Vilka stora hemsidor har drabbats av PHP-krisen? Här är de största hittills – från Wikipedia till Internet Archive
Säkerhetskrisen skapar kaos på internet.
- Ett allvarligt säkerhetshål i PHP har påverkat mängder av hemsidor
- Många populära hemsidor har stängts ned tillfälligt eller begränsat sina tjänster
- Även myndigheters hemsidor runt om i Europa har drabbats
Ett allvarligt säkerhetshål i programmeringsspråket PHP, som används av ett enormt antal hemsidor på internet, har lett till att mängder av hemsidor tillfälligt stängts ned medan ansvariga arbetar med att åtgärda sårbarheten.
Om du har märkt att någon av dina favoritwebbsidor inte har gått att nå de senaste dagarna kan det alltså bero på den här säkerhetsincidenten.
Här har vi sammanställt en lista över så många drabbade hemsidor som vi har kunnat hitta, tillsammans med förklaringar från de ansvariga där sådana finns tillgängliga. Du kan också följa den senaste utvecklingen i vår liveblogg om PHP-krisen.
Globala hemsidor
1. Wikimedia / Wikipedia
Wikimedia Foundation har meddelat att organisationen tillfälligt har stängt ned vissa tjänster för att åtgärda säkerhetshålet i PHP.
Organisationen driver populära hemsidor som Wikipedia och skriver i ett blogginlägg att: ”Du kan uppleva driftstörningar på våra wikier medan vi arbetar med detta. Vi har också medvetet stängt ned många av våra stödtjänster tills vi kan installera säkerhetsuppdateringarna på ett säkert sätt.”
Enligt organisationen omfattar detta bland annat tjänster som Toolforge och Cloud VPS. I ett separat inlägg framgår det att även Wikimedia Cloud Services och andra verktyg har påverkats.
2. Internet Archive
Internet Archive, som arkiverar hemsidor från hela internet, låg nere den 21 oktober. Organisationen skrev på X att: ”Archive.org är för närvarande nere. Vi arbetar med att återställa tjänsten.”
Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer.
Det har dock inte kunnat fastställas att avbrottet hade en direkt koppling till PHP-incidenten.
Internet Archives grundare Brewster Kahle kallade organisationens driftpersonal för ”hjältar” för deras insatser med att begränsa skadorna.
3. Orange Telecom
Telekomjätten Orange har meddelat att företaget ”tillfälligt” har stängt av åtkomsten till flera av sina hemsidor och appar som använder PHP.
Åtgärden påverkar dussintals länder, främst i Europa men även i Afrika och Mellanöstern. Orange beskriver beslutet som en försiktighetsåtgärd och meddelar att varje land kommer att informera om vilka lokala tjänster som påverkas.
Det kan skapa en hel del förvirring i vissa regioner. I Frankrike har Orange exempelvis över 34 miljoner kunder. Företaget säger att det ”ber om ursäkt till drabbade kunder och användare för eventuella besvär”.
Andra populära hemsidor
Många andra välbesökta hemsidor har också påverkats eller tillfälligt stängts ned till följd av PHP-krisen.
Bland dessa finns flera sidor på BBC:s nyhetshemsida, diskussionsforumet 4chan, skolplattformen Pinboard, wikitjänsten Miraheze och karttjänsten OpenStreetMap. Samtliga har antingen drabbats av avbrott eller begränsat sina tjänster.
Flera stora tjänster har dessutom tillfälligt pausat delar av sin verksamhet utan att uttryckligen nämna PHP som orsak. Det gäller bland annat Nintendo, produktivitetsverktyget Asana, språkinlärningsplattformen Duolingo och spelbutiken GOG.
Även flera spel har tillfälligt legat nere, däribland Pokémon Sleep, Umamusume: Pretty Derby, Granblue Fantasy och Princess Connect! Re.
