Scuf har lanserat en officiellt licensierad PS5-handkontroll med mängder av extraknappar och premiumfunktioner

Scuf har presenterat Omega, en ny premiumkontroll för PS5 och PC

Den kommer med mängder av extraknappar och avancerade komponenter

Kontrollen finns tillgänglig nu och priserna börjar på 2 600 kronor

Tillverkaren av premiumtillbehör för gaming Scuf har nu presenterat en ny PlayStation 5-handkontroll kallad Omega.

Det handlar om ett officiellt licensierat alternativ till DualSense Edge som kommer med ytterligare 11 programmerbara inputs riktade mot tävlingsinriktat spelande. Det inkluderar fyra paddles på baksidan, två sidoknappar och fem G-knappar nära undersidan av handkontrollen. Allt kan justeras och mappas om via den kompatibla Scuf Mobile App, som också erbjuder möjligheten att spara personliga profiler direkt till kontrollen.

Allt detta kommer tillsammans med de vanliga DualSense-knapparna, vilket säkerställer inbyggd kompatibilitet med PS5.

Utöver den enorma mängden knappar erbjuder Scuf Omega flera andra unika funktioner, inklusive en avtagbar magnetisk frontpanel och utbytbara actionknappar. Den är också kompatibel med halkfria grepp och har dessutom en egen RGB-ljusslinga.

Omega är en trådlös handkontroll, men spelare som väljer att använda den med kabel kan dra nytta av ett särskilt kabellås som förhindrar oavsiktliga urkopplingar – en praktisk funktion i turneringssammanhang.

Även om PS5 tydligt står i fokus kan PC-spelare också dra nytta av en blixtsnabb polling rate på 1 000 Hz, både trådlöst och via kabel.

Premiumkomponenter som ett mekaniskt styrkors och tåliga TMR-joysticks borde göra detta till ett rejält steg upp jämfört med vanliga DualSense. Den ska till och med erbjuda bättre batteritid, med uppskattningsvis 17 timmars aktiv användning per laddning jämfört med de vanliga – och ganska optimistiska – 12 timmarna.

Med funktioner som dessa är det knappast någon överraskning att Scuf Omega är långt ifrån billig. Den går att köpa redan nu via Scufs hemsida med priser från 2 600 kronor.

Om den faktiskt kommer rankas bland bästa PS5-kontroller återstår dock att se, så håll utkik efter vår recension under de kommande veckorna.