar i sin miljö.

Har gått ut med en säkerhetsvarning som omfattar verksamhetens tio flygplatser, däribland Arlanda och Landvetter. Företaget inventerar sina system och genomför säkerhetsuppdateringar, men uppgav den 22 oktober att man inte kände till några internetexponerade PHP-servrar i sin miljö. Svenska Läkaresällskapet: Har uppmanat medlemsföreningar med egna hemsidor, exempelvis WordPress-sidor, att omedelbart kontrollera sina PHP-versioner. Organisationens gemensamma webbportal uppges däremot inte vara drabbad.

Har uppmanat medlemsföreningar med egna hemsidor, exempelvis WordPress-sidor, att omedelbart kontrollera sina PHP-versioner. Organisationens gemensamma webbportal uppges däremot inte vara drabbad. Integritetsskyddsmyndigheten (IMY): Har varnat för risken för dataläckor och bedrägerier i samband med säkerhetskrisen. Myndigheten uppmärksammar även risken för falska säkerhetsmejl som försöker utnyttja situationen.

Hemsidor i Storbritannien

Consistent with guidance from the National Cyber Security Centre (NCSC), we have taken our website offline in view of the critical security issues affecting PHP. We will continue to follow further guidance. For more information, see the NCSC advisory: https://t.co/A3qp8ESZtfOctober 21, 2026

En brittisk minister har avslöjat att 32 statliga tjänster för närvarande ligger nere på grund av säkerhetshotet kopplat till PHP.

En talesperson tillade: ”Vi har inlett ett samarbete med OpenAI och NCSC för att åtgärda sårbarheter i myndigheternas system.”

Samtidigt meddelade Storbritanniens Office for Budget Responsibility på X den 21 oktober att: ”I enlighet med rekommendationerna från National Cyber Security Centre (NCSC) har vi stängt ned vår hemsida med anledning av de kritiska säkerhetsproblem som påverkar PHP. Vi kommer att fortsätta följa ytterligare rekommendationer.”

Den 22 oktober var myndighetens hemsida åter tillgänglig.

Storbritanniens nationella cybersäkerhetscenter NCSC har också uppmanat organisationer att kartlägga var PHP används i deras system och uppdatera till den senaste versionen av programmeringsspråket så snart som möjligt.

Myndigheten tillägger: ”Om ni inte kan genomföra de tillfälliga skyddsåtgärderna, eller om det skulle ta för lång tid, bör ni överväga att stänga ned systemet tills sårbarheten kan åtgärdas fullt ut.”

Även flera kommunala hemsidor i Storbritannien har tillfälligt stängts ned, däribland Edinburgh Council, Oxfordshire County Council och Hillingdon Council.

Hemsidor i Europa

Ett stort antal europeiska myndighetshemsidor och kommersiella hemsidor har tillfälligt stängts ned medan säkerhetsuppdateringarna för PHP installeras. Bland de drabbade finns:

Belgien: Utrikesministeriet

Utrikesministeriet Tjeckien: Regeringens nationella hemsida

Regeringens nationella hemsida Danmark: Det kommunala IT-bolaget Kombit

Det kommunala IT-bolaget Kombit Finland: Offentliga myndighetstjänster på nätet

Offentliga myndighetstjänster på nätet Frankrike: Lokala myndighetshemsidor som drivs av inrikesministeriet

Lokala myndighetshemsidor som drivs av inrikesministeriet Tyskland: Den federala IT-tjänsteleverantören ITZBund

Den federala IT-tjänsteleverantören ITZBund Nederländerna: Nationella cybersäkerhetscentret

Nationella cybersäkerhetscentret Nederländerna: Rotterdams hamn

Rotterdams hamn Nederländerna: Myndighetsportalen Overheid.nl

Myndighetsportalen Overheid.nl Nederländerna: Det nationella fotbollsförbundet KNVB

Det nationella fotbollsförbundet KNVB Nederländerna: Hemsidorna för landets fem största politiska partier

Hemsidorna för landets fem största politiska partier Nederländerna: Hemsidorna för många av landets sjukhus

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