”Jag hoppas att Sony tar till sig det här” – Nintendo tänker fortsätta med fysiska spel samtidigt som GTA 6 släpps helt utan skiva

Nintendo bekräftar att företaget tänker fortsätta med fysiska spel

Beskedet kommer samtidigt som Sony överger fysiska spel

”Vi utgår från vad konsumenterna föredrar”, säger Nintendo

Fysiska spelutgåvor blir allt mer sällsynta, men ett företag som fortfarande planerar att sälja sina spel i fysiskt format är Nintendo. Den japanska speljätten har bekräftat detta i en intervju, vilket lär vara ett välkommet besked för alla som föredrar att köpa sina spel på skiva eller kassett. Det betyder dock inte nödvändigtvis att företaget kommer att hålla fast vid strategin för alltid.

I en intervju med brasilianska Rodrigo Coelho förklarade Bill van Zyll, Vice President & General Manager för Nintendo Latin America, att företaget inte har några planer på att överge fysiska spel.

”Vi har inga planer på att sluta med fysiska spel. Vi vet hur mycket våra fans uppskattar dem”, säger van Zyll.

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Han lyfte fram Nintendo Switch 2 som ett exempel, där spel finns tillgängliga i både digitalt och fysiskt format. Det är en strategi som Nintendo verkar vilja fortsätta med, åtminstone tills vidare, vilket kan lugna en del oroliga fans.

Nintendo-fans på sociala medier verkade hoppfulla efter beskedet.

”Kanske finns det en möjlighet att spelkassetter kan göra comeback i någon form”, funderade en användare på Reddit.

En annan skrev: ”Jag har inga planer på att överge Nintendo. Systemet fungerar!”

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”Jag hoppas att Sony tar till sig det här”, kommenterade en tredje användare, med hänvisning till Sonys beslut att helt överge fysiska spel senast 2028.

Goda nyheter – åtminstone för tillfället

(Image credit: Future)

Det går förstås inte att veta exakt hur länge Nintendo kommer att fortsätta satsa på fysiska spel. Som van Zyll förklarade i intervjun:

”Historiskt sett har vi varit ganska neutrala i den här frågan. Vi utgår från vad konsumenterna föredrar och lägger stor vikt vid det.”

Det kan innebära att fysiska spelutgåvor kommer att finnas kvar under överskådlig framtid, men van Zylls uttalande utesluter inte att Nintendo kan ändra strategi om konsumenternas preferenser förändras.

Med det i åtanke är det värt att komma ihåg att Take-Twos VD Strauss Zelnick tidigare har påpekat att ”långt över 90 procent av vår verksamhet distribueras digitalt”.

Det förklarar varför GTA 6 kommer att få en helt digital lansering utan någon fysisk spelskiva.

Även om spelarna som köper Grand Theft Auto och Nintendos spel är två ganska olika målgrupper skulle jag inte bli särskilt förvånad om Nintendo så småningom följer Take-Twos exempel.

Om du är en hängiven samlare av fysiska spel och föredrar att äga ett fysiskt exemplar av varje titel du spelar är Nintendos besked förstås fantastiska nyheter. Men med tanke på att spelbranschen rör sig allt mer mot digital distribution kan det vara klokt att köpa fysiska exemplar av dina favoritspel medan du fortfarande har chansen, ifall Nintendo någon gång bestämmer sig för att ändra kurs.

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