Jag jämförde kamerorna i iPhone 7 och iPhone Air – så här långt har Apples kameror kommit på tio år

När iPhone 7 lanserades var den en stor uppgradering. Den ersatte den mekaniska hemknappen med en tryckkänslig variant och blev dessutom den första vanliga iPhone-modellen med optisk bildstabilisering (OIS). Den tekniken använder gyroskop för att motverka skakningar och har sedan dess funnits i samtliga iPhone-modeller – totalt 35 modeller och fler därtill.

Varför skriver jag om iPhone 7 just nu? Dels för att den lanserades för snart tio år sedan – den 16 september 2016, närmare bestämt – men också för att jag nyligen hittade TechRadars gamla testexemplar när vi rensade ett förråd på kontoret.

Jag använder idag iPhone Air, som släpptes den 19 september 2025, som min vardagstelefon. Precis som iPhone 7 är det en tunn och lätt modell med bara en kamera på baksidan, så jag tyckte det kunde vara både roligt och nostalgiskt att jämföra de två för att se hur långt Apples kameror faktiskt har utvecklats på ett decennium.

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Det korta svaret? Väldigt långt.

Specifikationer

Innan jag går igenom bildjämförelserna sida vid sida kommer här en tabell över de viktigaste kameraspecifikationerna för iPhone 7 och iPhone Air.

Swipe to scroll horizontally Row 0 - Cell 0 iPhone 7 iPhone Air Bakre kamera: 12MP, f/1.8, 28mm 48MP, f/1.6, 26mm Selfiekamera: 7MP, f/2.2, 32mm 18MP, f/1.9, 20mm

Det är också värt att nämna att iPhone Air som standard fotograferar i 24 MP, inte 48 MP. Det sker genom Apples Fusion-teknik, där 12 pixlar med hög dynamik och 12 pixlar med låg dynamik kombineras till en bild på 24 MP. Det går att fotografera i full upplösning på 48 MP, men för den här jämförelsen valde jag standardinställningen.

Fotogalleri

Jag tog med båda telefonerna på en promenad i kvarteret och jämförde deras vidvinkelkameror, färgåtergivning, digital zoom (ingen av telefonerna har någon dedikerad telefotokamera) samt prestanda i svagt ljus.

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Image 1 of 2 iPhone 7 (Image credit: Future) iPhone Air (Image credit: Future) Image 1 of 2 View Original Image 2 of 2 View Original

Den första bilden visar ett träd längs trottoaren. Det är ingen särskilt krävande scen och vid första anblick ser bilderna nästan identiska ut. Apples syn på färgåtergivning verkar faktiskt inte ha förändrats särskilt mycket på tio år – åtminstone inte i just det här motivet.

Zoomar man däremot in blir skillnaden tydlig. Titta exempelvis på fastighetsskylten till vänster om trädet eller gatstenarna i förgrunden. iPhone 7 suddar ut detaljer den inte lyckas fånga, medan iPhone Air registrerar betydligt mer information. Skillnaden är subtil, men den nyare telefonen levererar den bättre bilden.

Image 1 of 2 iPhone 7 (Image credit: Future) iPhone Air (Image credit: Future) Image 1 of 2 View Original Image 2 of 2 View Original

Samma sak gäller nästa motiv. Bilderna ser väldigt lika ut på håll, men iPhone Air återger fler detaljer i tegel, metall och gatubeläggning. Hunden är däremot lika söt på båda bilderna.

Image 1 of 2 iPhone 7 (Image credit: Future) iPhone Air (Image credit: Future) Image 1 of 2 View Original Image 2 of 2 View Original

Sedan blev det ett stopp vid puben.

Även här gör iPhone 7 ett helt okej jobb, men iPhone Air återger både detaljer och färger betydligt mer naturtroget. Zooma in på pubskylten eller texten "Hollybush House" så blir skillnaden i skärpa tydlig. Skuggorna är dessutom mer nyanserade på bilden från iPhone Air, vilket visar hur mycket bättre dynamiskt omfång den har.

Image 1 of 2 iPhone 7 (Image credit: Future) iPhone Air (Image credit: Future) Image 1 of 2 View Original Image 2 of 2 View Original

Nästa motiv var en fjäril. Här är iPhone Air den klara vinnaren. Bladen, grenarna och mönstret på fjärilen innehåller betydligt fler detaljer, medan bilden från iPhone 7 känns mjuk – nästan som om det låg ett tunt lager solkräm över objektivet.

Det här är faktiskt den första bilden där jag direkt tänker: "Ja, den där är tagen med en gammal iPhone."

Image 1 of 2 iPhone 7 (Image credit: Future) iPhone Air (Image credit: Future) Image 1 of 2 View Original Image 2 of 2 View Original

Blombilden är lite svårare att bedöma. iPhone Air återger blombladens detaljer något bättre och färgen på väggen i bakgrunden stämmer bättre överens med verkligheten. Samtidigt lyckas iPhone 7 faktiskt behålla mer detalj i förgrunden, exempelvis de gröna bladen till vänster och den röda etiketten längst ned.

Här får det faktiskt bli oavgjort.

Image 1 of 2 iPhone 7 (Image credit: Future) iPhone Air (Image credit: Future) Image 1 of 2 View Original Image 2 of 2 View Original

Sedan kommer kanske det tydligaste exemplet på hur Apples färgbehandling har förändrats genom åren.

