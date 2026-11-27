Black Friday är här och det finns mängder av fantastiska rabatter på soundbars från några av marknadens största namn, inklusive Sonos, JBL, Samsung och många fler. Erbjudandena på Sonos lär fortfarande höra till de mest populära och just nu kan du klicka hem Sonos Beam Gen 2 för strax under 4 000 kronor, jämfört med ordinarie pris på 5 490 kronor. Även flaggskeppsmodellen Sonos Arc Ultra har fått en fin prissänkning.

• Spana in hela Black Friday-rean hos Amazon

• Spana in alla Black Friday-erbjudanden på soundbars hos Power

Du behöver inte heller spendera en förmögenhet för att ge TV-ljudet ett rejält lyft. Om du är ute efter en riktigt billig soundbar är JBL Cinema SB510 för bara 990 kronor hos NetOnNet ett fantastiskt alternativ. Med den dealen sparar du en tusenlapp!

Det finns också gott om kraftfulla Dolby Atmos-soundbars och kompletta surroundsystem i vår lista. Bland annat har Samsungs flaggskeppsmodell HW-Q995H fått en rejäl rabatt på hela 6 000 kronor, medan JBL Bar 1300 MK2 har blivit hela 8 000 kronor billigare.

Du hittar alla Black Friday-deals på soundbars här nedanför!

Bästa Black Friday-deals på soundbars – snabböversikt

Dagens bästa Black Friday-erbjudanden på soundbars

Superdeal Du sparar %57 LG NS30A: var 2 990 kr nu 1 290 kr hos netonnet.se Den här prisvärda soundbaren från LG erbjuder 2.1-kanalsljud med en uteffekt på 140 W och en separat subwoofer för fylligare bas. Den har stöd för Dolby Digital och DTS Digital Surround samt AI Sound Pro, som anpassar ljudet efter innehållet du tittar på. Med hela 57 procents rabatt är det ett av de mest lockande budgeterbjudandena under Black Friday. Read more Read less ▼

Superdeal Du sparar %55 LG NS90TY: var 9 490 kr nu 4 290 kr hos netonnet.se LG NS90TY erbjuder 5.1.3-kanalsljud, en uteffekt på 570 W, Dolby Atmos och en trådlös subwoofer för extra tryck i basen. Den har dessutom rumskalibrering som hjälper till att optimera ljudet efter ditt vardagsrum. Med hela 5 200 kronors rabatt får du riktigt mycket ljudsystem för pengarna. Read more Read less ▼

Du sparar %50 JBL Cinema SB510: var 1 990 kr nu 990 kr hos netonnet.se Det här är ett riktigt lockande budgetfynd för dig som vill ge TV-ljudet ett lyft utan att spendera särskilt mycket pengar. JBL Cinema SB510 erbjuder 3.1-kanalsljud, en uteffekt på 200 W, en inbyggd subwoofer och en dedikerad centerkanal för tydligare dialog. För under tusenlappen får du ett kompakt och praktiskt alternativ till TV:ns inbyggda högtalare. Read more Read less ▼

Du sparar %50 Samsung HW-B410F: var 2 990 kr nu 1 490 kr hos netonnet.se Om du vill förbättra TV-ljudet utan att behöva hitta plats för en separat subwoofer är Samsung HW-B410F ett intressant alternativ. Den har 2.0-kanalsljud med en inbyggd basenhet, Bluetooth-anslutning och Samsungs Surround Sound Expansion-teknik. Nu kan du dessutom klicka hem den för ungefär halva priset. Read more Read less ▼

Du sparar %13 LG NS40TR: var 2 290 kr nu 1 990 kr hos netonnet.se Det här är ett riktigt prisvärt alternativ för dig som vill ha ett surroundsystem med fysiska bakhögtalare. LG NS40TR erbjuder 4.1-kanalsljud med en separat subwoofer och två bakhögtalare samt stöd för Dolby Digital och DTS. För under 2 000 kronor får du ett komplett högtalarpaket som kan ge filmkvällarna ett rejält lyft. Read more Read less ▼

Du sparar %45 JBL Bar 2.1 MK2: var 3 990 kr nu 2 190 kr hos netonnet.se JBL Bar 2.1 MK2 kombinerar en total uteffekt på 300 W med en trådlös 6,5-tums subwoofer och JBL Surround Sound. Det är ett trevligt alternativ för dig som vill ha ett kraftfullare och mer basrikt ljud till filmer, musik och spel. Med en rabatt på 1 800 kronor är det ett riktigt fint erbjudande. Read more Read less ▼

Du sparar %50 TCL S60K: var 4 990 kr nu 2 490 kr hos netonnet.se Vill du uppgradera till Dolby Atmos utan att spendera en förmögenhet? TCL S60K erbjuder stöd för både Dolby Atmos och DTS:X samt TCL:s RAY·DANZ Lite-teknik för en bredare ljudbild. Med ungefär halva priset bortskalat är det ett riktigt attraktivt alternativ i den billigare prisklassen. Read more Read less ▼

Du sparar %30 JBL Cinema SB580: var 3 998 kr nu 2 798 kr hos netonnet.se JBL Cinema SB580 erbjuder virtuellt Dolby Atmos-ljud, en dedikerad centerkanal, en trådlös 6,5-tums subwoofer och en total uteffekt på 440 W. Du får dessutom HDMI eARC och Bluetooth för smidig musikströmning. Ett välutrustat alternativ för dig som vill ha kraftfullare och mer uppslukande TV-ljud. Read more Read less ▼

Du sparar %34 LG NS70TR: var 4 990 kr nu 3 290 kr hos netonnet.se Med 5.1.1-kanals surroundljud, stöd för Dolby Atmos och en uteffekt på 400 W erbjuder LG NS70TR ett intressant steg upp från enklare soundbars. Den har dessutom stöd för LG:s WOW Interface, vilket gör det smidigare att styra ljudsystemet tillsammans med en kompatibel LG-TV. Read more Read less ▼

