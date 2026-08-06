Capcom oroar sig inte över de fysiska spelens nedgång – "cirka 90 procent" av försäljningen är redan digital

Capcom tror inte att företaget kommer att påverkas nämnvärt av den fysiska spelmarknadens nedgång

Företaget uppger att "cirka 90 procent av vår försäljning sker digitalt" och att man därför inte "förutser någon betydande påverkan i nuläget"

Sony har nyligen meddelat att produktionen av fysiska spelskivor kommer att upphöra

Capcom har avslöjat att omkring 90 procent av företagets spelförsäljning redan sker digitalt, vilket innebär att man inte tror sig påverkas nämnvärt av den stadiga nedgången för den fysiska spelmarknaden.

Framtiden ser allt mörkare ut för fysiska spel. Nyligen fick vi veta att Sony planerar att avsluta produktionen av fysiska spelskivor i januari 2028, ett beslut som har skapat stor frustration bland PlayStation-spelare.

Branschorganisationen Entertainment Retailers Association (ERA) har också kritiserat beslutet och kallat det för "en seger för företagens bekvämlighet framför konsumenternas valfrihet". Organisationen menar att spelbranschen borde erbjuda fler sätt att köpa spel – inte färre.

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– Digital distribution har förändrat spelbranschen och är mycket populär, men den bör komplettera fysiska format, inte ersätta dem, säger ERA:s VD Kim Bayley.

– Konsumenterna förtjänar friheten att själva välja hur de köper sin underhållning. Att ta bort skivor är inte ett steg framåt – det tar bara bort valmöjligheter. Det är dåligt för spelare, dåligt för återförsäljare och i längden även dåligt för spelbranschens bevarande.

Samtidigt som Sony verkar stå fast vid sitt beslut, trots kritiken, förekommer det också spekulationer om att PlayStation 6 kan bli en helt digital konsol. Även Microsoft uppges arbeta på en funktion som gör det möjligt att omvandla fysiska Xbox-spel till digitala licenser, vilket skulle låta spelare digitalisera sina befintliga spelsamlingar.

Allt pekar mot en framtid där digital distribution dominerar, och analytiker varnar samtidigt för att den globala andrahandsmarknaden för tv-spel – värderad till omkring 7,2 miljarder dollar – kan påverkas kraftigt av Sonys beslut.

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Samtidigt finns det spelutgivare som fortfarande vill värna om de fysiska utgåvorna, medan andra, som Capcom, inte ser utvecklingen som något större problem – åtminstone inte i dagsläget.

Under företagets senaste frågestund med investerare (via IGN) fick Capcom frågan om hur den pågående utvecklingen på marknaden för fysiska spel kan komma att påverka verksamheten.

"Cirka 90 procent av vår försäljning sker digitalt. Vi förutser därför ingen betydande påverkan i nuläget."

I sin kvartalsrapport för det första kvartalet avslöjade Capcom också att Resident Evil Requiem nu har sålt över åtta miljoner exemplar. Företaget konstaterar att serien fortsätter att växa i popularitet världen över, samtidigt som även äldre spel i serien fortsätter att sälja bra tack vare olika prissänkningar och kampanjer.

Capcom har däremot inte avslöjat hur försäljningen fördelar sig mellan digitala och fysiska exemplar.

Samtidigt rapporteras Sony nu ha börjat informera konsumenter om beslutet att avveckla fysiska spelskivor inom de kommande två åren, bland annat genom nya informationsetiketter på PlayStation 5-förpackningar.

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