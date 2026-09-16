"Konsekvent väl extraherad espresso, kopp efter kopp" – jag är certifierad barista och det här är mina tre favorit-espressomaskiner från Smeg

Jag testar nya kaffemaskiner varje månad här på TechRadar och Smeg är ett av de märken som gång på gång lyckas imponera på mig med sin kombination av design och prestanda. Företaget grundades i Italien 1948 och har gjort sig känt för sina exklusiva köksapparater – och deras espressomaskiner är inget undantag. Om du letar efter en modell som verkligen blir ett blickfång i köket hjälper jag dig gärna att hitta den som passar både din smak och din budget.

Här har jag samlat mina tre favoritmaskiner från Smeg för dig som vill brygga riktigt god espresso med jämna resultat. Oavsett om du vill ha en klassisk, manuell baristaupplevelse eller föredrar att låta maskinen göra det mesta av jobbet finns det ett alternativ som passar.

Samtliga modeller jag har valt här är espressomaskiner, men Smeg erbjuder även andra typer av kaffemaskiner. Om man föredrar bryggkaffe kan jag varmt rekommendera Smeg Drip Filter Coffee Machine, och för den som hellre använder kaffekapslar tyckte jag att Lavazza A Modo Mio Smeg var ett utmärkt alternativ till en Nespresso-maskin. Det enda jag saknade var en ångstav för mjölkskumning, så om man vill göra latte eller cappuccino kan Smeg Mini Milk Frother vara ett bra komplement.

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Smeg ECF03 Cold Brew Espresso Coffee Machine

Jag föll direkt för Smeg ECF03 – en charmig espressomaskin som gång på gång brygger utsökt espresso samtidigt som den tillför en elegant 50-talsinspirerad design till köket.

Under testet uppskattade jag särskilt den praktiska tryckmätaren på framsidan. Den gör det enkelt att se om espresson kommer att extraheras korrekt utan att man behöver stå och hålla koll på tiden.

Alla tillbehör känns dessutom gedigna, från portafiltret och tampern till de fyra medföljande filterkorgarna för enkel och dubbel espresso, både med enkelväggiga och trycksatta varianter. De trycksatta filterkorgarna är dessutom mer förlåtande och kan ge en fin, tjock crema även om kvarnen inte är perfekt inställd.

Jag gillade även ångröret, som har ett generöst rörelseomfång när man vinklar ut det från maskinen. Det är dessutom utrustat med ett värmeisolerande silikonhandtag som gör det bekvämt att använda.

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Det är däremot lite synd att Smeg inte skickar med en mjölkkanna i förpackningen. Med tanke på priset känns det som ett märkligt val.

Precis som de flesta större espressomaskiner som har lanserats de senaste åren erbjuder Smeg ECF03 även kall extraktion. Då leds vattnet förbi kokaren och bryggningen sker med vatten i rumstemperatur, vilket ger en mjukare smak än om samma bönor bryggs varmt.

Det tar visserligen lite längre tid än att brygga en vanlig espresso, men jag tycker att resultatet är väl värt väntan. Om kall extraktion däremot inte är något man kommer att använda rekommenderar jag istället Smeg ECF02, som enbart brygger varm espresso och dessutom kostar betydligt mindre.

Smegs produkter är sällan billiga, men det här är den mest prisvärda espressomaskinen i den här sammanställningen. Intressant nog är den också den högljuddaste. Under mina tester uppmätte jag en maximal ljudnivå på 72 dB, vilket inte är ovanligt för en kaffemaskin, men ändå märkbart högre än de två modellerna längre ner på listan.

Läs vårt fullständiga test av Smeg ECF03.

Smeg Mini Pro Espresso Coffee Machine

Smeg Mini Pro har ett mer avskalat och modernt utseende än ECF03, men den största skillnaden finns på insidan. Bland premiumfunktionerna finns ett separat uppvärmt brygghuvud – den del av maskinen som leder det varma vattnet genom kaffepucken. Det gör att temperaturen hålls jämnare under hela bryggningen, och just jämn temperatur är en av de viktigaste faktorerna för att brygga riktigt bra espresso. Därför tycker jag att det här är en mycket välkommen funktion.

Maskinen har knappar för enkel och dubbel espresso, men om man föredrar att ha full kontroll finns även en fysisk spak som gör att man själv kan styra extraktionen. Den kräver väldigt lite kraft att använda och gör hela bryggupplevelsen betydligt mer taktil och engagerande.

Precis som ECF03 visar Mini Pro bryggtrycket medan espresson extraheras, men här visas informationen som ett numeriskt värde på maskinens runda LED-display istället för på en analog tryckmätare. Displayen visar också när maskinen har nått rätt bryggtemperatur. Standardinställningen är 92 grader, men den går att justera efter egna preferenser.

Maskinen har dessutom en ovanligt stor vattentank, vilket gör den till ett utmärkt val för hushåll där flera personer dricker kaffe och brygger många koppar varje dag – och där den höga prislappen kan delas mellan flera användare.

Överlag tycker jag att Smeg Mini Pro är ett rent nöje att använda. Hela upplevelsen känns genomtänkt och exklusiv, utan några uppenbara kompromisser. Den är dessutom imponerande tyst och nådde bara 30 dB under mina tester.

Läs vårt fullständiga test av Smeg Mini Pro.

Smeg BCC13 Bean to Cup Coffee Machine

Jag testade Smeg BCC13 första gången i september 2024 och den är fortfarande en av de bästa helautomatiska bön-till-kopp-maskiner jag har använt. Det beror på den kompakta designen, det tydliga gränssnittet, den höga byggkvaliteten och – förstås – det utmärkta kaffet.

I mitt test skrev jag att den "brygger konsekvent väl extraherad espresso, kopp efter kopp", och ett och ett halvt år senare står jag fortfarande fast vid den bedömningen.

Till skillnad från många andra helautomatiska kaffemaskiner är det enkelt att justera malningsgraden och anpassa volymen för varje dryck efter egna preferenser. Under mina tester hittade jag snabbt en malningsgrad som passade mina favoritbönor, men maskinen erbjuder bara åtta inställningar. För den som är extra noggrann med sin espresso kan någon av de två modellerna ovan, tillsammans med en separat kaffekvarn med fler inställningsmöjligheter, vara ett bättre alternativ.

Under bryggning uppmätte jag en maximal ljudnivå på 67 dB, vilket är fullt rimligt för en helautomatisk espressomaskin.

BCC13 använder ett automatiskt mjölksystem istället för ett manuellt ångrör, vilket gör att man i princip inte behöver göra något själv när man brygger mjölkbaserade kaffedrycker. Under mina tester fick jag krämigare mjölkskum med vanlig komjölk än med växtbaserade alternativ, men det gick ändå utmärkt att göra en riktigt bra cappuccino med exempelvis havre- eller sojadryck.

Även underhållet är mycket enkelt. Vissa helautomatiska kaffemaskiner är besvärliga att rengöra invändigt, men BCC13 saknar trånga utrymmen där kafferester och vatten lätt samlas. En snabb avtorkning räcker för att hålla insidan ren, medan de automatiska rengöringsprogrammen ser till att både mjölksystemet och bryggenheten hålls fräscha och hygieniska.

Min enda egentliga invändning är att de minimalistiska knapparna på ovansidan inte är särskilt självförklarande. Under de första dagarna behövde jag flera gånger gå tillbaka till manualen för att komma ihåg hur jag växlade mellan maskinens nio olika drycker. Efter en tids användning lärde jag mig dock systemet och då var det inte längre något problem.

Läs vårt fullständiga test av Smeg BCC13.

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