Du sparar %30 Sonos Beam Gen 2: var 5 490 kr nu 3 839 kr hos hifiklubben.se Sonos Beam Gen 2 är en utmärkt kompakt soundbar som levererar ett imponerande stort ljud i förhållande till sin storlek. Den erbjuder stöd för Dolby Atmos, tydlig dialog och smidig integration med resten av Sonos ekosystem. Du kan dessutom bygga ut den med en separat subwoofer och bakhögtalare längre fram. Med 30 procents rabatt är det ett av våra favoritfynd under Black Friday. Read more Read less ▼

Du sparar %36 Samsung HW-Q600H: var 6 998 kr nu 4 490 kr hos power.se Samsung HW-Q600H är en välutrustad 3.1.2-kanals soundbar med stöd för Dolby Atmos och DTS:X samt en medföljande trådlös 6,5-tums subwoofer. Det är ett intressant alternativ för dig som vill ha en mer uppslukande filmupplevelse utan att behöva investera i ett omfattande surroundsystem. Read more Read less ▼

Du sparar %44 Samsung HW-S810D: var 8 990 kr nu 4 990 kr hos power.se Om du föredrar en diskret och stilren installation är Samsungs ultratunna HW-S810D ett riktigt intressant alternativ. Trots sin slimmade design erbjuder den 3.1.2-kanalsljud, trådlöst Dolby Atmos och en separat subwoofer. Du får även stöd för AirPlay 2, Chromecast och Samsungs Q-Symphony-teknik. Just nu kan du spara hela 4 000 kronor. Read more Read less ▼

Du sparar %29 JBL Bar 500 MK2: var 6 990 kr nu 4 990 kr hos link.amazon JBL Bar 500 MK2 erbjuder 5.1-kanalsljud, Dolby Atmos, DTS:X och en rejäl trådlös 10-tums subwoofer. Med en total uteffekt på upp till 750 W finns det gott om kraft för actionfilmer och intensiva gamingupplevelser, medan JBL:s PureVoice 2.0-teknik hjälper till att hålla dialogen tydlig. Read more Read less ▼

Du sparar %48 JBL Bar 800 MK2: var 11 490 kr nu 5 990 kr hos netonnet.se En av de mest praktiska funktionerna hos JBL:s mer avancerade soundbars är de avtagbara trådlösa bakhögtalarna. Du kan placera ut dem när det är dags för filmkväll och sedan sätta tillbaka dem på soundbaren för laddning. Med Dolby Atmos och en separat subwoofer får du en mer uppslukande hemmabioupplevelse. Just nu kan du spara hela 5 500 kronor. Read more Read less ▼

Du sparar %47 JBL Bar 1000 MK2: var 14 990 kr nu 7 990 kr hos link.amazon JBL Bar 1000 MK2 är ett riktigt välutrustat 7.1.4-kanals ljudsystem med stöd för Dolby Atmos och DTS:X, avtagbara trådlösa bakhögtalare och en kraftfull 10-tums subwoofer. Det är ett utmärkt alternativ för dig som vill ha en omslutande hemmabioupplevelse utan en massa högtalarkablar. Med hela 7 000 kronors rabatt är det ett av årets mest lockande erbjudanden på ett komplett surroundsystem. Read more Read less ▼

Du sparar %47 TCL Q85K: var 14 990 kr nu 7 990 kr hos netonnet.se TCL Q85K erbjuder 7.1.2-kanals surroundljud med Dolby Atmos, en total uteffekt på 1 180 W och ljud som har finjusterats av Bang & Olufsen. Det är ett intressant premiumalternativ för dig som vill ge hemmabion ett rejält ljudmässigt lyft. Under Black Friday kan du spara hela 7 000 kronor på systemet. Read more Read less ▼

Du sparar %16 Sonos Arc Ultra: var 10 490 kr nu 8 787 kr hos hifiklubben.se Sonos Arc Ultra är ett fantastiskt alternativ för dig som vill ha en omslutande Dolby Atmos-upplevelse från en enda soundbar. Sonos Sound Motion-teknik bidrar till ett fylligare ljud med kraftfullare bas och du får dessutom alla de smidiga multiroom-funktioner som Sonos är känt för. Vill du bygga ut systemet med en subwoofer och bakhögtalare längre fram går det alldeles utmärkt. Read more Read less ▼

Du sparar %38 Samsung HW-Q995H: var 15 990 kr nu 9 990 kr hos power.se Samsungs flaggskeppsmodell erbjuder ett komplett 11.1.4-kanals surroundsystem med Dolby Atmos, trådlös subwoofer och medföljande bakhögtalare. Du får dessutom avancerad rumskalibrering och Q-Symphony, som låter soundbaren samarbeta med högtalarna i kompatibla Samsung-TV-apparater. Med hela 6 000 kronors rabatt är det ett riktigt lockande premiumfynd för hemmabion. Read more Read less ▼

Du sparar %44 JBL Bar 1300 MK2: var 17 990 kr nu 9 990 kr hos Webhallen JBL:s avancerade flaggskeppsmodell erbjuder omslutande Dolby Atmos-ljud, en enorm maximal uteffekt på 2 470 W och praktiska avtagbara trådlösa bakhögtalare. Det är ett riktigt intressant alternativ för dig som vill skapa en kraftfull bioupplevelse hemma. Med hela 8 000 kronors rabatt är det dessutom ett av de största fynden i vår sammanställning. Read more Read less ▼

Följ TechRadar på Google News och lägg till oss som en prioriterad källa för att få våra expertnyheter, tester och analyser direkt i ditt flöde.