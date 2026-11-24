Ben Lyons, teknisk chef för fysiken i Grand Theft Auto 6, säger att ”varje GTA är en vidareutveckling av det föregående” och förklarar hur fordonssystemen gjordes om

Det var ”viktigt” för Rockstar att förstå skillnaden mellan racing på två och fyra hjul, både på väg och i terräng, för att skapa ”en autentisk upplevelse”

Rockstar ”skrev också om hela fordonssimuleringen för varje fordonstyp”

För att skapa en mer autentisk körupplevelse i Grand Theft Auto 6 gjorde Rockstar Games om sina system för fordonsdesign och fordonssimulering under utvecklingen.

Det berättar Ben Lyons, teknisk chef med ansvar för spelets fysik, som i en serie utvecklaranteckningar som skickats till TechRadar Gaming förklarar att teamet efter lanseringen av Grand Theft Auto 5 fokuserade på att bygga och testa nya fordon och sedan tillämpade sina nya kunskaper i GTA 6.

”Varje GTA är en vidareutveckling av det föregående”, säger Lyons. ”Vi lägger till fler detaljer, förbättringar och högre detaljrikedom för att göra körupplevelsen så underhållande som möjligt. Efter att vi hade färdigställt GTA 5 började en grupp av oss bygga och tävla med bilar, vilket kulminerade i en klasseger i 24-timmarsloppet på Nürburgring.”

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”Det lärde oss otroligt mycket om hur man modifierar, konstruerar och ställer in riktiga bilar för att köra snabbt och vad som händer med dem när något går fel, till exempel när däck exploderar eller när man kraschar.”

Rockstar använde samma tillvägagångssätt med terrängmotorcyklar för rallytävlingar, eftersom det var ”viktigt” för teamet att förstå skillnaden mellan racing på två och fyra hjul, både på väg och i terräng, för att kunna ”ge våra spelare en så övertygande och autentisk upplevelse som möjligt”.

Lyons fortsatte med att avslöja att Rockstar inför GTA 6 ”skrev om hela fordonssimuleringen för varje fordonstyp så att vi kunde lägga till fler detaljer och mer realism, samt öka autenticiteten och trovärdigheten”.

Detta gäller även luftfarkoster, där man ”simulerar varje enskild vingprofil, propeller och roderyta samt olika typer av motorer”. Enligt Lyons kan alla dessa påverkas av turbulens, moln och olika väderförhållanden.

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”Tack vare detta kan vi skapa en mer verklighetstrogen upplevelse”, säger han, ”vilket gör att vi kan simulera effekterna av skador och haverier på varje enskild del av luftfarkosten på mer realistiska och varierande sätt, något som du måste kämpa emot för att undvika att krascha.”

GTA 6 finns ute nu till PS5, Xbox Series X och Xbox Series S.

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