Jag har tagit över 650 bilder med Samsung Galaxy Z Fold 8 och Fold 8 Ultra – och jag skulle välja den ”sämre” kameratelefonen i längden

Sedan de presenterades förra månaden har jag använt Samsung Galaxy Z Fold 8 och Z Fold 8 Ultra sida vid sida – de två nya premiumtelefonerna från världens främsta tillverkare av vikbara telefoner.

Under de två veckor som gått sedan telefonerna dök upp hemma hos mig har jag tagit hundratals bilder med dem – närmare bestämt 349 med Fold 8 och 307 med Ultra. De har följt med mig på flera semestrar, använts för produktfotografering till recensioner jag publicerat och till och med fått följa med under en dag då jag letade efter inspelningsplatser för en film, då båda användes väldigt flitigt.

Man skulle kunna tro att Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra automatiskt skulle bli den vikbara telefon jag helst fotograferar med. Som jag kommer att förklara lite längre fram är det helt enkelt en bättre kameratelefon som kan ta bättre bilder tack vare sin mer avancerade kamerauppsättning.

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Men så har det inte blivit. När jag snabbt behöver ta en bild märker jag att jag sträcker mig efter den ficka där den ”vanliga” Galaxy Z Fold 8 ligger. Anledningen har dessutom väldigt lite med dess kamerafunktioner att göra.

Storleken spelar större roll än sensorerna

(Image credit: Future / Tom Bedford)

Fördelen med de bästa kameratelefonerna jämfört med en DSLR- eller spegellös kamera är bekvämligheten. Du behöver inte hänga dem runt halsen eller släpa runt dem i en kameraväska. De får plats i fickan och, ännu viktigare, går snabbt att plocka upp ur fickan när tillfället dyker upp.

Galaxy Z Fold 8 Ultra är en lång och smal telefon. Ihopfälld mäter den 158,4 mm på höjden och bara 72,8 mm på bredden. Den är dessutom 8,9 mm tjock och väger 215 gram, om vi ska få med alla mått. När jag stoppar den i byxfickan sjunker den ända ner till botten, samtidigt som en ganska stor del fortfarande sticker upp ovanför fickkanten.

Att få upp den igen kan däremot vara ganska bökigt på grund av dess form. Jag måste vinkla och justera telefonen för att få ut den och känner mig lite som Ross, Rachel och Chandler när de försöker ”pivot!”-manövrera soffan i Vänner.

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Galaxy Z Fold 8 är däremot hur enkel som helst att plocka upp ur fickan tack vare sin betydligt kortare och mer kompakta form när den är hopfälld. Den mäter 123,9 x 81,9 x 9,7 mm och väger 201 gram. Faktum är att den är enklare att få upp ur fickan än en genomsnittlig vanlig smartphone.

Det låter kanske som ett ganska ytligt skäl till att föredra den ena telefonen framför den andra. Men föreställ dig att du ska göra samma sak 50, 60 eller 70 gånger under en enda dag när man är på semester eller letar inspelningsplatser. Då börjar Z Fold 8 Ultra kännas mer besvärlig än den är värd.

Faktum är att de flesta bilder jag tagit med Z Fold 8 Ultra kommer från specifika fotograferingar eller sessioner där jag visste att jag skulle använda telefonen mycket och därför aldrig stoppade ner den i fickan överhuvudtaget.

Den ena är helt klart en bättre kameratelefon

(Image credit: Future / Tom Bedford)

Även om Samsung Galaxy Z Fold 8 är telefonen jag föredrar att fotografera med råder det ingen tvekan om vilken av dem som faktiskt tar bäst bilder.

Båda telefonerna har en ultravidvinkelkamera på 50 MP med bländare f/1,9 samt två selfiekameror på 10 MP med f/2,2. Men därefter är Ultra-modellen, precis som man kan förvänta sig, bättre.

Till att börja med har den en betydligt kraftfullare huvudkamera på 200 MP med bländare f/1,7, jämfört med Z Fold 8:s 50 MP och f/1,8. Som fotografer vet handlar det dock inte bara om megapixlar och för mig var det framför allt zoomkameran som gjorde Ultra-modellen bättre.

Galaxy Z Fold 8 Ultra har en telefotokamera på 10 MP med 3x optisk zoom. På pappret är det samma kamera som sitter i Samsung Galaxy S26 Ultra.

Image 1 of 4 En bild på några gula blommor i en trädgård, tagen med Fold 8.... (Image credit: Future) ...och samma bild på Fold 8 Ultra. Hittills ganska lik, om än med lite extra oskärpa. (Image credit: Future) När jag tittar närmare på blommorna på Z Fold 8 ser det i princip ut som att jag har beskurit den föregående bilden... (Image credit: Future) ... men att zooma in på Z Fold 8 Ultra ger ett rejält skärpedjup, vilket gör bilden bättre. (Image credit: Future) Image 1 of 4 View Original Image 2 of 4 View Original Image 3 of 4 View Original Image 4 of 4 View Original

Zoomkameran gör Z Fold 8 Ultra mycket, mycket mer mångsidig för fotografering. Jag skulle faktiskt uppskatta att åtminstone hälften av alla bilder jag tagit med telefonen använder just den kameran. Objektivet på 67 mm ger ett betydligt snyggare och mjukare skärpedjup än huvudkameran, även om kameraappen envisas med att växla mellan optisk och digital zoom när jag använder den.

