Rockstar tillkännager en speciell GTA 6-visning och vi kan äntligen få nästa trailer, som har premiär på... Netflix?

Rockstar Games har presenterat Grand Theft Auto 6: An Extended Look

Visningen har premiär på Netflix den 27 augusti och släpps senare på YouTube

Evenemanget kan äntligen bjuda på gameplay från GTA 6

Rockstar Games har meddelat att en särskild förhandsvisning av Grand Theft Auto 6 kommer att ha premiär på Netflix senare den här månaden.

Det är nu bara fyra månader kvar till vad som väntas bli den största spellanseringen någonsin, och från ingenstans har Rockstar avslöjat att Grand Theft Auto 6: An Extended Look visas den 27 augusti, mitt under Gamescom 2026.

Rockstar har ännu inte avslöjat exakt vad visningen kommer att innehålla, men vi vet att den har premiär på Netflix klockan 21:00 svensk tid den 27 augusti. Därefter publiceras den även på studions YouTube-kanal under natten mot den 28 augusti.

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Många fans har länge väntat på Trailer 3, så det är mycket möjligt att den visas under evenemanget. Ett annat troligt alternativ är att Rockstar äntligen presenterar en mer djupgående genomgång av spelets gameplay.

Att visningen först släpps på Netflix gör dock att det känns som något större än bara en vanlig trailer. Det skulle exempelvis kunna handla om en dokumentärliknande presentation eller en bakom kulisserna-film om utvecklingen av spelet.

Vi tror att upplägget skulle kunna påminna om Naughty Dogs uppskattade Grounded-dokumentärer om The Last of Us och The Last of Us Part II, samtidigt som det markerar starten på Rockstars stora marknadsföringskampanj inför lanseringen.

Rockstar har ännu inte avslöjat hur lång visningen blir, så vi får helt enkelt vänta och se vad studion har planerat.

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Grand Theft Auto VI: An Extended Look Coming August 27 - YouTube Watch On

I samband med tillkännagivandet publicerade Rockstar också en ny bild för GTA 6, där spelets två huvudpersoner Lucia och Jason syns iklädda rånarluvor framför en bensinstation.

Grand Theft Auto 6 släpps den 19 november till PlayStation 5, Xbox Series X och Xbox Series S.

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