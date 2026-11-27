Om du är på jakt efter din första kaffemaskin under Black Friday kan det enorma utbudet kännas överväldigande. Det är där jag kommer in i bilden. Som TechRadars kaffeexpert testar jag över ett dussin kaffemaskiner varje år och jag har här sammanställt en kort lista över mina två absoluta favoriter för nybörjare, som båda är väl värda att hålla utkik efter under årets stora reafest.

Även om inte båda modeller har dykt upp med några Black Friday-rabatter ännu, är de redan från början prisvärda alternativ. Skulle priserna sjunka ytterligare under Black Friday-helgen eller Cyber Monday blir de ännu bättre köp.

Oavsett om du vill njuta av kaffe från nymalda bönor utan krångel eller känner dig redo att prova en manuell espressomaskin finns det något för dig här. Båda modeller har imponerat stort på mig under mina tester och jag kan varmt rekommendera dem. Nyfiken? Läs vidare för mina fullständiga omdömen och tips på vilka modeller du bör hålla ett extra öga på under rean.

2 kaffemaskiner att hålla utkik efter under Black Friday

Philips Baristina – bäst för dig som vill använda färska kaffebönor.

– bäst för dig som vill använda färska kaffebönor. De'Longhi Dedica Duo – bäst för aspirerande hemmabaristor.

Från böna till kopp

Philips Baristina

Om du vill brygga ditt kaffe med färska bönor men tycker att tanken på att använda en manuell espressomaskin känns lite skrämmande är Baristina maskinen för dig. Jag har varmt rekommenderat den till alla som velat lyssna sedan jag testade den i februari i år.

Det här är en automatisk espressomaskin som sköter hela bryggprocessen åt dig, men den är betydligt billigare än de flesta andra modeller av den här typen. Eftersom det inte heller finns något hölje som omsluter hela bryggmekanismen är den mycket enklare att rengöra. Sätt bara portafiltret på plats, skjut det åt höger och tryck på bryggknappen. Baristina maler då den perfekta mängden kaffe direkt i filterkorgen, pressar samman det, för automatiskt portafiltret åt vänster och brygger din espresso med perfekt uppvärmt vatten och optimalt tryck.

Jag har blivit något av en kaffesnobb under min tid som redaktör för hemprodukter på TechRadar och jag blev riktigt imponerad av Baristinas prestanda. Den enda haken är att du inte kan justera malningsgraden, så du kan behöva experimentera med några olika kaffesorter innan du hittar en som fungerar bra med maskinen. Jag hade turen att mina vanliga kaffebönor fungerade perfekt.

Läs hela mitt test av Philips Baristina.

Philips Baristina Latte: 3 750 kr hos CDON SE Det här är en av de mest prisvärda automatiska espressomaskiner jag har testat. Den kombinerar bekvämligheten hos en kapselmaskin med den fina smaken av nymalda kaffebönor. Den är dessutom kompakt, stilren och ovanligt enkel att rengöra. Om du gillar latte och cappuccino finns även en separat mjölkskummare som tillval.

Manuell espressomaskin

De'Longhi Dedica Duo

För den lite modigare hemmabaristan är De'Longhi Dedica Duo en fantastisk liten manuell espressomaskin som får dig att brygga kaffe som ett proffs på nolltid och den är dessutom förvånansvärt prisvärd. Vanligtvis håller espressomaskiner i den här prisklassen ganska låg kvalitet, men De'Longhi har ett gott rykte att upprätthålla. Trots att lilla Dedica Duo är billig är den lika välbyggd som märkets fullstora kaffemaskiner.

Det innebär att den håller en jämn temperatur och ett stabilt tryck, så att du får konsekventa resultat vid varje bryggning. När du väl har hittat rätt malningsgrad för dina kaffebönor kommer du att kunna brygga fantastiskt gott kaffe varje gång med den här lilla pärlan. Ångröret är också utmärkt och varenda komponent, från tampern till mjölkkannan, känns betryggande robust.

"Duo" i namnet syftar på att den lilla maskinen även erbjuder kall extraktion, vilket innebär att den kringgår värmesystemet och brygger espresso med vatten direkt från vattentanken. Det tar lite längre tid än att brygga med varmt vatten, men resultatet är en mjuk och rund espresso som utgör en utmärkt bas för en islatte eller espresso martini. Skål!

Läs hela mitt test av De'Longhi Dedica Duo.

Du sparar %48 De'Longhi Dedica Duo: var 4 599 kr nu 2 399 kr hos magasin.se En manuell espressomaskin av hög kvalitet för under 2 500 kronor? Det här Black Friday-erbjudandet låter nästan för bra för att vara sant, men efter att själv ha testat Dedica Duo kan jag bekräfta att dess prestanda helt klart överträffar den blygsamma prislappen. Dessutom gäller kampanjpriset flera olika färger, så du kan välja den som passar bäst i ditt kök.

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