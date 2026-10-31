Brottsutredning inledd kring Googles AI-datacenter i Finland – 330 hektar skog har avverkats

Googles dotterbolag Tuike Finland har avverkat och dikat ut 330 hektar skog i Muhos för att göra plats åt ett datacenter

Företaget genomförde avverkningen innan de nödvändiga miljökonsekvensbedömningarna hade slutförts

Polisen har nu inlett en förundersökning med anledning av ”oklarheter och brister i dikningen och vattenhanteringen”, men resultatet väntas inte förrän 2027

En förundersökning har nu inletts kring Googles skogsavverkning i Finland, där skog har röjts för att ge plats åt ett AI-datacenter.

Som The Guardian rapporterar handlar anklagelserna om att Googles dotterbolag Tuike Finland avverkade och dikade ut 330 hektar skog vid anläggningen i Muhos utan att först säkerställa att de nödvändiga miljökonsekvensbedömningarna hade slutförts.

Finlands public service-bolag Yle rapporterar vidare att polisen har uppgett att utredningen gäller misstänkt miljöförstöring, men att ytterligare brottsrubriceringar kan bli aktuella beroende på vad utredningen visar.

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Den finländska polisen uppgav: ”Enligt preliminära uppgifter har det förekommit oklarheter och brister i dikningen och vattenhanteringen på byggarbetsplatsen för Tuike Finland Oy datacenterprojekt.”

Utredningen väntas dock bli en långdragen process och beräknas inte vara färdig förrän någon gång under 2027.

Byggarbetet stoppades den 14 oktober, både vid datacentret i Muhos och vid en andra planerad datacenteranläggning i Kajaani-Otanmäki. I båda fallen ska miljökonsekvensbedömningarna ha varit ofullständiga.

Antti Järvinen, landschef för Google Finland, har bett om ursäkt för skogsavverkningarna, men samtidigt sagt att Google agerade utifrån ”den bästa förståelse vi då hade av lagstiftningen”.

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Kapplöpningen om AI-datacenter

(Image credit: Microsoft)

Totalt uppges omkring 400 000 träd ha avverkats vid de två anläggningarna, varav 250 000 i Muhos. Som The Guardian tydligt visar i ett separat reportage från förra veckan (via Tom's Hardware) är många finländare, föga förvånande, mycket upprörda.

Många ifrågasätter överhuvudtaget byggandet av datacenter och den AI-guldrusch som driver på utvecklingen. Projekten verkar ge få direkta fördelar för invånarna i de länder där anläggningarna byggs, eftersom de bara skapar ett begränsat antal lokala arbetstillfällen.

Jussi Kangasharju, professor i datavetenskap vid Helsingfors universitet, påpekar: ”För Finland finns det egentligen inga fördelar. Det handlar om internationella företag som betjänar internationella kunder. Datacenter ger i slutändan få fördelar för andra än den som driver anläggningen.”

Andra oroar sig naturligtvis för konsekvenserna för djurlivet. Finländska naturvårdare uppger att tretåiga hackspettar har trängts undan från skogen och The Guardian har uppmärksammat att vargar i Otanmäki, som inte längre hade någonstans att ta vägen efter avverkningen, sökte sig in i en närliggande by.

Som sagt kommer det att dröja innan brottsutredningen är färdig, men vi kan räkna med att resultatet kommer att följas med stort intresse.

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