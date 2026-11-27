Grafiken och bildfrekvensen i GTA 6 har testats på både PS5- och Xbox-konsoler

Digital Foundry konstaterar att Xbox Series X erbjuder en betydligt jämnare bildfrekvens än standardversionen av PS5

PS5 Pro levererade föga förvånande den bästa upplevelsen, medan Xbox Series S halkade efter de övriga konsolerna

Prestandan i GTA 6 fortsätter att väcka intensiva diskussioner på nätet – och en ny video från Digital Foundry som jämför grafiken och bildfrekvensen i de olika konsolversionerna av spelet lär ge nytt bränsle åt debatten.

Den djupgående analysen av grafiska detaljer och bildfrekvenser på PS5 och PS5 Pro samt Xbox Series X och Series S bjuder på några intressanta resultat.

En av de mest anmärkningsvärda slutsatserna från Digital Foundry är att Xbox Series X-versionen av GTA 6 flyter på bättre än på standardversionen av PS5. Även om konsolerna är praktiskt taget identiska när det gäller själva grafikkvaliteten (bortsett från mycket små och sannolikt omärkbara skillnader) verkar Xbox-konsolen ha "en högre prestandanivå". I det här fallet handlar det inte om någon liten skillnad, utan om ett betydande gap.

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Digital Foundry konstaterar att "Xbox Series X-spelare kan förvänta sig en betydligt jämnare upplevelse här [vad gäller bildfrekvensen] än PS5-spelare".

I scener med stora explosioner och mer intensiva strider drabbas GTA 6 av större tapp i bildfrekvensen på PS5. Sonys konsol erbjuder inte heller en lika följsam upplevelse som Xbox Series X vid bilkörning i höga hastigheter.

Digital Foundry påpekar förstås att Sonys PS5 Pro är det bästa sättet att uppleva spelet. Här får du en i stort sett konstant bildfrekvens på maximala 30 fps och väldigt få märkbara tapp i bildfrekvensen. Inte ens i de mest intensiva och explosionsfyllda actionsekvenserna sjönk PS5 Pro under 20 fps, vilket däremot tillfälligt inträffade på de övriga konsolerna.

Rent visuellt får du också skarpare ray tracing-skuggor och överlag bättre grafikkvalitet på PS5 Pro, med en betydligt högre detaljnivå och PSSR-uppskalning som ger en bildkvalitet som liknar 4K. Om du undrar renderas spelet i 1440p på samtliga konsoler förutom Xbox Series S, där den ursprungliga upplösningen är 720p.

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På tal om Xbox Series S är det här som saker och ting börjar gå utför för GTA 6 i vissa avseenden. Som nämnts renderas spelet i 720p för att sedan skalas upp till 1080p med hjälp av AMD:s FSR 4.1 och bildkvaliteten är överlag betydligt mindre skarp. Grafiken har en lägre detaljnivå och Digital Foundry konstaterar att "pop-in är mycket värre" (vilket innebär att objekt renderas på kortare avstånd och därför kan upplevas som att de plötsligt dyker upp i bilden i stället för att framträda på ett mer naturligt sätt).

Med det sagt beskrivs grafiken i GTA 6 fortfarande som "överlag helt okej" på Xbox Series S, även om spelet som väntat har betydligt större problem vid bilkörning i höga hastigheter och under actionsekvenser. Digital Foundry förklarar: "Rockstar har siktat på en hög visuell kvalitetsnivå här och jag tror helt enkelt inte att konsolen klarar av att hänga med."

Ytterligare ett irriterande problem som lyfts fram i Xbox Series S-versionen är en ljudbugg som gör att ljudet försvinner under mycket korta stunder.

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Kampen om bildfrekvensen

I grund och botten verkar det som att Rockstar har ansträngt sig för att bibehålla den visuella kvaliteten på Xbox Series S utan några större kompromisser jämfört med de kraftfullare konsolerna. Detta har man försökt åstadkomma genom en mängd mindre nedskärningar och kompromisser på flera olika områden – något som tyvärr inte räcker för att få GTA 6 att flyta på tillräckligt bra på den mindre kraftfulla Xbox-konsolen.

Även om Digital Foundry medger att spelet "fortfarande ser fantastiskt ut ur ett visuellt perspektiv" på Xbox Series S är GTA 6 alltså "svårare att rekommendera" på den här konsolen och "kombinationen av bildfrekvensproblem och ljudproblem gör konsolen ovanligt problematisk".

Bortsett från Xbox Series S får du en betydligt jämnare upplevelse i GTA 6, även om rangordningen mellan de övriga konsolerna är ganska tydlig: PS5 Pro ligger i topp, följt av Xbox Series X som slår standardversionen av PS5 genom att erbjuda en "betydligt" stabilare bildfrekvens.

Digital Foundry hoppas att Rockstar kan arbeta vidare med bildfrekvensen på standardversionen av PS5 och förbättra den genom framtida uppdateringar. Vi hoppas också att ljudproblemen på Xbox Series S snart kan åtgärdas.

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