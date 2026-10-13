Blizzard lärde sig mycket av WoW Classic: Season of Discovery – men erkänner att klassförändringarna gick för långt

Blizzard Entertainment säger att företaget har lärt sig mycket av World of Warcraft Classic: Season of Discovery

Utvecklarna erkänner att de gick för långt med klassförändringarna i Season of Discovery och att de kommer att vara betydligt försiktigare i Forever

Studion har också lärt sig hur den bättre kan kontrollera spelets ekonomi och motverka handel med spelvaluta för riktiga pengar

Blizzard Entertainment har dragit många lärdomar från World of Warcraft Classic: Season of Discovery, men tänker vara försiktigare med att experimentera med klasserna i World of Warcraft: Forever.

I samma omfattande intervju med TechRadar Gaming, där Blizzard bekräftade att företaget inte planerar att modernisera klasserna i Forever eftersom det vill bevara känslan från Classic, berättade utvecklarna också om sina erfarenheter från Season of Discovery.

Season of Discovery är en version av Classic som omarbetar spelets progressionssystem, introducerar nya förmågor och ovanliga klassroller samt förändrar befintliga dungeons och andra instanser. Nu vill Blizzard använda erfarenheterna från det projektet i utvecklingen av Forever.

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Teamet berättar att det var roligt att experimentera med klassförändringar, men erkänner samtidigt att utvecklarna gick för långt. Därför kommer de att vara mer återhållsamma med uppdateringarna i Forever.

”Vi pressade varje klass till dess yttersta gräns och utforskade alla tänkbara sätt att förverkliga spelarnas fantasier om hur kraftfulla deras klasser kunde vara”, säger Blizzard.

”Men vi visste att vi gick för långt. Det är som att äta upp allt sitt halloween-godis den 31 oktober. Det är roligt och fantastiskt i stunden, men efteråt mår man illa.”

”I Forever kommer vi att vara betydligt mer försiktiga och genomföra klassförändringar i ett långsammare tempo.”

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En annan viktig lärdom från Season of Discovery handlar om vilka verktyg och system Blizzard kan använda för att bättre kontrollera spelets ekonomi, som ibland påverkas negativt av bottar och handel med spelvaluta för riktiga pengar, även kallat real-money trading (RMT).

Blizzard har tidigare berättat att företaget arbetar aktivt för att motverka RMT i Forever och redan har tagit fram påföljder som, beroende på hur allvarligt regelbrottet är, kan leda till permanenta avstängningar.

”Vi utvecklade flera system, både bakom kulisserna och sådana som spelarna själva kunde använda, som gjorde det möjligt för oss att kontrollera tillförseln och förbrukningen av viktiga resurser”, förklarar Blizzard.

”Det ledde till en betydligt sundare ekonomi, med mycket färre problematiska saker som RMT.”

Handel med spelvaluta för riktiga pengar har länge varit ett stort problem i World of Warcraft, både i den moderna versionen av spelet och i Classic. Blizzard bekräftar nu att företaget har infört flera nya system för att upptäcka den typen av aktivitet.

”Det är en ständig katt-och-råtta-lek, så om vi berättar för mycket om våra planer riskerar vi att avslöja våra metoder”, säger Blizzard.

”Det räcker att säga att vi håller mycket noggrann uppsikt och att det inte är värt att riskera sitt konto genom att ägna sig åt RMT.”

Blizzard har också kommenterat den kontroversiella nya rasen Skyborne i WoW: Forever och förklarat varför denna alvras kommer att vara tillgänglig för både Alliance och Horde.

Utvecklarna har dessutom berättat varför Summoning Stones inte kommer att finnas med i det kommande spelet.

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