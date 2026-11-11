Sökningar efter iPhone 5C har ökat med 40 500 % när Gen Z hakar på retrokameratrenden – men säkerhetsexperter varnar för riskerna

Sökningarna efter ”buy iPhone 5C” har ökat med hela 40 500 % under det senaste året

Ökningen uppges bero på att Gen Z letar efter alternativ till digitala retrokameror

Att använda en iPhone 5C innebär dock stora säkerhetsrisker om du inte vidtar försiktighetsåtgärder

Medan iPhone 18 Pro och iPhone 18 Pro Max samt iPhone Duo har blivit stora framgångar för Apple kanske det kommer som en överraskning att även iPhone 5C har fått ett rejält uppsving i popularitet.

Enligt jämförelsesajten Compare and Recycle, som fokuserar på återvinning av mobiltelefoner, har sökningarna efter ”buy iPhone 5C” ökat med hela 40 500 % under det senaste året. Det handlar alltså om en telefon som lanserades redan 2013. Samtidigt har sökningarna efter ”iPhone 5C camera” ökat med 1 815 % och sökningarna efter ”iPhone 5C” med 264 %.

Det här verkar bero på Gen Z växande intresse för retrokameror och bilder med så kallad Y2K-estetik, alltså en stil inspirerad av slutet av 1990-talet och början av 2000-talet. Med sin 13 år gamla kamera på 8 MP är iPhone 5C perfekt för att fånga just den typen av bilder.

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Men att köpa en så gammal telefon innebär också risker. Lee Elliott, produktchef på Compare and Recycle, påpekar att:

”Till skillnad från vanliga digitalkameror innebär iPhone 5C digitala säkerhetsrisker som användarna kanske inte räknar med. Den senaste iOS-versionen som iPhone 5C kan köra är iOS 10.3.3, som släpptes 2017. Det innebär nästan ett decennium utan uppdateringar eller säkerhetsfixar.”

Det betyder att ”iPhone 5C inte kan skydda personuppgifter på samma sätt som modernare iPhones, vilket gör användarna sårbara för dataläckor, hackerattacker och andra säkerhetsintrång”.

Använd den som kamera, inte som telefon

(Image credit: Future)

Det betyder inte att du bör avstå från att köpa en iPhone 5C om du är ute efter ett alternativ till en digital retrokamera. Däremot är det viktigt att känna till riskerna och vidta lämpliga försiktighetsåtgärder.

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Lee rekommenderar att du helst använder iPhone 5C enbart som digitalkamera. Det innebär att du bör hålla den offline i flygplansläge, utan något SIM-kort installerat och utan att logga in med ditt personliga Apple-konto. Du bör också överföra bilderna till datorn med en kabel i stället för att säkerhetskopiera dem till iCloud.

Om du absolut måste ansluta till internet och ladda ner appar bör du skapa ett separat Apple-konto som enbart används på den här telefonen. Undvik dessutom att logga in på andra känsliga konton, exempelvis e-post, banktjänster eller sociala medier som innehåller personuppgifter.

Om du följer de råden kan du njuta av den nostalgiska charmen hos kameran i iPhone 5C på ett säkrare sätt – tillsammans med den universella millennial-upplevelsen av att titta tillbaka på bilderna om 10–15 år och önska att du hade tagit dem med en bättre kamera.

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