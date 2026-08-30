”Det fanns egentligen aldrig någon plan att de här två spelen skulle släppas så nära varandra”: FromSoftware-chefen antyder en återgång till singleplayer efter Nightreign och The Duskbloods

FromSoftware-chefen Hidetaka Miyazaki säger att ”det egentligen aldrig fanns någon stor plan” för att släppa Elden Ring: Nightreign och The Duskbloods så tätt inpå varandra

Miyazaki säger att studion fortfarande har ”ett stort fokus på singleplayer-innehåll”

Han antyder att studion kan återvända till singleplayer-spel efter lanseringen av The Duskbloods

FromSoftware-chefen Hidetaka Miyazaki antyder att studion kan återvända till att utveckla singleplayer-spel efter Elden Ring: Nightreign och The Duskbloods.

Många fans blev förvånade när FromSoftware presenterade PvPvE-actionspelet The Duskbloods så kort efter lanseringen av multiplayer- och roguelike-spinoffen Elden Ring: Nightreign.

Men enligt spelregissören Miyazaki, som även låg bakom Elden Ring, Bloodborne och Dark Souls, var det aldrig ett medvetet beslut att släppa två multiplayers efter varandra.

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”Det är lite lustigt, eftersom det egentligen aldrig fanns någon plan för att de här två spelen skulle släppas så nära varandra”, säger Miyazaki till IGN. Han förklarar att eftersom Nightreign leddes av en annan regissör, Junya Ishizaki, råkade de båda idéerna helt enkelt ”sammanfalla med att vara multiplayer-spel”.

”Det är inte någon stor signal om att det här är riktningen vi planerar att gå i framöver”, fortsätter Miyazaki. ”Vi har fortfarande ett stort fokus på singleplayer-innehåll också. Det råkade helt enkelt bli så här.”

Miyazaki antyder sedan att studion kan återvända till singleplayer-spel efter att The Duskbloods har släppts.

”När man har arbetat med något multiplayer-fokuserat under lång tid är det nästan som att det stillar det behovet, bara för att man sedan ska bli sugen på att skapa något för singleplayer igen”, säger han.

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Studions senaste renodlade singleplayer-upplevelse var Elden Ring, som släpptes 2022, följt av multiplayer-spinoffen Nightreign 2025.

Närmast på tur för FromSoftware är The Duskbloods, som presenterades förra året som ett PvPvE-spel exklusivt för Nintendo Switch 2. Nätverkstester pågår, men något lanseringsdatum har ännu inte fastställts.

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