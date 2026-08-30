GTA 6 släpps med 30 fps på PS5 och Xbox ”tills vidare”, bekräftar Rockstar – 60 fps kan bli möjligt, men vi vill framför allt se ett 40 fps-läge

Grand Theft Auto 6 släpps med 30 fps på PS5, Xbox Series X och Xbox Series S

Rockstar kan enligt uppgifter lägga till prestandalägen med högre bildfrekvens efter lanseringen

Materialet från GTA 6 Extended Look kördes på en vanlig PS5, vilket innebär att allt fans fick se visades i 30 fps

Grand Theft Auto 6 kommer inte att köras i 60 fps vid lanseringen och uppges släppas med 30 fps på konsoler, men Rockstar Games kan lägga till fler prestandalägen längre fram.

Det uppger YouTubern Davy Jones, en innehållsskapare som nyligen besökte Rockstar North för att få en förhandstitt på GTA 6. Jones berättar att Rob Nelson, utvecklingschef och studiochef på Rockstar North, sade till honom att spelet för närvarande körs i 30 fps på konsol under utvecklingen.

Flow Games intervjuade också Jones om hans besök hos studion (översatt via Kotaku) och rapporterade att prestandan kan förändras efter lanseringen.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

”Enligt Rob Nelson, utvecklingschef och studiochef på Rockstar North, kör konsolerna spelet i 30 bilder per sekund under den nuvarande utvecklingsfasen”, skriver Flow Games.

”Enligt Nelson behöver han fortfarande rådgöra med det tekniska teamet för att avgöra om det kommer att finnas ett alternativ för 60 fps vid lanseringen eller längre fram. Han betonar också att han för närvarande inte har några detaljer om upplösning eller andra tekniska egenskaper, exempelvis användningen av ray tracing, men just nu körs spelet i 30 fps.”

Rockstar har i nuläget inte heller bekräftat om spelet kommer att kunna köras i 60 fps på PS5 Pro.

Nyligen hade den efterlängtade Grand Theft Auto 6: An Extended Look äntligen premiär och gav oss en djupdykning i gameplay, filmsekvenser och de två huvudkaraktärerna Jason och Lucia.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Materialet ser otroligt imponerande ut och Rockstar har bekräftat att det kördes på en vanlig PS5. Med det vi vet nu innebär det alltså att hela den utökade visningen också kördes i 30 fps.

Som TechRadars Rob Dwiar uttrycker det: ”Den enorma tekniska komplexiteten och detaljrikedomen som sannolikt kommer att finnas i GTA 6 lär innebära stora krav på konsolernas GPU och CPU.” Det är därför ett 40 fps-läge på PS5 Pro skulle kunna erbjuda den perfekta balansen.

Om du missade det har vi samlat 16 nya detaljer om GTA 6 från den stora Extended Look-visningen, däribland ett förbättrat stridssystem, interaktiva spelmekaniker, ledtrådar om berättelsen och mycket mer.

GTA 6 släpps den 19 november till PS5, Xbox Series X och Xbox Series S.

Följ TechRadar på Google News och lägg till oss som en prioriterad källa för att få våra expertnyheter, tester och analyser direkt i ditt flöde.