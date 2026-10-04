De’Longhi Stilosa EC230 må vara billig och enkel, men den kan brygga förvånansvärt bra espresso

Det finns gott om billiga espressomaskiner som lovar cafékaffe hemma, men De’Longhi Stilosa EC230 tar en lite annorlunda väg. Här finns ingen skärm, timer eller automatiska program. Istället får du en helt manuell espressomaskin med 15 bars pump, filterkorgar utan trycksättning och ett traditionellt ångrör i rostfritt stål.

Det innebär att resultatet till stor del ligger i dina egna händer. Med rätt malningsgrad och dosering lyckades maskinen leverera espresso med fin crema, fyllig kropp och tydliga smaker. Ångröret kan dessutom skapa riktigt mikroskum för cappuccino och latte – något som inte är självklart i den här prisklassen.

Men det finns en hake: Stilosa EC230 kräver att du faktiskt vill lära dig använda den. En separat kaffekvarn är i princip ett måste för bästa resultat, temperaturen kan variera och mjölkskumningen kräver lite övning. För den som bara vill trycka på en knapp och få en färdig cappuccino finns det enklare alternativ.

Vi har testat allt från espressoextraktion till mjölkskumning – läs hela testet av De’Longhi Stilosa EC230 här för att se vad vi tyckte.