Hemsidor i Sverige
Hittills har vi inte kunnat hitta några bekräftade uppgifter om att några större svenska hemsidor har stängts ned eller utsatts för intrång till följd av PHP2Shell. Däremot har flera svenska organisationer uppmärksammat säkerhetshotet och vidtagit förebyggande åtgärder. Sveriges nationella cybersäkerhetscenter (NCSC) har också uppmanat verksamheter att kartlägga sina PHP-system, installera säkerhetsuppdateringar och undersöka eventuella intrång.
- Swedavia: Har gått ut med en säkerhetsvarning som omfattar verksamhetens tio flygplatser, däribland Arlanda och Landvetter. Företaget inventerar sina system och genomför säkerhetsuppdateringar, men uppgav den 22 oktober att man inte kände till några internetexponerade PHP-servrar i sin miljö.
- Svenska Läkaresällskapet: Har uppmanat medlemsföreningar med egna hemsidor, exempelvis WordPress-sidor, att omedelbart kontrollera sina PHP-versioner. Organisationens gemensamma webbportal uppges däremot inte vara drabbad.
- Integritetsskyddsmyndigheten (IMY): Har varnat för risken för dataläckor och bedrägerier i samband med säkerhetskrisen. Myndigheten uppmärksammar även risken för falska säkerhetsmejl som försöker utnyttja situationen.
Hemsidor i Storbritannien
En brittisk minister har avslöjat att 32 statliga tjänster för närvarande ligger nere på grund av säkerhetshotet kopplat till PHP.
En talesperson tillade: ”Vi har inlett ett samarbete med OpenAI och NCSC för att åtgärda sårbarheter i myndigheternas system.”
Samtidigt meddelade Storbritanniens Office for Budget Responsibility på X den 21 oktober att: ”I enlighet med rekommendationerna från National Cyber Security Centre (NCSC) har vi stängt ned vår hemsida med anledning av de kritiska säkerhetsproblem som påverkar PHP. Vi kommer att fortsätta följa ytterligare rekommendationer.”
Den 22 oktober var myndighetens hemsida åter tillgänglig.
Storbritanniens nationella cybersäkerhetscenter NCSC har också uppmanat organisationer att kartlägga var PHP används i deras system och uppdatera till den senaste versionen av programmeringsspråket så snart som möjligt.
Myndigheten tillägger: ”Om ni inte kan genomföra de tillfälliga skyddsåtgärderna, eller om det skulle ta för lång tid, bör ni överväga att stänga ned systemet tills sårbarheten kan åtgärdas fullt ut.”
Även flera kommunala hemsidor i Storbritannien har tillfälligt stängts ned, däribland Edinburgh Council, Oxfordshire County Council och Hillingdon Council.
Hemsidor i Europa
Ett stort antal europeiska myndighetshemsidor och kommersiella hemsidor har tillfälligt stängts ned medan säkerhetsuppdateringarna för PHP installeras. Bland de drabbade finns:
- Belgien: Utrikesministeriet
- Tjeckien: Regeringens nationella hemsida
- Danmark: Det kommunala IT-bolaget Kombit
- Finland: Offentliga myndighetstjänster på nätet
- Frankrike: Lokala myndighetshemsidor som drivs av inrikesministeriet
- Tyskland: Den federala IT-tjänsteleverantören ITZBund
- Nederländerna: Nationella cybersäkerhetscentret
- Nederländerna: Rotterdams hamn
- Nederländerna: Myndighetsportalen Overheid.nl
- Nederländerna: Det nationella fotbollsförbundet KNVB
- Nederländerna: Hemsidorna för landets fem största politiska partier
- Nederländerna: Hemsidorna för många av landets sjukhus
Följ TechRadar på Google News och lägg till oss som en prioriterad källa för att få våra expertnyheter, tester och analyser direkt i ditt flöde.
Amanda Westberg har varit en del av TechRadar-projektet sedan starten 2018 och sitter nu på rollen som chefsredaktör för TechRadar i Norden. Under sin tid på hemsidan har hon hunnit skriva tusentals artiklar och håller noggrann koll på teknikvärlden och dess trender. Som en gamer och träningsentusiast har hon en förkärlek för allt gaming- och fitnessrelaterat, där bland annat smartklockor är en favoritkategori att skriva om.
- Alex Blake Freelance Contributor