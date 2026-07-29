Silent Hill: Townfall ser ut att bli seriens bästa tolkning av analog skräck hittills

Efter att ha legat på is hos Konami i över ett decennium har Silent Hill gjort en minst sagt imponerande comeback.

En trevande start med Ascension och The Short Message vägdes upp av Bloober Teams utmärkta remake av Silent Hill 2 och den japanska skräckupplevelsen Silent Hill f från NeoBards. Nu ser det ut som att serien fortsätter i rätt riktning med nästa spel, Silent Hill: Townfall.

Tidigare den här månaden fick jag spela tre timmar av Silent Hill: Townfall, och jag pratade även med Screen Burn-regissören Jon McKellan och Konamis serieproducent Motoi Okamoto om spelets användning av retroteknik, den skotska miljön och vikten av kulturell autenticitet.

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(Image credit: Konami)

Silent Hill: Townfall följer mannen Simon Ordell i den fiktiva skotska staden St. Amelia. När han vaknar upptäcker han att hela staden ligger insvept i tät dimma. När jag långsamt utforskar omgivningarna hittar jag till slut en sliten CRT-TV, som används både som ett spelmekaniskt verktyg och ett berättarverktyg. Den är spelets viktigaste mekanik och dess stora stjärna. Genom den kan jag se gamla videoinspelningar fyllda av brus med Simons mystiska partner Zoe Ellis, som verkar vara hans enda koppling till ön.

TV-skärmen visar dessutom vanligtvis vart jag ska ta mig härnäst, vilket innebär att jag själv måste utforska staden tills jag hittar rätt plats. Jag kan också hålla upp TV:n för att se genom väggar och avgöra var monster befinner sig. Det är en riktigt smart variant på ett välkänt spelgrepp. I liknande spel har huvudpersoner ofta någon form av "radarsinne" som hjälper spelaren att hålla sig gömd och undvika fiender. Att istället bygga in den funktionen i TV:n är inte bara kreativt, utan förstärker också känslan av att Simon faktiskt bara är en vanlig människa i en obarmhärtig värld fylld av monster.

Tidsperioden som Townfall utspelar sig i är avgörande för spelets skräckteman. En av gåtorna antyder att året är 1996, precis när internet och modemuppkoppling började bli vanliga i hemmen. Övergången till en allt mer uppkopplad värld skapade en ny sorts oro hos människor. Simons CRT-TV är tillräckligt avancerad för sin tid, men ligger fortfarande långt ifrån den teknik vi tar för given idag.

– Världen stod vid ett tekniskt vägskäl i mitten av 90-talet, när internet precis började bli en del av vardagen. Men det var fortfarande för tidigt för att ha Google Maps i fickan eller någon magisk lösning på alla problem som kunde dyka upp, förklarar McKellan.

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Han fortsätter:

– Med analog teknik känner man att man inte riktigt kan lita på den. Den känns lite osäker, och jag tycker att det är en perfekt utgångspunkt för skräck.