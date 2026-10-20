PlayStation 6 kan kosta över 1 000 dollar – enligt en läcka kan bara minnet och lagringen kosta Sony 680 dollar

En känd läcka hävdar att enbart minnet och lagringen i PlayStation 6 kan kosta Sony 680 dollar

Uppgifterna ligger i linje med tidigare prognoser om att konsolen kan kosta 1 000 dollar eller mer

Sony har ännu inte kommenterat vad nästa generations PlayStation kan komma att kosta

Det är ingen hemlighet att den pågående AI-drivna RAM-krisen har pressat upp komponentpriserna till extremt höga nivåer. Det har gjort allt från grafikkort till nya mobiler dyrare. Nu ser det ut som att problemen även kan drabba kommande PlayStation 6, där vissa prognoser pekar mot en svindlande prislapp på 1 000 dollar eller mer.

Uppgifterna kommer från den välkända läckaren KeplerL2 på forumet NeoGAF, som nyligen hävdade att Sonys inköpskostnad för enbart minnet och lagringen i PlayStation 6 uppgår till 680 dollar. Det är innan vi ens räknar in andra komponenter som grafikprocessor, processor och moderkort, vilket knappast är några uppmuntrande nyheter för den som hoppas på en prisvärd konsol från Sony.

KeplerL2 kommentar kom som svar på ett inlägg från en annan forummedlem, som ifrågasatte läckans tidigare prognos om att den totala komponentkostnaden för PlayStation 6 skulle landa på 960 dollar.

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Den uppskattningen gjordes i juli 2026 och eftersom komponentpriserna har fortsatt att stiga sedan dess skulle Sonys slutliga kostnad mycket väl kunna överstiga 1 000 dollar. Det gäller särskilt om minnet och lagringen redan står för 680 dollar innan några andra komponenter har räknats in.

Historiskt sett har vissa spelkonsoler sålts med förlust för att istället generera intäkter genom spelförsäljning. Sony har dock under de senaste månaderna sagt att företaget ”i princip inte har för avsikt att sälja hårdvara med betydande förluster”.

Det antyder att om komponentkostnaden för PlayStation 6 verkligen hamnar på 960 dollar eller mer, kan konsolens försäljningspris behöva ligga på ungefär samma nivå eller ännu högre.

Fler dåliga nyheter för PlayStation-fans

(Image credit: Shutterstock / Mohsen Vaziri)

KeplerL2 är en välkänd läcka inom konsol- och datorhårdvara och har under de senaste veckorna delat uppgifter om bland annat kommande konsollanseringar, prestandan hos nästa Xbox och AMD egen motsvarighet till DLSS 5.

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Läckans tidigare uppgifter ger viss trovärdighet, men precis som med alla andra läckor och rykten bör informationen tas med en nypa salt tills den har bekräftats officiellt.

Med tanke på hur hårdvarupriserna utvecklas skulle det ändå inte vara särskilt förvånande om PlayStation 6 lanseras med en prislapp på 1 000 dollar eller mer.

Kostnaderna för några av de dyraste komponenterna i en PlayStation-konsol, däribland minne, lagring och grafikprocessor, har ökat kraftigt jämfört med när PlayStation 5 lanserades. Dessutom finns det få tecken på att prisökningarna är på väg att avta. Tvärtom kan situationen förvärras ytterligare under de kommande ett till två åren.

Sony har ännu inte kommenterat hur prissättningen för PlayStation 6 kan komma att se ut, så tills vidare återstår det att vänta och se.

Men tillsammans med uppgifterna om att Sony planerar att helt överge fysiska spelskivor inom en snar framtid ser utvecklingen inte särskilt ljus ut för PlayStation-spelare.

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