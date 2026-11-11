Samsung uppges testa en betalversion av Galaxy AI – men har lovat att de här 19 funktionerna ska förbli gratis för alltid
Tre nya verktyg och högre användningsgränser.
- Samsung uppges testa en betalversion av Galaxy AI som heter Galaxy AI Premium
- Tjänsten sägs lägga till Gen Video, Bixby Action och Daily Briefing i Samsungs utbud av AI-verktyg
- Den verkar också ge högre användningsgränser för verktyg som annars är gratis
Det var nog bara en tidsfråga innan Samsung skulle börja ta betalt för vissa av sina AI-verktyg och nu uppges företaget mycket riktigt testa en betald premiumversion av Galaxy AI.
SammyGuru har hittat tecken på en prenumerationstjänst som heter Galaxy AI Premium, som Samsung verkar planera att snart lansera i form av tidig åtkomst. Tjänsten ser ut att ge användarna tillgång till nya AI-funktioner samt fyra gånger högre användningsgränser för befintliga funktioner.
De nya funktionerna uppges omfatta Gen Video, som beskrivs som ett verktyg som låter dig ”skapa AI-videor från dina bilder”, Bixby Action, som ska kunna ”automatisera uppgifter mellan dina appar”, samt Daily Briefing, som inte har fått någon närmare beskrivning.
Utifrån kod som sajten har upptäckt räknar SammyGuru med att Galaxy AI Premium kommer att kosta 4,99 dollar (cirka 49 kronor) per månad eller 47,99 dollar (cirka 471 kronor) per år. Tjänsten kan dessutom, åtminstone till en början, bli exklusiv för Samsung Galaxy S27-serien.
Dina befintliga verktyg bör förbli gratis
Sajten rapporterar att Browsing Assist, Now Brief, Creative Studio, Smart Capture, Samsung Keyboard, Photo Assist och Personal Agent listas i gränssnittet för Galaxy AI Premium som verktyg som kommer att förbli gratis, men med användningsgränser som du måste betala för att höja.
Det är dock värt att påpeka att Samsung tidigare har lovat att alla Galaxy AI-funktioner som ”finns på din telefon som standard” alltid kommer att vara tillgängliga utan kostnad.
Det är en betydligt längre lista, som du hittar på Samsungs hemsida. Den omfattar Live Translate, Note Assist, Zoom Nightography, Writing Assist, Chat Assist, Drawing Assist, AI Select, Now Brief, Now Bar, Audio Eraser, Photo Assist, AI Enhanced Wallpaper, Browsing Assist, Voice Recorder, Transcript Assist, Health Assist, Auto Zoom, Auto Framing och Suggested Replies.
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Om Samsung håller sitt löfte kommer alltså alla dessa funktioner att förbli gratis även efter lanseringen av Galaxy AI Premium, även om införandet av användningsgränser skulle kunna försämra upplevelsen för dem som inte betalar.
Föga förvånande har nyheten om en premiumprenumeration inte direkt mötts av några jubelrop, särskilt eftersom det låter som att tjänsten bara tillför ett fåtal funktioner.
På Reddit finns bland annat kommentarer som ”lycka till med det”, ”inte en enda av deras AI-funktioner är värd att betala för”, ”usch, nej tack” och ”dödfött från start”, tillsammans med flera liknande reaktioner.
En enda Reddit-tråd representerar förstås inte hela marknaden, så det blir intressant att se hur stort intresset för Galaxy AI Premium faktiskt är, om och när tjänsten lanseras.
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Amanda Westberg har varit en del av TechRadar-projektet sedan starten 2018 och sitter nu på rollen som chefsredaktör för TechRadar i Norden. Under sin tid på hemsidan har hon hunnit skriva tusentals artiklar och håller noggrann koll på teknikvärlden och dess trender. Som en gamer och träningsentusiast har hon en förkärlek för allt gaming- och fitnessrelaterat, där bland annat smartklockor är en favoritkategori att skriva om.