När du zoomar med Galaxy Z Fold 8 får du däremot bara digital zoom. Blombilderna här ovanför visar skillnaden jämfört med optisk zoom. Resultatet är helt okej, men för den som bryr sig mycket om mobilfotografering kan det inte riktigt konkurrera.

Som du också kan se på bilderna ovan ger Z Fold 8 Ultra lite mer bokeh i bilden som tagits med 1x zoom, sannolikt tack vare den extra information som fångas in av alla dessa ytterligare pixlar. För det mesta tycker jag däremot att telefonerna är ganska jämna när det gäller vanliga bilder tagna med huvudkameran.

Vill du se fler kameraexempel från Z Fold 8 Ultra? Alla bilder på Z Fold 8 i den här artikeln har faktiskt tagits med Ultra-modellen och dess 3x-kamera – vilket också är anledningen till att du inte ser Ultra-modellen på bilderna.

Fotograferingen är bara en del av processen

(Image credit: Future / Tom Bedford)

Trots den sämre kameraprestandan fortsätter jag att använda Galaxy Z Fold 8 som min huvudsakliga telefon för fotografering. Att den är smidig att plocka upp ur fickan är bara en av anledningarna. En annan är vad som händer efter att jag har tagit bilden.

Den inre huvudskärmen på Z Fold 8 har ett bildförhållande på 4:3. Som jämförelse har Z Fold 8 Ultra ett bildförhållande på 0,9:1, vilket är tillräckligt nära kvadratiskt för att jag ska känna mig bekväm med att kalla det så under resten av artikeln.

Jag vet inte hur det är med dig, men jag varken fotograferar eller använder kvadratiska bilder. Jag gissar att du är likadan, med tanke på att Instagram i princip på egen hand tog död på formatet för flera år sedan. För mig är det istället 16:9 som gäller. Det är inte bara det obligatoriska bildförhållandet för alla hemsidor jag skriver för, utan också ett bredbildsformat som passar bra för referensbilder till film, vidsträckta panoramabilder och dramatiska actionbilder. Men poängen jag är på väg att göra blir faktiskt ännu tydligare om du fotograferar i kameraappens förvalda 4:3-format.

(Image credit: Future / Tom Bedford)

En bredare skärm är mycket bättre för bildredigering. Om du tittar på en bred bild på Z Fold 8 Ultras kvadratiska skärm får du stora svarta fält – eller tomma ytor – ovanför och under bilden. De finns fortfarande på Z Fold 8, men är betydligt mindre och lämnar precis lagom mycket utrymme för redigeringsverktygen.

När jag håller en uppfälld Z Fold 8 tycker jag dessutom att händerna hamnar i perfekt position för att enkelt kunna redigera bilden. Eftersom skärmkanterna är högre på Ultra-modellen måste jag flytta runt händerna betydligt mer.

Att döma av vad både recensenter och användare som varit tidigt ute med att köpa telefonerna säger, verkar de olika bildförhållandena vara en riktig vattendelare. Vissa föredrar den äldre formen hos Z Fold 8 Ultra, medan andra gillar det mer ”passliknande” formatet hos Z Fold 8. För uppgifter som bildredigering föredrar jag den sistnämnda överlägset.

Bra, bättre, bäst

(Image credit: Future / Tom Bedford)

Den som läser den här artikeln efter att först ha sneglat på specifikationerna för Samsungs nya vikbara telefoner kanske tycker att det är lite märkligt att jag föredrar den sämre modellen. Men de som faktiskt har hunnit använda Z Fold 8 kanske förstår hur jag tänker.

Om du är ute efter en riktigt bra kameratelefon måste jag dock nämna en sak. Ingen av dessa telefoner, inte ens Z Fold 8 Ultra med sina tre bakre kameror, är egentligen en renodlad kameratelefon. De fungerar bra för fotografering, men de kan inte mäta sig med de allra bästa telefonerna på marknaden.

Samsung Galaxy S26 Ultra är ett betydligt bättre val för den som framför allt vill ha en bra kameratelefon och inte behöver en modell som går att vika.

Du behöver inte heller hålla dig till Samsung. Jag tycker att många Galaxy-telefoner har en batteritid som ligger under genomsnittet. På Z Fold 8 är den faktiskt ganska dålig, åtminstone jämfört med en vanlig telefon som inte är vikbar, vilket gjorde att några av mina fotosessioner fick avslutas tidigare än planerat.

Men om din högsta prioritet är en vikbar telefon och kamerorna kommer i andra hand ska du inte stirra dig blind på specifikationslistan. Formfaktorn är minst lika viktig.

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