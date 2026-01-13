Call of Duty kan vara på väg till Nintendo Switch 2 – enligt en ny läcka

Call of Duty kan vara på väg till Nintendo Switch 2

En läcka hävdar att referenser till Nintendo-plattformar har dykt upp i spelets kod

Det är ännu oklart vilka delar i serien som i så fall släpps

Ett Call of Duty-spel kan vara på väg till Nintendo Switch 2, enligt en ny läcka.

Som VGC uppmärksammat ska en läcka med användarnamnet “@realityuk” ha hittat referenser till Nintendo-plattformar direkt i Call of Duty-koden.

Yeah it's looking like Nintendo x COD is imminent, whenever the next round of Nintendo announcements are, expect that pic.twitter.com/ojiEUQnHDMJanuary 11, 2026

Enligt skärmdumpen från läckan dyker Nintendo upp sida vid sida med kod för andra stora plattformar som Xbox och PlayStation.

Även Ubisoft Connect finns med i listan, vilket sannolikt beror på att vissa Activision-titlar, däribland Modern Warfare 2 och Modern Warfare 3, blev tillgängliga via Ubisoft+ Premium-streaming i slutet av fjolåret.

Läckan menar att detta tyder på att ett tillkännagivande är ”förestående” och att det kan ske i samband med nästa våg av Nintendo-nyheter.

Det är i nuläget oklart vilka spel i serien som faktiskt kan komma till Nintendo Switch 2, men de mest troliga kandidaterna är Black Ops 7 och det free-to-play-baserade battle royale-spelet Warzone.

En väntad portning

(Image credit: Zachariah Kelly / TechRadar)

Nya uppgifter om att Call of Duty kan vara på väg till Nintendo Switch 2 borde egentligen inte förvåna. Microsoft och Nintendo ingick redan 2023 ett bindande tioårigt avtal.

Vid den tidpunkten lovade Microsofts vice ordförande och president Brad Smith att företaget skulle ta Call of Duty-spelen till Nintendo-plattformar.

Spelen skulle enligt löftet lanseras ”samma dag som på Xbox, med full funktions- och innehållsparitet”, som en del av ambitionen att ge ”långsiktigt likvärdig tillgång till Call of Duty på andra spelplattformar”.

Tillkännagivandet gjordes i skuggan av en förestående stämning från den amerikanska konkurrensmyndigheten FTC, som hävdade att Microsofts köp av Activision Blizzard – ägare av Call of Duty – skulle bryta mot amerikansk konkurrenslagstiftning.

FTC lade senare ner ärendet och det enorma förvärvet på 75,4 miljarder dollar slutfördes den 13 oktober 2023.

Även om Microsoft uppenbart missade chansen att släppa Black Ops 7 till Nintendo Switch 2 samma dag som Xbox, skulle ett officiellt tillkännagivande om en portning ändå vara ett steg mot att infria det tidigare löftet.