Juras nya kaffemaskin brygger kaffe vid 60 grader, så att du kan dricka din espresso direkt utan att bränna tungan

Nya Jura C9 kan brygga kaffe vid 60 grader, så att det är redo att drickas direkt

Den erbjuder 17 olika kaffedrycker som kan anpassas via skärmen eller en app

Kaffemaskinen finns att köpa för 12 990 kronor hos Jura och andra återförsäljare

Jura har precis lanserat en ny kompakt, helautomatisk espressomaskin som brygger kaffe vid en idealisk dricktemperatur, så att du kan njuta av det direkt.

Jura C9 är uppföljaren till C8 och har fått ett utökat utbud med 17 olika drycker, samt en ny bryggmetod som ger ett mildare kaffe som bryggs och serveras vid omkring 60 grader – en temperatur som allmänt anses vara idealisk för att dricka kaffe. Den här bryggmetoden använder dessutom en mindre mängd malet kaffe för att ge en mjukare och lättare smak.

Om du vill ha fler möjligheter än de förinställda alternativen erbjuder C9 sju malningsgrader, tre styrkenivåer och tre bryggtemperaturer. Du kan skapa dina egna kaffedrycker via C9 2,8 tum stora färgskärm eller genom Juras JOE-app, som även låter dig starta bryggningen på distans.

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Kompakt format, fyllig smak

Trots att C9 är en av Juras minsta kaffemaskiner, med måtten 26 × 32,5 × 43,7 cm (bredd × höjd × djup), har den en bryggenhet i full storlek. Den använder dessutom Juras Pulse Extraction Process (PEP), som är utformad för att optimera hur länge det malda kaffet är i kontakt med vattnet.

Utseendemässigt påminner C9 mycket om C8, med en blank svart finish och ett vågmönster på vattentanken och koppgallret. Frontpanelen är välvd på samma sätt som hos företagets flaggskeppsmodeller – däribland Jura J10, som vi testade förra året, och Jura E10, som vi kommer att recensera under de kommande veckorna.

Jura C9 finns att köpa redan nu direkt från Jura och hos andra återförsäljare, med ett svenskt pris på 12 990 kronor.

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