Blizzards World of Warcraft: Forever-mockumentary i tre delar låter dig utforska Azeroths ”märkliga och fantastiska värld” med komikern Bill Bailey

Blizzard har släppt en mockumentary om World of Warcraft: Forever

Serien har skapats tillsammans med den brittiske komikern Bill Bailey

Den tar med tittarna på en resa genom Azeroths ”märkliga och fantastiska värld”

Om du någonsin har varit nyfiken på världen och miljöerna i World of Warcraft och alla dess märkliga och fantastiska invånare, har Blizzard Entertainment precis släppt en ny mockumentary i tre delar som utforskar allt som finns att veta om företagets senaste spel, World of Warcraft: Forever. Ta bara inte allt på för stort allvar.

Det beror på att serien leds av den välkände brittiske komikern och musikern Bill Bailey, som bidrar med både sin röst och sin spelkaraktär när han guidar tittarna genom den älskade världen Azeroth, som har fått en ny utformning inför lanseringen av World of Warcraft: Forever den 4 november 2026.

”Jag har alltid varit fascinerad av naturen, men ingenting kan riktigt förbereda en på Azeroth. Varelserna är extraordinära, landskapen är fantastiska och till skillnad från många andra naturdokumentärer jag har medverkat i lyckades jag hålla mig torr och undvika att bli biten av något. Det var otroligt roligt att utforska den här märkliga och fantastiska världen”, säger Bill Bailey.

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Bailey har tagit rollen som en dvärgäventyrare i serien, som enligt Blizzard kommer att besöka ”några av Azeroths mest ikoniska områden, från skogarna i Elwynn till den frusna vildmarken i Winterspring”. Du kan också förvänta dig ”en dokumentär som spårar ur, med murlocs, kobolds och många fler av världens mest fascinerande invånare”.

Fler avsnitt är på väg

(Image credit: Blizzard Entertainment)

Det har pratats en hel del om World of Warcraft: Forever, där Blizzard har sagt att företaget vill fokusera på ”Warcrafts grundläggande berättelse och bakgrundshistoria” och att spelvärlden har fyllts med hemligt innehåll ”som kommer att ta lång tid för spelarna att hitta”. Det har väckt stort intresse bland spelare som är nyfikna på vad som väntar och betaperioden har förlängts för att ge fansen mer tid att utforska världen innan spelet lanseras i sin helhet.

Det första avsnittet av World of Warcraft: Planet Azeroth finns tillgängligt redan nu på World of Warcrafts officiella YouTube-kanal. Det andra avsnittet släpps den 31 oktober och det sista avsnittet publiceras den 6 november, ett par dagar efter lanseringen av World of Warcraft: Forever.

Det kan göra serien till en perfekt uppladdning inför ett spel som vi ser fram emot, även om vi har vissa reservationer. Om Blizzard och Bailey lyckas hitta rätt ton kan det finnas mycket att se fram emot.

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