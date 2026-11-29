Alastair MacGregor, ljudchef för Grand Theft Auto 6 , säger att spelets ljudlandskap ”utgår från den otroligt detaljerade visuella designen i hela spelvärlden”.

Trasiga kylskåp ger ifrån sig högre ljud och det går till och med att höra hur flaskorna skakar.

Ljudet ”studsar mellan byggnaderna” i Vice City, eftersom Rockstar har ”ägnat flera år åt att finslipa tekniken för efterklang”.

Det helt nya dynamiska ljudlandskapet i Grand Theft Auto 6 är så uppslukande att det på ett realistiskt sätt kan återskapa allt från ljud som ekar mellan byggnader till ljudet av flaskor som skakar i ett trasigt kylskåp.

I en serie kommentarer från Rockstar-utvecklare som skickats till TechRadar Gaming avslöjade ljudchefen Alastair MacGregor att studion byggt ett nytt system för ljudlandskapet i GTA 6 för att ”fånga dialogens dynamiska omfång och simulera hur ljudet sprider sig i omgivningen”.

När MacGregor gick in närmare på detaljerna kring tekniken förklarade han att ”en stor del av det dynamiska ljudlandskapet utgår från den otroligt detaljerade visuella designen i hela spelvärlden”. Ett litet exempel på detta är kylskåpen i närbutikerna, som alla har sina egna ”unika ljud”.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

”I en nedgången butik låter kylskåpen och frysarna högt och som om de är dåligt underhållna”, förklarade han. ”Man kan höra hur kompressorerna surrar mekaniskt efter flera år av bristande underhåll. Det gör att man kan höra flaskorna skaka bakom dörrarna och att kylaggregaten klickar till när de slås på och av oftare. I en exklusivare butik är kylskåpen tystare och bidrar med ett diskret surrande i bakgrunden.”

När det gäller omgivningsljud kan spelarna höra alla möjliga ljudeffekter när de utforskar Leonida. Varje område på kartan har ett ljudlandskap som är anpassat efter dess utseende och invånare.

”När det gäller omgivningsljuden”, sade MacGregor, ”älskar vi kontrasten mellan de välskötta, exklusiva öarna, med ljudet av syrsor och vattenspridare tillsammans med fågelsång, klirrande fallinor från lyxyachter i fjärran och pågående trädgårdsarbete, och stadsområdena där människor lever tätt inpå varandra – korta snuttar av musik från alla möjliga genrer, röster på avstånd, bilar som accelererar med tjutande däck, byggarbeten och det ständiga surret från gamla luftkonditioneringsanläggningar som kämpar mot luftfuktigheten.”

Tekniken är så realistisk att den till och med kan simulera hur dialog förs med vinden beroende på vindhastigheten och hur röster ekar mellan byggnader.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

”Om du vandrar längs gatorna i Gellhorn är ljudmiljön väldigt annorlunda jämfört med Vice Citys centrum med alla dess höghus, där ljudet studsar mellan byggnaderna”, tillade MacGregor. ”Vi har ägnat flera år åt att finslipa tekniken för efterklang för att se till att du verkligen kan uppleva den skillnaden – från smällar från bilars avgassystem till dånet från en helikopter som passerar ovanför dig och fåglar som skränar i träden.”

Följ TechRadar på Google News och lägg till oss som en prioriterad källa för att få våra expertnyheter, tester och analyser direkt i ditt flöde.