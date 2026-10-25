Samsung Galaxy Z Fold 7 – modellen som tog Samsungs vikbara telefoner ett stort steg framåt

Vikbara telefoner har länge imponerat med sina stora skärmar och möjligheter till multitasking, men samtidigt har de ofta varit betydligt tjockare och tyngre än vanliga mobiler. När Samsung lanserade Galaxy Z Fold 7 var det därför ett viktigt steg framåt för företagets vikbara telefoner, med en betydligt tunnare konstruktion och ett bredare format som gjorde modellen mer praktisk i vardagen.

En av de största förbättringarna jämfört med tidigare generationer var den bredare ytterskärmen, som gjorde att Galaxy Z Fold 7 kändes mer som en vanlig smartphone när den var hopvikt. Samtidigt erbjöd den stora innerskärmen gott om plats för appar, multitasking och underhållning. Tillsammans med den tunnare designen var det förändringar som gjorde Galaxy Z Fold 7 till en av Samsungs mest betydande uppgraderingar i Fold-serien vid lanseringen.

Även om Galaxy Z Fold 7 numera har fått en efterföljare var det alltså en modell som introducerade flera viktiga förbättringar, inte bara när det gäller specifikationer utan även hur telefonen fungerar i praktiken. Vi har tittat närmare på Galaxy Z Fold7 och de förändringar som gjorde den till ett så stort steg framåt – läs hela genomgången av Samsung Galaxy Z Fold 7 här för att se vad vi tyckte.