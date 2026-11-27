Black Friday är äntligen här och om du har väntat på rätt tillfälle att lägga vantarna på en Nintendo Switch 2 kan det vara ett utmärkt läge att slå till. Vi håller koll på årets stora rea och har letat fram några av de mest intressanta erbjudandena just nu.

Nintendo Switch 2 är naturligtvis den stora stjärnan, men det är långt ifrån det enda alternativet för dig som vill ge dig in i Nintendos fantastiska spelvärld. Om du har en lite snävare budget finns det fortfarande gott om anledningar att överväga Nintendo Switch OLED, den ursprungliga Nintendo Switch eller den kompakta Nintendo Switch Lite.

Vi har testat Nintendos konsoler genom åren och det finns mycket att älska hos samtliga modeller. Oavsett om du är ute efter en julklapp till familjens yngre gamers eller vill unna dig själv en rejäl uppgradering har vi samlat våra bästa köptips här.

Vi kommer även att hålla utkik efter fina rabatter på spel, handkontroller och andra användbara tillbehör under Black Friday och Cyber Monday.

Snabblista – Nintendo Switch

Bästa Black Friday-erbjudandena på Nintendo Switch

Du sparar %12 Nintendo Switch 2: var 6 590 kr nu 5 790 kr hos elgiganten.se Nintendos senaste konsol är vårt främsta köptips för dig som har budget för den. Här får du en större 7,9-tumsskärm, betydligt bättre prestanda, stöd för 4K-upplösning i kompatibla spel när konsolen är dockad och omarbetade Joy-Con-kontroller med magnetiska fästen. Du kan dessutom spela de flesta av dina gamla Switch-spel på den nya konsolen. Med 800 kronor i rabatt är det ett utmärkt tillfälle att uppgradera.

Du sparar %9 Nintendo Switch 2 + Sports Resort: var 6 990 kr nu 6 349 kr hos Webhallen Är du på jakt efter en julklapp som hela familjen kan ha roligt med? Då är det här konsolpaketet ett intressant alternativ. Nintendos rörelsekänsliga kontroller gör det enkelt även för personer som vanligtvis inte spelar att delta. Det är ett bra alternativ till Mario Kart-paketet för familjer som föredrar sportspel.

Du sparar %7 Nintendo Switch 2 + Trigger-handkontroll: var 7 089 kr nu 6 590 kr hos Webhallen Om du föredrar att spela med en traditionell handkontroll istället för konsolens Joy-Con-kontroller kan det här paketet ett bra alternativ. Förutom Nintendos senaste konsol får du en separat gamingkontroll, vilket är praktiskt både för längre spelsessioner framför tv:n och när du vill spela tillsammans med någon annan.

Lågt pris Nintendo Switch OLED: 3 888 kr hos retrospelbutiken.se Nintendo Switch OLED är fortfarande en fantastisk spelkonsol, framför allt för dig som föredrar att spela i handhållet läge. Dess underbara 7-tums OLED-skärm bjuder på livfulla färger och djup svärta, något som till och med den nyare Switch 2 saknar med sin LCD-skärm. Du får dessutom ett förbättrat stöd på baksidan, 64 GB intern lagring och tillgång till originalkonsolens enorma spelbibliotek. Ett bra alternativ om du inte känner något behov av den senaste generationens prestanda.

Lågt pris Nintendo Switch Lite: 2 462 kr hos CDON SE Nintendo Switch Lite är det billigaste sättet att ge sig in i Nintendos spelvärld. Den kompakta och lätta konstruktionen gör konsolen perfekt för resor och mindre händer, vilket gör den till en särskilt bra julklapp för yngre gamers. Tänk bara på att Lite-modellen är utvecklad uteslutande för handhållet spelande och inte kan anslutas till en tv. Om det inte är något du behöver är det här ett riktigt prisvärt alternativ.

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