På moderna iPhone-modeller prioriterar Apple ibland ett mer tilltalande uttryck framför strikt verklighetstrogen återgivning. Bilderna får därför ibland lite varmare toner och högre färgmättnad.

Glassbilden visar detta perfekt.

Glassen har bokstavligen olika färg på de två bilderna.

iPhone 7 gör motivet alldeles för kallt. Jag valde smaken salt karamell, men den äldre telefonen lyckas nästan få glassen att se ointressant ut samtidigt som vädret ser betydligt tråkigare ut än det faktiskt var.

iPhone Air producerar en betydligt varmare bild. Visst var omgivningen kanske inte riktigt så gyllene i verkligheten, men jag föredrar definitivt den soliga känslan framför den dystra tolkningen från iPhone 7.

Image 1 of 2 iPhone 7 (Image credit: Future) iPhone Air (Image credit: Future) Image 1 of 2 View Original Image 2 of 2 View Original

Sedan testade jag digital zoom. Här är det ännu en tydlig seger för iPhone Air.

Ingen av telefonerna har en dedikerad zoomkamera, så jag använde ungefär 4x digital zoom på båda. Den nyare telefonen fångar avsevärt fler detaljer än iPhone 7.

Image 1 of 2 iPhone 7 (Image credit: Future) iPhone Air (Image credit: Future) Image 1 of 2 View Original Image 2 of 2 View Original

Hittills har iPhone 7 visserligen levererat mindre detaljerade bilder, men fortfarande fullt användbara sådana. Det förändras däremot helt när ljuset försvinner. Min donutlampa från IKEA blev ett riktigt stresstest.

iPhone 7 klarar helt enkelt inte den starka ljuskällan. Det går knappt ens att se att lampan föreställer en donut.

iPhone Air återger däremot både lampans form och detaljerna i skuggorna omkring den. Mönstret på skåpluckan syns tydligt – något som i princip försvinner helt på bilden från iPhone 7.

Image 1 of 2 iPhone 7 (Image credit: Future) iPhone Air (Image credit: Future) Image 1 of 2 View Original Image 2 of 2 View Original

Samma sak gäller nästa motiv. Skillnaden är bokstavligen som natt och dag.

Ljuset från stearinljuset är kraftigt utfrätt på iPhone 7, medan iPhone Air återger scenen betydligt närmare hur den faktiskt såg ut. Den sista nattbilden visar kanske tydligast hur långt Apples nattfotografering har kommit.

Image 1 of 2 iPhone 7 (Image credit: Future) iPhone Air (Image credit: Future) Image 1 of 2 View Original Image 2 of 2 View Original

Om tävlingen hade handlat om vilken telefon som bäst kunde återskapa en mörk neo-noir-estetik hade iPhone 7 faktiskt vunnit – den första bilden ser nästan ut som något hämtat ur en David Lynch-film.

Men det är inte det vi testar här.

iPhone Air levererar högre detaljrikedom, bättre dynamiskt omfång och betydligt mer naturtrogna färger. Försök bara läsa registreringsskyltarna på bilden från iPhone 7, så förstår ni vad jag menar.

Image 1 of 2 iPhone 7 (Image credit: Future) iPhone Air (Image credit: Future) Image 1 of 2 View Original Image 2 of 2 View Original

Sist ut blev en selfie.

Här måste jag faktiskt ge iPhone 7 lite beröm. Den fångar förvånansvärt mycket detalj i både hår och skägg.

Men iPhone Air återger ögonvitorna betydligt mer korrekt och fångar dessutom... ja... hudens alla små skavanker. Suck.

Fast nu när jag tittar närmare på bilden från iPhone 7 igen – särskilt mina nästan kolsvarta ögon – ser jag mest ut som en vithaj som råkat få leva sina sista timmar som människa. Kanske var det Apples vision redan 2016?

Omdöme

(Image credit: Future)

iPhone Air tog den bättre bilden i nästan samtliga jämförelser. Det var visserligen väntat – och om man betalar för en av de bästa iPhone-modellerna 2026 är det också precis vad man hoppas på.

Apples senaste iPhone med en enda bakre kamera levererar bättre detaljrikedom, mer naturtrogna färger, större dynamiskt omfång och betydligt skarpare digital zoom än sin tio generationer äldre föregångare. Hade det inte varit så hade man på allvar kunnat börja oroa sig för Apples utveckling.

Samtidigt blev jag faktiskt positivt överraskad över hur väl iPhone 7 stod sig mot iPhone Air. Vid första anblick såg flera av bilderna förvånansvärt lika ut, och det var egentligen först när jag zoomade in och började granska detaljerna – eller avsaknaden av dem – som det blev tydligt att den ena telefonen faktiskt är nästan tio år gammal.

I svagt ljus var skillnaden däremot betydligt större, men det var också precis vad jag hade väntat mig.

Så ja, iPhone-fotografering har tagit enorma kliv sedan 2016. Men om du av någon anledning skulle tvingas använda en sliten gammal iPhone 7 under några dagar behöver du inte oroa dig alltför mycket – den är fortfarande fullt kapabel att ta bilder som går att använda.

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