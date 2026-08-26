Kinas datacenter väntas förbruka mer el än hela Sydkorea år 2030

Kinesiska datacenter kan förbruka mer el än hela Sydkorea år 2030

Datacenter flyttas till billigare regioner när låg latens inte är avgörande

Flexiblare elanvändning kan också spela en viktig roll för mindre tidskritiska arbetsbelastningar

Alla datacenter i Kina väntas tillsammans förbruka 774 TWh el per år vid slutet av årtiondet, vilket motsvarar omkring fyra gånger dagens förbrukning. Ökningen sker samtidigt som landet fortsätter med omfattande investeringar i AI.

Forskare på Wood Mackenzie räknar med att Kinas datacenter kommer att stå för omkring 6 procent av landets totala elförbrukning år 2030. Den andelen väntas sedan fortsätta öka och kan nå så mycket som 17 procent år 2060.

Om datacenter står för 6 procent av förbrukningen 2030 innebär det att Kinas totala årliga elförbrukning uppskattas till svindlande 12 900 TWh vid slutet av årtiondet, vilket understryker det enorma trycket på landets elnät att byggas ut.

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Datacenter kan stå för 6 procent av Kinas elförbrukning 2030 – och 17 procent 2060

När det gäller artificiell intelligens väntas energiförbrukningen framför allt komma från två områden. Det första är den relativt förutsägbara förbrukningen från inferens, alltså när AI-modeller körs för användare och företag. Det andra är betydligt mer oförutsägbara och kraftiga toppar i samband med träning, i takt med att modellerna blir allt mer avancerade.

Kina ser också en förändring i var datacenter byggs för att hantera den snabbt ökande efterfrågan på el. Stora anläggningar nära städer som Peking, Shanghai och Shenzhen erbjuder anslutningar med låg latens för uppgifter där snabb respons är viktig. Arbetsbelastningar som klarar något högre latens, exempelvis AI-träning, säkerhetskopiering och lagring, flyttas däremot längre bort från städerna.

De västra och norra delarna av Kina erbjuder exempelvis billigare mark, svalare klimat och bättre tillgång till förnybar energi.

"I takt med att AI driver en fortsatt ökning av efterfrågan på datorkraft kommer tillgången till tillförlitlig, kostnadseffektiv el med lägre koldioxidutsläpp att spela en allt större roll för var och hur ny datacenterkapacitet byggs ut", skriver analysforskaren Wanting Zhao.

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Energi är en av de största begränsningarna för datacenter

Även om analytiker räknar med att datacenters energiförbrukning kommer att fortsätta öka under flera årtionden, förväntar sig Wood Mackenzie att utsläppen från datacenter når sin topp omkring 2035. Det antyder att övergången till förnybara energikällor kan släpa efter något.

Analytikerna räknar också med att datacenter kan bli mer flexibla när det gäller hur och när de belastar elnätet, på ungefär samma sätt som arbetsbelastningar som inte är beroende av låg latens kan flyttas bort från storstäderna. Icke-brådskande uppgifter skulle exempelvis kunna schemaläggas till perioder då produktionen av förnybar energi är billigare eller den övriga belastningen på elnätet är lägre.

"Den här flexibiliteten skulle kunna göra det möjligt för datacenter att gå från sin traditionella roll som passiva baslaster till att bli en mer aktiv del av Kinas föränderliga elsystem", skriver företaget.

När det gäller siffran på 774 TWh innebär den att Kinas datacenter skulle förbruka betydligt mer el än Sydkoreas totala elförbrukning för både hushåll och industri. Sydkorea som helhet producerade omkring 596 TWh el under 2025, enligt statistik från landets elbolag KEPCO.

Prognosen på 774 TWh kan dessutom mycket väl komma att förändras ytterligare innan vi når slutet av årtiondet. Så sent som förra året räknade Wood Mackenzie med att Kinas datacenter skulle förbruka 479 TWh per år 2030. Årets prognos är alltså omkring 60 procent högre.

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