Jag har använt flera olika handkontroller till PS5 Pro under mina drygt 100 timmar med Grand Theft Auto 6 och alla fyra jag har testat har visat sig vara utmärkta följeslagare till Rockstars senaste storspel, var och en på sitt sätt.

Eftersom det här är ett Rockstar-spel används varenda knapp på handkontrollen på något sätt och det finns ett par situationer där du behöver använda flera fingrar samtidigt för att få bästa möjliga kontroll. Det vet jag av egen erfarenhet, efter att både ha lyckats och misslyckats några gånger i kaotiska situationer just på grund av detta.

Personligen har jag också lite annorlunda och mindre händer, vilket är ytterligare en anledning till att vissa handkontroller har varit särskilt bra för att hjälpa mig att anpassa och bemästra alla kontroller i GTA 6.

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Här är alltså handkontrollerna jag har ägnat timmar åt att testa med GTA 6 och vad som gör dem värda att överväga till PS5. Även om jag har spelat på Sonys konsol ska jag också göra mitt bästa för att föreslå liknande Xbox-alternativ nedan, där det finns ett självklart val eller där handkontrollerna delar samma grundläggande och användbara funktioner.

DualSense – helt enkelt briljant

(Image credit: Future/Sony/PlayStation)

Det är ett självklart val, men också ett briljant sådant. PS5:s standardhandkontroll har knappt lämnat min sida när jag har spelat GTA 6 och utöver att vara standardalternativet har den visat sig fungera utmärkt för spelet.

Rockstar har redan från början anpassat kontrollschemat väldigt bra för DualSense och dessutom får du den utmärkta ergonomiska designen, som har gett mig riktigt bra komfort även under riktigt långa spelsessioner. Utöver detta är de subtila detaljerna i handkontrollens haptiska återkoppling fantastiska, exempelvis de uppslukande vibrationerna under bilkörning, strider, kollisioner och mycket annat, liksom återkopplingen i avtryckarna.

Du kan dessutom förbättra upplevelsen ytterligare med tumgrepp, precis som jag gjorde med KontrolFreek Heist Edition-greppen. De är fantastiska, ger dig lite bättre kontroll och tillför dessutom en härlig dos GTA 6-inspirerad stil till handkontrollen.

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Xbox-alternativ: Xbox Wireless Controller

DualSense Edge – ett premiumalternativ och min främsta rekommendation

(Image credit: Future/Sony/Rockstar Games)

Det här är ett premiumalternativ som kräver en lite större investering, men det har gjort det möjligt för mig att ändra kontrollerna så att jag får bättre kontroll över alla funktioner i GTA 6. Det har verkligen hjälpt mig att anpassa upplevelsen efter mina behov när jag väl hade vant mig vid standardinställningarna. Efter att ha testat samtliga handkontroller är det här den jag har använt mest.

Med mina mindre händer kan exempelvis axelknapparna vara lite svåra att använda riktigt snabbt, särskilt i situationer där jag behöver skjuta samtidigt som jag kör, styr och accelererar ett fordon. Att kunna flytta ett par av dessa funktioner till knapparna på baksidan av DualSense Edge är därför otroligt användbart. Möjligheten att justera avtryckarna till Edge-handkontrollens mellanläge har också varit fantastisk, eftersom det ger en riktigt bra balans mellan omedelbar aktivering när jag skjuter och att slippa det längsta avtryckardjupet när jag accelererar i bilar.

Kombinera den extra flexibiliteten och alla funktionerna med samma ergonomiska design, som jag både älskar och som passar mina händer utmärkt, samt den haptiska återkopplingen, så får du en verkligt vinnande kombination.

Xbox-alternativ: Xbox Elite Series 2 eller Asus ROG Raikiri II

Razer Raiju V3 Pro – för dig som prioriterar snabbhet

(Image credit: Future/Razer/Rockstar Games)

Razer Raiju V3 Pro erbjuder liknande funktionalitet som DualSense Edge, men med några skillnader och ett par funktioner som faktiskt saknas. Det behöver dock inte vara något som stör dig.

Den främsta anledningen till att Raiju V3 Pro fungerar så bra för GTA 6 är att knapptryckningarna har känts omedelbara under alla mina aktiviteter, tack vare mikrobrytarknapparna som finns över hela handkontrollen. Dessutom får du några riktigt imponerande förbättringar, som fyra knappar på baksidan, TMR-styrspakar, avtryckare med Hall Effect-teknik och en extremt lätt konstruktion.

När det gäller det sistnämnda har jag använt den nyligen presenterade Signature Edition, som har en konstruktion med ett slags exoskelettdesign och därför är ännu lättare än standardmodellen.

Du får visserligen avstå från den haptiska återkopplingen, som gör GTA 6 mer uppslukande, men det här är fortfarande en fantastiskt bekväm handkontroll. Om du prioriterar omedelbar respons på knapptryckningarna under dina äventyr i Leonida kan det här vara precis rätt följeslagare för dig.

Xbox-alternativ: Razer Wolverine V3 eller V4 Pro

PDP Victrix Pro BFG Reloaded – ett modulärt alternativ

(Image credit: Future/PDP/Turtle Beach/Rockstar Games)

Om du är en person som kräver maximal flexibilitet av din handkontroll kan den modulära designen hos Victrix Pro BFG Reloaded vara precis vad du letar efter.

En av de största och mest unika fördelarna med Victrix Pro BFG Reloaded är den modulära designen för styrkors och styrspakar. Om du spelar på PS5 men alltid föredrar en asymmetrisk placering av styrspakarna kan du alltså få det här. Handkontrollen har också fyra stora knappar på baksidan, ett skal med extremt bra grepp samt styrspakar och avtryckare med Hall Effect-teknik.

Den här handkontrollen har den mest särpräglade designen och formen av alla jag testade och passade därför inte riktigt lika bra för mig. Det betyder dock inte att den inte kan vara perfekt för dig. Om du föredrar lite grundare grepp och en överlag lite mer kompakt handkontroll, med riktigt bra knappar på baksidan som alltid finns nära till hands, är det här ett bra alternativ att överväga.

Xbox-alternativ: Victrix Pro BFG Reloaded för Xbox

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