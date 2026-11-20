Rockstar Games har berättat för oss hur mycket arbete som ligger bakom animationerna i GTA 6

Arbetet handlade bland annat om att hitta rätt balans mellan tempo och realism samt en ”enorm arbetsinsats” för att få alla detaljer på plats

Det innebar också att skapa ”närmare tusen uppsättningar animationer för vardagliga aktiviteter”, tillsammans med specialanpassade sekvenser och unika händelser som belönar spelare som utforskar världen ordentligt

Rockstar Games har betonat hur mycket arbete som ligger bakom animationerna i GTA 6, allt för att skapa en levande värld som dessutom belönar spelare som tar sig tid att utforska den ordentligt.

Inför lanseringen av GTA 6 skickade TechRadar Gaming ett gäng frågor om spelets animationer till Rockstar och fick flera intressanta svar från två av företagets nyckelutvecklare.

Mike Jones, som är Director of Animation: Gameplay Animation, förklarade hur animationerna har använts för att finjustera det övergripande tempot i GTA 6. Han betonade hur viktigt det är att rörelserna har rätt tyngd och känsla.

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Jones förklarade: ”Redan från början ville vi att spelet skulle kännas snabbt och responsivt, men samtidigt behålla en tyngd som förankrar vår värld i realism. Red Dead Redemption 2 hade ett passande långsammare tempo med tanke på spelets miljö. Jason och Lucias värld kräver ett högre tempo i både interaktioner och rörelser.”

Rockstars animatörer har också lagt stor vikt vid detaljerna, något som har varit avgörande för att lyfta realismen i GTA 6 till nya nivåer.

Jones berättade: ”Vi har lagt ner enormt mycket arbete på detaljerna, vilket innebär att våra team bryr sig om något så vardagligt som hur spelarna kan öppna en dörr när de bär på drinkar. Lucia kanske vänder ryggen mot dörren och öppnar den med höften eftersom hon har händerna fulla. Det tog månader att utveckla, men det spelar roll.”

Den här minutiösa detaljrikedomen är också viktig för spelets actionsekvenser. Jones fortsatte: ”Det är betydligt smidigare att ta sig fram i miljöerna än i något vi har skapat tidigare. Vi har lagt ner mycket arbete på att göra det möjligt att ta sig över hinder och staket genom att hoppa och klättra, samtidigt som vi hela tiden försöker behålla rörelsemomentet.”

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”Det finns otaliga variationer beroende på hur spelaren inleder en rörelse, möjligheten att förgrena och kedja ihop hopp samt hur karaktären landar. Mängden visuella detaljer på byggnadernas tak är häpnadsväckande och möjligheterna att ta sig fram i miljöerna banar väg för några riktigt hisnande jakter till fots.”

Nyfikenheten belönas

(Image credit: Rockstar)

Utöver känslan av realism och tempo har animationsteamet lagt stor vikt vid att göra världen i GTA 6 till en plats som spelarna verkligen vill utforska – en miljö som belönar den som tar sig tid att kika in i en gränd eller undersöka delar av staden som ligger lite vid sidan av de vanliga stråken.

Mark Tennant, Vice President of Animation på Rockstar, berättade för oss: ”Den enorma variation av animationer som krävs för att ge liv åt världen är häpnadsväckande. Utöver de grundläggande rörelseanimationerna för människor och djur, som behövs för att ge liv åt alla olika invånare, är det människor som umgås och utför sina vardagliga arbeten som utgör grunden för den här levande världen.”

”Det finns närmare tusen uppsättningar animationer för vardagliga aktiviteter. Utöver det lägger vi till hundratals specialskapade engångshändelser och skräddarsydda sekvenser som ger världen extra liv och belönar utforskande.”

Tennant förklarade att det handlade om ”en enorm mängd data att hantera”, vilket krävde ett nära samarbete med designteamet bakom GTA 6 för att säkerställa att allt fungerade konsekvent i hela spelvärlden.

Även om vi bara tittar på GTA 6 ur ett animationsperspektiv är det tydligt hur omfattande utvecklingsarbetet har varit och hur angeläget Rockstar har varit om att få spelet precis rätt.

Som det framgår av vår recension lyckades Rockstar lyckligtvis med just det och väntan var verkligen värd det.

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