Rockstar försökte ersätta vapenhjulet i GTA 6 i flera år – men gav till slut upp

Bloombergs Jason Schreier uppger att Rockstar Games ägnade flera år åt att utveckla ett alternativt vapensystem för Grand Theft Auto 6

Målet var att göra vapensystemet mer likt det i Red Dead Redemption 2 , med ett omarbetat vapenhjul och mer realistiska begränsningar

Efter flera års experimenterande valde Rockstar ändå att behålla den klassiska designen

Rockstar Games ska ha lagt flera år på att utveckla ett nytt gränssnitt för vapenhanteringen i Grand Theft Auto 6, men till slut återvänt till det klassiska vapenhjulet som serien är känd för.

Det berättar Bloombergs Jason Schreier i en YouTube-video om sitt besök på Rockstar North. Enligt Schreier ska Rob Nelson, en av studiocheferna och ansvarig för utvecklingen, ha berättat att teamet ville att spelets vapensystem skulle påminna mer om Red Dead Redemption 2 än GTA 5.

”De ville att vapensystemet i GTA 6 skulle fungera mer som i Red Dead, där man inte bara kan bära med sig ett obegränsat antal vapen”, förklarade Schreier. Tanken var att göra systemet ”lite mer realistiskt”.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

I Red Dead Redemption 2 är spelarens vapenutrustning kopplad till hästen. Man kan bara bära ett begränsat antal vapen åt gången, exempelvis en pistol eller ett hagelgevär, medan resten förvaras på hästens sadel.

Some New Things I Learned About Grand Theft Auto VI And Rockstar - YouTube Watch On

Rockstar ville skapa ett liknande system i GTA 6, där spelarens bil skulle fungera som förvaringsplats för extra vapen och där man bara kunde bära med sig ett begränsat antal åt gången. Samtidigt ville utvecklarna tänka om kring själva vapenhjulet.

”De funderade ungefär så här: Om vi använder ett vapenhjul, kommer det då bara att påminna spelarna om alla tomma platser? Det skulle påminna dem om vad de inte kan göra och vilka vapen de inte kan bära med sig. Så kanske borde vi inte använda ett vapenhjul alls”, förklarade Schreier.

”Därför ägnade de månader, om inte år, åt att testa en miljon olika lösningar som skulle kunna ersätta vapenhjulet.”

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Enligt Schreier experimenterade Rockstar med ”paneler, nätliknande upplägg och alla möjliga andra lösningar i gränssnittet” för att hitta en ersättare. Men trots alla försök slutade det med att utvecklarna återvände till vapenhjulet.

”De testade att inte ha något vapenhjul alls”, berättade han. ”De provade alla möjliga varianter. Efter allt det arbetet hamnade de ändå tillbaka vid ett vapenhjul, och i det färdiga spelet är det helt enkelt ett vapenhjul igen.”

Schreier tror att detta var en del av en av utvecklingens ”mörka perioder”, som bidrog till vissa problem under arbetet med spelet. Utvecklarna fortsatte att omarbeta olika prototyper av gränssnittet, bara för att till slut hamna tillbaka på ruta ett.

Han tillade dock att den perioden ”i stort sett tog slut när spelet började falla på plats, någon gång i slutet av 2022 eller början av 2023. Det var ungefär då de verkligen började se hur allt skulle hänga ihop.”

”Som jag nämnde i artikeln blev den första trailern, som släpptes i december 2023, något av en ledstjärna för många i teamet. Den fick dem att inse: ’Jaha, det är så här spelet kommer att se ut’”, berättade Schreier.

Rockstar släppte nyligen cinematic-lanseringstrailern för GTA 6, inför spelets lansering den 19 november. Spelet kommer till PS5, Xbox Series X och Xbox Series S, medan en ny rapport hävdar att PC-versionen kan släppas redan i början av 2027.

Följ TechRadar på Google News och lägg till oss som en prioriterad källa för att få våra expertnyheter, tester och analyser direkt i ditt flöde.