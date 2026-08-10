”Att låsa en gameplay-trailer bakom en Netflix-prenumeration är en ny nivå av girighet” – GTA 6-fans kritiserar Rockstar för att lägga spelets längre förhandstitt bakom betalvägg

Grand Theft Auto 6-fans har kritiserat Rockstar Games senaste marknadsföringsdrag

Studion släpper en fördjupad titt på spelet, som har premiär på Netflix före andra plattformar

Fans kallar beslutet ”girigt” och ”allt som är fel med spelbranschen 2026”

Grand Theft Auto 6-fans har kritiserat utvecklaren Rockstar för att lägga den kommande fördjupade förhandstitten på spelet bakom en ”betalvägg”.

Vad som kan bli den största spellanseringen någonsin kommer allt närmare och Rockstar har nu på allvar dragit igång marknadsföringen av GTA 6. Studion har meddelat att en särskild förhandstitt på GTA 6, med titeln Grand Theft Auto 6: An Extended Look, kommer att visas den 27 augusti på Netflix.

Presentationen, som många förväntar sig blir någon form av officiell gameplay-trailer, kommer först att ha premiär på streamingtjänsten och släpps senare på YouTube. Även om många fans är glada över att äntligen ha något nytt att se fram emot inför spelets lansering, har andra kritiserat beslutet.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

”Att låsa en gameplay-trailer bakom en Netflix-prenumeration är en ny nivå av girighet”, skrev en användare på X.

Det stämmer att fans som vill se premiären av den fördjupade förhandstitten på Netflix behöver betala för en prenumeration – eller vänta sex timmar tills den släpps på YouTube, något som kan skapa en viss FOMO-känsla.

”Ingen skiva, så du kommer aldrig att äga spelet”, inledde en annan användare och syftade på att de fysiska utgåvorna av GTA 6 inte kommer att innehålla någon spelskiva. ”100 euro om du vill ha allt innehåll och nu behöver du dessutom en Netflix-prenumeration för att få en tidig titt på gameplay, trots att förhandsbokningarna redan har börjat. Verkligen allt som är fel med spelbranschen 2026.”

Paid Subscription required just to watch an advertisement. We are truly living in the future. 🥱 pic.twitter.com/dlyzxW7isQAugust 6, 2026

”Att få oss att prenumerera på Netflix för att titta på en reklamfilm är girighet, uselhet och skurkaktighet på en helt ny nivå”, skrev ytterligare en person bland svaren, medan en annan konstaterade: ”Att göra sina trailers till betala-för-att-titta-innehåll är ett galet drag.”

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Inlägget med tillkännagivandet är fyllt av liknande kommentarer, men trots negativiteten kring beslutet råder det knappast någon tvekan om att GTA 6 kommer att sälja bra när det lanseras den 19 november.

Trots kontroversen kring spelets fysiska utgåvor uppges GTA 6 redan vara en av de bäst säljande titlarna hos flera återförsäljare.

Enligt analytiker ska spelet dessutom ha haft den starkaste förhandsbokningsperioden någonsin och vara på väg att dra in över 5 miljarder dollar redan innan slutet av lanseringsveckan. Det skulle motsvara uppskattningsvis 51 miljoner sålda exemplar.

Följ TechRadar på Google News och lägg till oss som en prioriterad källa för att få våra expertnyheter, tester och analyser direkt i ditt flöde.