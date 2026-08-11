”Alla som köpte det här spelet borde ha rätt till full återbetalning”: Ett digitalt Nintendo Switch-spel har blivit ospelbart för alla som betalade för det – och visar exakt varför gamers gör motstånd mot Sonys skivlösa PlayStation-planer

Aliens: Fireteam Elite har stängts ner på Nintendo Switch

Spelet erbjöds som en molnversion på plattformen, vilket innebar att det streamades från en server via internet

De som betalade för spelet verkar inte ha fått någon återbetalning

Nintendo Switch-versionen av Aliens: Fireteam Elite har stängts ner, vilket innebär att spelet inte längre går att spela för dem som köpte det.

Spelet lanserades till Nintendo Switch den 26 april 2023 och till skillnad från versionerna på andra plattformar var detta en molnversion. Det innebar att spelet streamades från en server via en internetanslutning. En kort demoversion gick att prova gratis, medan tillgång till hela spelet kostade 29,99 dollar.

Det fanns till och med en Ultimate Edition för 59,99 dollar, som inkluderade en rad DLC-paket. Det innebär att vissa spelare kan ha betalat 60 dollar för något som de nu inte längre kan komma åt överhuvudtaget.

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Utvecklaren Cold Iron Studios meddelade relativt diskret redan i mars i år att spelet skulle stängas ner. I ett meddelande tackade studion spelarna för deras stöd och bekräftade att spelet skulle ”vara tillgängligt fram till den 5 augusti 2026”, varefter köpare ”inte längre kommer att kunna komma åt spelet”.

Studion fortsatte: ”Vi ber våra lojala kunder om ursäkt för eventuella besvär detta kan orsaka och uppskattar er förståelse. Vi hoppas att ni fortsätter att uppskatta våra andra speltitlar.”

Något som märkbart saknades var information om någon form av återbetalning till dem som lagt pengar på spelet och det verkar inte heller som att de drabbade spelarna har fått någon.

Nyheten har fått en hel del uppmärksamhet på r/gaming på Reddit, där användare kritiserar molnbaserade spel och samtidigt hänvisar till oron kring den senaste bekräftelsen att Sony kommer att upphöra med produktionen av fysiska spelskivor under 2028 – något som i allt högre grad skulle styra gamers mot digitala format.

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”Alla som köpte det här spelet borde ha rätt till full återbetalning”, lyder den högst rankade kommentaren.

”Det är därför man inte köper en ’molnversion’ av ett spel”, tillade en annan användare. ”Det är en tickande klocka.”

En annan skrev: ”Det här kommer att hända allt oftare i takt med att en helt digital framtid blir standard ... Du äger ingenting, du betalar bara för licensen att spela något tills det tas ifrån dig.”

En uppföljare, Aliens: Fireteam Elite 2, väntas lanseras till PC, PlayStation 5, Xbox Series X och Xbox Series S den 25 augusti i år. Spelet väntas även komma till Nintendo Switch 2 vid ett senare tillfälle. Viktigast av allt är att det inte kommer att vara en molnversion, vilket sannolikt blir en lättnad för potentiella köpare.

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