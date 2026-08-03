Samsung varnar: RAM-krisen kan pågå ända till 2028 – samtidigt fortsätter vinsterna att skjuta i höjden

Samsung säger till analytiker att den globala bristen på minneskretsar väntas bestå till 2028 och bli ännu värre under 2027 än den är 2026

Samtidigt redovisar företaget sitt tredje rekordkvartal i rad: 171,5 biljoner sydkoreanska won i omsättning, 89,5 biljoner won i rörelseresultat och en rörelsemarginal på 52 procent

Samsung binder nu 60–70 procent av sin produktionskapacitet i femåriga leveransavtal med garanterade minimipriser

Samsung har meddelat analytiker att företaget bedömer att bristen på minneskretsar, som redan påverkar allt från serverhallar till speldatorer, sannolikt inte kommer att lätta före 2028. Dessutom väntas situationen bli ännu värre innan den förbättras.

Under företagets kvartalsrapport för Q2 2026 uppgav världens största DRAM-tillverkare att leveransbegränsningarna väntas bli mer omfattande under 2027 än de är under 2026.

Samtidigt presenterade Samsung det mest lönsamma kvartalet i företagets historia, med 171,5 biljoner won i omsättning, 89,5 biljoner won i rörelseresultat och en rörelsemarginal på 52 procent. Resultatet visar att efterfrågan på DRAM-minnen fortfarande är mycket stark, trots de omfattande prishöjningarna.

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Ett AI-drivet problem som inte försvinner i första taget

Den explosionsartade efterfrågan på minneskretsar och lagring från AI-jättar fortsätter att gynna Samsung, som drar nytta av en bristsituation företaget själv tror kommer att bestå i flera år. Orsaken är framför allt de långa ledtiderna och de enorma investeringar som krävs för att bygga ny produktionskapacitet.

Under kvartalsrapporten betonade Samsung att resonemanget bygger på enkel matematik snarare än spekulationer.